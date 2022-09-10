尾二一屆口罩小姐｜總決賽最強三甲持續更新 最受網友歡迎佳麗率先跑出

《尾二一屆口罩小姐選舉》總決賽在9月10日星期六晚 8:35 舉行，經過一輪遊戲大戰及由ERROR選出的12強佳麗，在總決賽上再進行一輪表演後，即場誕生出冠、亞、季最後三甲人馬，而由網民用心心去票選出來的「網絡最受歡迎口罩小姐」，就在中午時份率先曝光了賽果！