尾二一屆口罩小姐 |一文睇清16強寫真相 韓三八村姑都可以變女神！

《尾二一屆口罩小姐》由開播以來一直受到廣大網民的關注，29號播出的一集，十六位佳麗進入影寫真環節，她們4位一組，分別有小清新、性感、陽光及優雅組，經過攝影師蝦條一輪「調教」，有人竟然從村姑變女神，但一樣有人教都教唔識！