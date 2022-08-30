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尾二一屆口罩小姐 |一文睇清16強寫真相 韓三八村姑都可以變女神！

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《尾二一屆口罩小姐》由開播以來一直受到廣大網民的關注，29號播出的一集，十六位佳麗進入影寫真環節，她們4位一組，分別有小清新、性感、陽光及優雅組，經過攝影師蝦條一輪「調教」，有人竟然從村姑變女神，但一樣有人教都教唔識！

口罩小姐 組員有包大人、MK、師姐及韓三八
組員有包大人、MK、師姐及韓三八（圖片來源：ViuTV）
口罩小姐 成員包括馬小玲、咚咚、KGB及三寶
成員包括馬小玲、咚咚、KGB及三寶（圖片來源：ViuTV）
口罩小姐 組員有格格、Moon、秋香同triple may
組員有格格、Moon、秋香同triple may（圖片來源：ViuTV）
口罩小姐 組員有6號、肚臍餅、美谷同聞西
組員有6號、肚臍餅、美谷同聞西（圖片來源：ViuTV）

小清新組：包大人「護陰」過敏 韓三八蛻變反勝?

第一組的影寫真的是小清新組，成員包括包大人、MK、師姐及韓三八，包大人影相果陣原來緊張自己個「陰」（額頭瀏海）影幾下就要去梳頭，搞到其他人哭笑不得，都唔知個陰緊要定張相緊要！

口罩小姐 成日都要梳陰令眾人大感無奈
成日都要梳陰令眾人大感無奈（圖片來源：ViuTV）
口罩小姐 包大人被指駕輕就熟
包大人被指駕輕就熟（圖片來源：ViuTV）

MK一出就被批成件事好唔清新，件衫大過頭，太鬆身，最後要夾衫，一併浪費埋自己身體線條優勢。

口罩小姐 件衫成為MK的最大障礙
件衫成為MK的最大障礙（圖片來源：ViuTV）
口罩小姐 掩蓋了她最大的優點
掩蓋了她最大的優點（圖片來源：ViuTV）

師姐在呢組入面最有經驗，但都被話網民話最無驚喜，因為真係靠件衫貴咁話。

口罩小姐 師姐好有清新感但被指無乜突破
師姐好有清新感但被指無乜突破（圖片來源：ViuTV）

韓三八村姑變女神

原來全組入面最不被睇好係韓三八，可能因為比較男仔頭，有網民就更加覺得佢好村姑feel。不過經過攝影師蝦條同一眾主持教導之後，終於影到幾張靚相，蝦條話直頭進步神速，而改善之後，網民都覺得攝影師蝦條真係好勁！

口罩小姐 韓三八對眼都識笑！
韓三八對眼都識笑！（圖片來源：ViuTV）

性感組：馬小玲戰鬥力難突破 KGB點都影唔出兩張相

第二組攝影係性感組，成員包括馬小玲、咚咚、KGB及三寶，打頭陣的馬小玲放開自信影完後嚇到同組O曬嘴，個個都心諗，原來馬小玲扮豬食老虎，個水準咁高點突破？

口罩小姐
（圖片來源：ViuTV影片截圖）
口罩小姐 馬小玲經蝦條教路後，擺pose有一手
馬小玲經蝦條教路後，擺pose有一手（圖片來源：Viu TV）

咚咚雖然怕怕醜醜，但估唔到放膽擺pose之後連攝影師都要定一定神，可以話係其中最大黑馬！之後KGB雖然服裝上早有準備，揀一件充滿戰鬥力的性感內衣，不過人就好似未準備好，影相時眼神表情都唔到位，搞到好難先影到張。

口罩小姐 咚咚堪稱禾稈冚珍珠！
咚咚堪稱禾稈冚珍珠！（圖片來源：ViuTV）
口罩小姐 KGB被指得件衫準備好
KGB被指得件衫準備好（圖片來源：ViuTV）
口罩小姐 三寶表現中規中矩
網民見到三寶影完之後驚喜並不大（圖片來源：ViuTV）

陽光組：格格地獄黑仔王 阿MOON被狠批頭髮似梅菜

第三組攝影係陽光組，成員包括格格、Moon、秋香同triple may，一開始格格就自言「太陽見到都掉頭走」結果不幸言中，佢影相時真係冇太陽到。格格仲係咁顧住有冇西瓜，冇都要坐個西瓜水泡，搞到現場攝影師都「黑人問號」。另一方面，阿Moon影相被肥仔（梁業）批頭髮似pat梅菜，完全唔開胃。

口罩小姐 冇西瓜好似冇靈魂，但點解西瓜咁重要？
冇西瓜好似冇靈魂，但點解西瓜咁重要？（圖片來源：ViuTV）
口罩小姐 係都要有西瓜
係都要有西瓜（圖片來源：ViuTV）
口罩小姐 肥仔覺得阿Moon點極都唔聽
肥仔覺得阿Moon點極都唔聽（圖片來源：ViuTV）

去到秋香影寫真，就太陽出來了，令秋香影到一輯靚相，隔離的格格，就激到灰晒冇說話好講。

口罩小姐 網民覺得秋香都係中規中矩，無乜大突破。
網民覺得秋香都係中規中矩，無乜大突破。（圖片來源：ViuTV）
口罩小姐 有陽光感覺唔同曬
有陽光感覺唔同曬（圖片來源：ViuTV）

Triple may 同優雅組第二集上陣

陽光組仍然有一人未影寫真，果個就係Triple May ，節目尾聲都未出現，觀眾都大為鼓譟，個個都話要睇佢，莫非真係主角就要留在最後？而優雅組兼總成績戰果都會稍後一齊揭曉，到底6號、肚臍餅、美谷同聞西將會影成點？

口罩小姐 Triple May就係Kylie C.鄭杞瑤），早前先拍完《戀愛Staycation》成為焦點，以往亦曾被「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK邀請，拍攝了一段「拍一日拖」的短片
Triple May就係Kylie C.（鄭杞瑤），早前先拍完《戀愛Staycation》成為焦點，以往亦曾被「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK邀請，拍攝了一段「拍一日拖」的短片（圖片來源：[email protected]

第十二集看點：肚臍餅「40億千金」

肚臍餅（051）原來本名為蔡頌思（Jocelyn）。她曾經參加過2020年香港小姐面試。Jocelyn後台極為猛料，是「海產大王」蔡繼有的孫女、新華集團主席蔡冠深的女兒，其家族坐擁40億身家；因此她有一個外號叫「40億千金」，今次要佢影寫真，佢會唔願意係幕前大膽嘗試呢？

口罩小姐 蔡頌思
（圖片來源：[email protected]

大熱門聞西（西童）

在賽前一看被認出的參賽者就係西童，本身就已經係網紅的她，今次改名做聞西參賽，有呢個結果似乎都唔意外？

口罩小姐 蝦條幫手影相會否將西童upgrade?
蝦條幫手影相會否將西童upgrade?（圖片來源：[email protected]

導演爆內幕相

而導演「高估」亦有在個人IG分享拍攝內幕及花絮，更笑指原來有工作人員當中影到流鼻紅！

口罩小姐 熱血方剛嘅收音師
熱血方剛嘅收音師（圖片來源：[email protected]

節目影寫真相係之前出現過

原來搵攝影師蝦條操刀影寫真提升吸引力係ViuTV拿手好戲！之前他們的真人騷節目《賭命夫妻》搵來五對夫妻參加挑戰，節目頭三集先由五位人妻接受誘惑，與五位男藝人扮演的PTBF約會，第三集時就係蝦條哥操刀，為五位人妻拍攝火辣寫真集，之後五位人在第四集進行大反擊，到今次口罩小姐又點呢？

口罩小姐 人夫們睇到嘩嘩聲。
人夫們睇到嘩嘩聲。（圖片來源：ViuTV）
口罩小姐 Rebekah
Rebekah（圖片來源：ViuTV）
口罩小姐 Teris
Teris（圖片來源：ViuTV）
口罩小姐 Maegi
Maegi（圖片來源：ViuTV）
口罩小姐 Ruby
Ruby（圖片來源：ViuTV）
口罩小姐 Luna
Luna（圖片來源：ViuTV）

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、[email protected][email protected][email protected]

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