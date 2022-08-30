尾二一屆口罩小姐 |一文睇清16強寫真相 韓三八村姑都可以變女神！
小清新組：包大人「護陰」過敏 韓三八蛻變反勝?
第一組的影寫真的是小清新組，成員包括包大人、MK、師姐及韓三八，包大人影相果陣原來緊張自己個「陰」（額頭瀏海）影幾下就要去梳頭，搞到其他人哭笑不得，都唔知個陰緊要定張相緊要！
MK一出就被批成件事好唔清新，件衫大過頭，太鬆身，最後要夾衫，一併浪費埋自己身體線條優勢。
師姐在呢組入面最有經驗，但都被話網民話最無驚喜，因為真係靠件衫貴咁話。
韓三八村姑變女神
原來全組入面最不被睇好係韓三八，可能因為比較男仔頭，有網民就更加覺得佢好村姑feel。不過經過攝影師蝦條同一眾主持教導之後，終於影到幾張靚相，蝦條話直頭進步神速，而改善之後，網民都覺得攝影師蝦條真係好勁！
性感組：馬小玲戰鬥力難突破 KGB點都影唔出兩張相
第二組攝影係性感組，成員包括馬小玲、咚咚、KGB及三寶，打頭陣的馬小玲放開自信影完後嚇到同組O曬嘴，個個都心諗，原來馬小玲扮豬食老虎，個水準咁高點突破？
咚咚雖然怕怕醜醜，但估唔到放膽擺pose之後連攝影師都要定一定神，可以話係其中最大黑馬！之後KGB雖然服裝上早有準備，揀一件充滿戰鬥力的性感內衣，不過人就好似未準備好，影相時眼神表情都唔到位，搞到好難先影到張。
陽光組：格格地獄黑仔王 阿MOON被狠批頭髮似梅菜
第三組攝影係陽光組，成員包括格格、Moon、秋香同triple may，一開始格格就自言「太陽見到都掉頭走」結果不幸言中，佢影相時真係冇太陽到。格格仲係咁顧住有冇西瓜，冇都要坐個西瓜水泡，搞到現場攝影師都「黑人問號」。另一方面，阿Moon影相被肥仔（梁業）批頭髮似pat梅菜，完全唔開胃。
去到秋香影寫真，就太陽出來了，令秋香影到一輯靚相，隔離的格格，就激到灰晒冇說話好講。
Triple may 同優雅組第二集上陣
陽光組仍然有一人未影寫真，果個就係Triple May ，節目尾聲都未出現，觀眾都大為鼓譟，個個都話要睇佢，莫非真係主角就要留在最後？而優雅組兼總成績戰果都會稍後一齊揭曉，到底6號、肚臍餅、美谷同聞西將會影成點？
第十二集看點：肚臍餅「40億千金」
肚臍餅（051）原來本名為蔡頌思（Jocelyn）。她曾經參加過2020年香港小姐面試。Jocelyn後台極為猛料，是「海產大王」蔡繼有的孫女、新華集團主席蔡冠深的女兒，其家族坐擁40億身家；因此她有一個外號叫「40億千金」，今次要佢影寫真，佢會唔願意係幕前大膽嘗試呢？
大熱門聞西（西童）
在賽前一看被認出的參賽者就係西童，本身就已經係網紅的她，今次改名做聞西參賽，有呢個結果似乎都唔意外？
導演爆內幕相
而導演「高估」亦有在個人IG分享拍攝內幕及花絮，更笑指原來有工作人員當中影到流鼻紅！
節目影寫真相係之前出現過
原來搵攝影師蝦條操刀影寫真提升吸引力係ViuTV拿手好戲！之前他們的真人騷節目《賭命夫妻》搵來五對夫妻參加挑戰，節目頭三集先由五位人妻接受誘惑，與五位男藝人扮演的PTBF約會，第三集時就係蝦條哥操刀，為五位人妻拍攝火辣寫真集，之後五位人在第四集進行大反擊，到今次口罩小姐又點呢？
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