尾二一屆口罩小姐｜西童自言靠內涵奪冠 被「外貌協會」批評嬲嬲反駁

ViuTV選美真人騷《尾二一屆口罩小姐》的出爐冠軍由網紅「西童」梁茜童爆冷奪得，西童獲選卻後惹來網上劣評如潮，被抨擊樣唔夠靚同cheap等等，西童日前接受傳媒專訪時，就講明口罩小姐是重視內涵而非外表，更直斥傳媒助長歪風，引致她一直被抨擊。