尾二一屆口罩小姐｜總決賽最強三甲持續更新 最受網友歡迎佳麗率先跑出
《尾二一屆口罩小姐選舉》最受網友歡迎佳麗：071師姐
「網絡最受歡迎口罩小姐」為今屆特別增設的獎項，投票方法，在ViuTV的官方Facebook Post上，對大家心水的佳麗給予「心心」來計算結果，投票時段截至9月10日星期六中午12時正為止，最終由071師姐獲得多達3,570個「心心」，大比數拋離其他11強佳麗，奪得「網絡最受歡迎口罩小姐」獎！
071號師姐選過世界小姐 [email protected]
071號師姐王詠珩報稱係遊戲治療師，原來2017年代表過香港去東京參選國際小姐，2018年代表香港到三亞參選世界小姐，同時係一位模特兒。又做過《ViuTV 2018》司儀、拍過ViuTV劇集《理想國》。
《尾二一屆口罩小姐》軒公做評審
《尾二一屆口罩小姐》總決賽中，12強佳麗將會逐一脫下口罩，以真面目示人，並作出個人表演，最後誕生出終極的冠、亞、季軍。而上屆《最後一屆口罩小姐選舉》總決賽評判為倪晨曦、陳倩揚同黃德斌，今屆《尾二一屆口罩小姐》專業評審就有谷德昭、王丹妮、張敬軒，卡士更上一層樓！
即睇《尾二一屆口罩小姐》決賽12強佳麗名單！
尾二一屆口罩小姐｜004 (美谷)
年齡：22
身高(cm)：162
體重(kg)：46
三圍(寸)：32 23 34.5
職業：主播
技能：芭蕾舞
興趣：空中瑜伽
組別：DEE組
美谷是網紅Daphne Wong，IG粉絲1.7萬。IG：wsyeeeee
尾二一屆口罩小姐｜006 (6號)
年齡：25
身高(cm)：163
體重(kg)：46
三圍(寸)：31 25 34
職業：自由工作者
技能：剪片、踏單車
興趣：影相、剪片、工作
組別：肥仔組
6號其實是模特兒Reens Law。IG：reenslaw
尾二一屆口罩小姐｜018 (咚咚)
年齡：26
身高(cm)：166
體重(kg)：50
三圍(寸)：30 23.5 32
職業：藝術體操教練
技能：藝術體操、瑜伽
興趣：藝術體操、跳舞、瑜伽
組別：肥仔組
咚咚其實是藝術體操教練Nikki Ng，IG粉絲接近3千。IG：yinchunn
尾二一屆口罩小姐｜021 (MK)
年齡：23
身高(cm)：163
體重(kg)：49
三圍(寸)：34 25 34
職業：模特兒
技能：跳舞、籃球、彈鋼琴
興趣：跳舞、唱歌、模特兒工作
組別：DEE組
021號佳麗MK真名為Suki黃僥霖，IG名whl.jpg，佢一出場就話自己好想做幕前所以參賽，仲喺台上大跳勁舞充滿力量。而且佢仲識得評判之一YouTuber藍仔頭。Suki本身跳開舞，仲有個跳舞團體S.Jewelous HK跳K Pop為主，而且仲係網店模特兒。而另一方面，MK現實中其實同格格係朋友嚟㗎！
尾二一屆口罩小姐｜045 (Triple May)
年齡：25
身高(cm)：165
體重(kg)：52
三圍(寸)：36 25 34.5
職業：模特兒
技能：烹飪、唱歌
興趣：烹飪
組別：保錡組
045號佳麗Triple May被網民起底發現佢就係25歲咪神Kylie C.（鄭杞瑤），早前先拍完《戀愛Staycation》成為焦點，以往亦曾被「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK邀請，拍攝了一段「拍一日拖」的短片。[email protected]
尾二一屆口罩小姐｜060 (聞西)
年齡：25
身高(cm)：170
體重(kg)：55
三圍(寸)：36 26 37.5
職業：網店網主/DJ
技能：畫畫
興趣：高歌大唱
組別：肥仔組
06號佳麗聞西其實就係網紅西童（梁茜童Westtung），除了網紅身份之外仲百足咁多爪，開設服裝品牌網店，做打碟DJ又做紋身學徒等等。西童的網店主打女性休閒服及泳衣，她更親身做生招牌，又上過ViuTV節目《戀講嘢》做嘉賓，相信唔使多介紹。[email protected]
尾二一屆口罩小姐｜061 (KBG)
年齡：25
身高(cm)：165
體重(kg)：49
三圍(寸)：34 28 37.5
職業：兼職私人助理
技能：唱歌、跳舞
興趣：打鼓、DIY
組別：193組
KBG真身是鍾菀菱（Yuen Ling），曾是17LIVE直播主。IG：yuenling.c
尾二一屆口罩小姐｜067 (包大人)
年齡：28
身高(cm)：158
體重(kg)：43
三圍(寸)：30 23.5 33.5
職業：平面模特兒
技能：跳舞
興趣：唱歌、跳舞、玩遊戲
組別：193組
包大人是網紅小白（Snow），原本人氣唔錯有2.7萬IG粉絲！不過因為韓三八被淘汰，網民都遷怒包大人，在「網絡最受歡迎口罩小姐」的票選Post中，給了包大人超過1,100個嬲嬲！IG：snow923white
尾二一屆口罩小姐｜068 (馬小玲)
年齡：27
身高(cm)：175
體重(kg)：56
三圍(寸)：34.5 26 35
職業：藝人及模特兒
技能：唱歌、彈鋼琴、跳拉丁舞
興趣：跳舞、唱歌、行街
組別：DEE組
馬小玲報稱職業是藝人及模特兒，其實她是2019年亞洲小姐最佳完美體態獎得主張可盈（Natalie）。IG：cheungnatalie
尾二一屆口罩小姐｜069 (格格)
年齡：24
身高(cm)：163
體重(kg)：49
三圍(寸)：32.5 24 35
職業：學生
技能：繪畫、彈鋼琴
興趣：跳舞、唱歌、陶瓷
組別：保錡組
格格IG名叫mujicastilho，剛剛大學畢業，IG粉絲逾2千人。而且同MK仲係老友嚟㖭！[email protected]
尾二一屆口罩小姐｜071 (師姐)
年齡：28
身高(cm)：173
體重(kg)：57
三圍(寸)：34 26 36
職業：遊戲治療師
技能：演戲
興趣：跳舞、唱歌、駕駛
組別：193組
尾二一屆口罩小姐｜074 (三寶)
年齡：31
身高(cm)：170
體重(kg)：52
三圍(寸)：31.5 25 33.5
職業：畫室創辦人
技能：跳舞、演戲
興趣：畫畫、行山、閱讀
組別：保錡組
三寶原來係知名YouTuber Kikko（戴月），IG粉絲高達9.1萬。IG：kikkotai
即重溫《尾二一屆口罩小姐選舉》12強誕生精華片段！
常見問題
《尾二一屆口罩小姐》專業評審名單?
上屆《最後一屆口罩小姐選舉》總決賽評判為倪晨曦、陳倩揚同黃德斌，今屆《尾二一屆口罩小姐》專業評審就有谷德昭、王丹妮以及…詳情請看
「網絡最受歡迎口罩小姐」今年誰獲得這項殊榮?
「網絡最受歡迎口罩小姐」為今屆特別增設的獎項，投票時段截至9月10日星期六中午12時正為止，最終由…詳情請看
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