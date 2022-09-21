尾二一屆口罩小姐

尾二一屆口罩小姐｜西童自言靠內涵奪冠 被「外貌協會」批評嬲嬲反駁

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Eve Wong

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ViuTV選美真人騷《尾二一屆口罩小姐》的出爐冠軍由網紅「西童」梁茜童爆冷奪得，西童獲選卻後惹來網上劣評如潮，被抨擊樣唔夠靚同cheap等等，西童日前接受傳媒專訪時，就講明口罩小姐是重視內涵而非外表，更直斥傳媒助長歪風，引致她一直被抨擊。

尾二一屆口罩小姐 口罩小姐西童 060號梁茜童，化名「聞西」當選冠軍，在官方發文公布口罩小姐三甲時，近萬網民派嬲。
060號「聞西」梁茜童當選口罩小姐冠軍，在官方發文公布口罩小姐三甲時，被近萬網民派嬲。（圖片來源：[email protected]

《尾二一屆口罩小姐》冠軍西童 被肥仔保送入圍

西童早在首集《尾二一屆口罩小姐》中就因表演橡筋射水樽，而被指Hea爆，之後她更在強尼（許博文）面前稱呼阿Dee何啟華做「ViuTV一哥」，令場面一度好尷尬，最後強尼與陳俞希（Hailey）都給了她交叉，獲得兩叉一圈的理應被淘汰，但節目最後ERROR成員肥仔突然話希望060留低，令她成功入圍，當時已有網民認為一切都只係一個局，推測西童本身就應該「被安排」入圍，事關節目上騷出060的IG相時，網民一眼就睇得出係網紅西童，而且佢之前仲上過由193主持的節目《戀講嘢》！

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首輪淘汰賽中西童表演橡筋射水樽已被指Hea爆。（圖片來源：《尾二一屆口罩小姐》截圖）
尾二一屆口罩小姐 口罩小姐西童 西童早前曾上堂193主持的綜藝節目《戀講嘢》，露出四吋乳溝講大波被抨擊，夠晒出位。
西童早前曾上堂193主持的綜藝節目《戀講嘢》，當時她露出四吋乳溝講大波被抨擊，夠晒出位。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）

西童原本預自己攞第4名

自言無諗過拎冠軍的西童，接受傳媒訪問時剖白指奪冠驚多過喜，原來她本認為自己最多能攞到第4名，點知最終攞到冠軍，認為實畀網民鬧爆，後來果然不出她所料，奪冠同時她亦受盡網民抨擊，網民留言狂插她「由頭hea到尾都保送到攞冠軍」、「黑哨黑到咁」、「由海選做馬到決賽」、「其實決賽果12位大部分都靚過冠軍果位」、「爆冷到咁… 佢個樣有啲似蜥蝪」、「其實係咪男人扮？ 真係好驚喜呀！」等，亦有網友指她除下口罩後的樣貌似足KOL雪姨，個妝更似足《少林足球》的阿梅，仲有網民留言指佢似「嫩版陳曼娜」，最啱做萬珠莎華！

尾二一屆口罩小姐 聞西
連西童在個人表演環節中，抱住個生Bear公仔，都被指是在擦ViuTV鞋，所以才能成功奪冠。（圖片來源：《尾二一屆口罩小姐》總決賽截圖）
尾二一屆口罩小姐 聞西興奮奪冠，獲上屆冠軍浩南頒獎。
聞西奪冠後除下口罩，被指似「嫩版萬珠莎華」！（圖片來源：《尾二一屆口罩小姐》總決賽截圖）

指《口罩小姐》原意並非選外表

西童直指口罩小姐競選本來就唔係睇外表，但在她勝出後，網民卻紛紛攻擊她的外表，令她覺得好搞笑，心想這是否代表她內在無缺點可以畀人攻擊呢？她笑指覺得這個位好矛盾，雖然贏了係開心，但輸贏並非她能決定。而最令她氣憤的不是因為被指「樣衰」而不應該勝出口罩小姐，而是因為大家都以貌取人，沒人在意參賽者付出過的努力，而這個風氣正正是與《口罩小姐選舉》舉辦的原意背道而馳。她更直指有傳媒用全城派嬲、好不滿呢個賽果等字句做headline，不停返去個好負面的迴圈入面，變相助長以貌取人的風氣。

尾二一屆口罩小姐 口罩小姐西童 因為曾上Viu節目，在口罩小姐選舉甄選期間寸嘴連連，但最終獲冠軍，網民質疑有造馬之嫌。
因為曾上Viu節目，在口罩小姐選舉甄選期間寸嘴連連，但最終獲冠軍，網民質疑有造馬之嫌。（圖片來源：[email protected]

一張grad din相傳足7年 西童自言由細被插大冇有怕

2015年西於社交平台貼出謝師宴相片，繼而於討論區瘋傳自此成名，每逢討論區有關於謝師宴的帖文，「西童grad din」keywords，她的相自會出現，西童順理成章進軍網紅界，以爆乳上圍作賣點，今次化身「聞西」參選口罩小姐，旋即被認出是7年前的grad din西童，西童亦自言從大學開始已被網民熱討，就算做空姐時都一直有人鬧她是「雞」唔正派等等，她覺得大部份人以「著得性感、胸大就係雞」呢個諗法去定義女性，所以對於被鬧是「雞」都冇感覺，因為唔係事實。

尾二一屆口罩小姐 口罩小姐西童 呢張相七年前在討論區流傳，有指當時西童將相放社交網被網民流出。完全發育健全狀態引發熱話。
呢張相七年前在討論區流傳，有指當時西童將相放社交網被網民流出。完全發育健全狀態引發熱話。（圖片來源：[email protected]

露波有理唔會理人點睇

對於網民批評ViuTV選她做冠軍是「造馬」，但西童就直言就算「做馬」也不可能會造給她，因為她根本無想過要簽約ViuTV做人，以後亦只會繼續做DJ工作。西童覺得自己既年輕又有身材，所以騷身材是做番自己鍾意的事，唔會理人點睇，就算被抨擊醜樣，她亦覺得冇辦法，但她樂觀認為其實這班haters對她先係真愛，因為他們事事跟得好貼好足，鬧足咁多年，係愛喎！仲多謝haters留意佢。

尾二一屆口罩小姐 西童做DJ時四處出騷打碟，毫不吝嗇騷身材，吸引不少龍友。
西童做DJ時四處出騷打碟，毫不吝嗇騷身材，吸引不少龍友。（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 聞西
西童在《口罩小姐》決賽的泳裝環節中，身形亦獲讚非常搶鏡。（圖片來源：《尾二一屆口罩小姐》總決賽截圖）

被保錡鬧態度好Hea

節目邀請了張敬軒、谷德昭同王丹妮擔任評判，ERROR亦有份做主持，西童表示從ERROR身上學到好多嘢，她指從銀幕看唔會知道他們有幾辛勞，但她係參賽者會清楚，而且還要在鏡頭前專業扮到好開心。對於保錡力追她的傳聞，西童否認，更自爆與保錡成日鬧交，幾乎見親都鬧，保錡會形容她是死𡃁妹，覺得她態度好Hea，然後西童又會「回敬」話保錡MK格，而其他ERROR成員就望住佢哋對鬧拒絕參戰。

尾二一屆口罩小姐 口罩小姐西童 男團ERROR是口罩小姐選舉主持，搞氣氛搞笑無難度，亦是西童好欣賞他們的地方。
男團ERROR是口罩小姐選舉主持，搞氣氛搞笑無難度，亦是西童好欣賞他們的地方。（圖片來源：viu影片截圖）
尾二一屆口罩小姐 口罩小姐西童 西童自爆經常同保錡頂嘴，「錯粉」會唔會好羨慕呢？
西童自爆經常同保錡頂嘴，「錯粉」會唔會好羨慕呢？（圖片來源：viu影片截圖）
尾二一屆口罩小姐 西童本身有個拍拖8年的男朋友，期間曾因流言導致二人出現信任危機。
西童本身有個拍拖8年的男朋友，期間曾因流言導致二人出現信任危機。（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 西童開服裝品牌網店，親自上陣做生招牌，以噴血身段作招徠。
西童開服裝品牌網店，親自上陣做生招牌，以噴血身段作招徠。（圖片來源：網頁截圖）

即刻重溫西童嘅IG靚相：

撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected]、《尾二一屆口罩小姐》截圖、《戀講嘢》截圖、[email protected]、viutv影片截圖

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