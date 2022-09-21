尾二一屆口罩小姐｜西童自言靠內涵奪冠 被「外貌協會」批評嬲嬲反駁
《尾二一屆口罩小姐》冠軍西童 被肥仔保送入圍
西童早在首集《尾二一屆口罩小姐》中就因表演橡筋射水樽，而被指Hea爆，之後她更在強尼（許博文）面前稱呼阿Dee何啟華做「ViuTV一哥」，令場面一度好尷尬，最後強尼與陳俞希（Hailey）都給了她交叉，獲得兩叉一圈的理應被淘汰，但節目最後ERROR成員肥仔突然話希望060留低，令她成功入圍，當時已有網民認為一切都只係一個局，推測西童本身就應該「被安排」入圍，事關節目上騷出060的IG相時，網民一眼就睇得出係網紅西童，而且佢之前仲上過由193主持的節目《戀講嘢》！
西童原本預自己攞第4名
自言無諗過拎冠軍的西童，接受傳媒訪問時剖白指奪冠驚多過喜，原來她本認為自己最多能攞到第4名，點知最終攞到冠軍，認為實畀網民鬧爆，後來果然不出她所料，奪冠同時她亦受盡網民抨擊，網民留言狂插她「由頭hea到尾都保送到攞冠軍」、「黑哨黑到咁」、「由海選做馬到決賽」、「其實決賽果12位大部分都靚過冠軍果位」、「爆冷到咁… 佢個樣有啲似蜥蝪」、「其實係咪男人扮？ 真係好驚喜呀！」等，亦有網友指她除下口罩後的樣貌似足KOL雪姨，個妝更似足《少林足球》的阿梅，仲有網民留言指佢似「嫩版陳曼娜」，最啱做萬珠莎華！
指《口罩小姐》原意並非選外表
西童直指口罩小姐競選本來就唔係睇外表，但在她勝出後，網民卻紛紛攻擊她的外表，令她覺得好搞笑，心想這是否代表她內在無缺點可以畀人攻擊呢？她笑指覺得這個位好矛盾，雖然贏了係開心，但輸贏並非她能決定。而最令她氣憤的不是因為被指「樣衰」而不應該勝出口罩小姐，而是因為大家都以貌取人，沒人在意參賽者付出過的努力，而這個風氣正正是與《口罩小姐選舉》舉辦的原意背道而馳。她更直指有傳媒用全城派嬲、好不滿呢個賽果等字句做headline，不停返去個好負面的迴圈入面，變相助長以貌取人的風氣。
一張grad din相傳足7年 西童自言由細被插大冇有怕
2015年西於社交平台貼出謝師宴相片，繼而於討論區瘋傳自此成名，每逢討論區有關於謝師宴的帖文，「西童grad din」keywords，她的相自會出現，西童順理成章進軍網紅界，以爆乳上圍作賣點，今次化身「聞西」參選口罩小姐，旋即被認出是7年前的grad din西童，西童亦自言從大學開始已被網民熱討，就算做空姐時都一直有人鬧她是「雞」唔正派等等，她覺得大部份人以「著得性感、胸大就係雞」呢個諗法去定義女性，所以對於被鬧是「雞」都冇感覺，因為唔係事實。
露波有理唔會理人點睇
對於網民批評ViuTV選她做冠軍是「造馬」，但西童就直言就算「做馬」也不可能會造給她，因為她根本無想過要簽約ViuTV做人，以後亦只會繼續做DJ工作。西童覺得自己既年輕又有身材，所以騷身材是做番自己鍾意的事，唔會理人點睇，就算被抨擊醜樣，她亦覺得冇辦法，但她樂觀認為其實這班haters對她先係真愛，因為他們事事跟得好貼好足，鬧足咁多年，係愛喎！仲多謝haters留意佢。
被保錡鬧態度好Hea
節目邀請了張敬軒、谷德昭同王丹妮擔任評判，ERROR亦有份做主持，西童表示從ERROR身上學到好多嘢，她指從銀幕看唔會知道他們有幾辛勞，但她係參賽者會清楚，而且還要在鏡頭前專業扮到好開心。對於保錡力追她的傳聞，西童否認，更自爆與保錡成日鬧交，幾乎見親都鬧，保錡會形容她是死𡃁妹，覺得她態度好Hea，然後西童又會「回敬」話保錡MK格，而其他ERROR成員就望住佢哋對鬧拒絕參戰。
即刻重溫西童嘅IG靚相：
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