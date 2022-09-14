尾二一屆口罩小姐 | 導演發千字文指結果非預期 擬退出真人騷惹網民質疑
口罩導演發千字文指結果非預期
近日舉行的《尾二一屆口罩小姐》總決賽惹來網民的各種批評和質疑，《尾二一屆口罩小姐》的導演就此此在社交平台發長文，分享自己一路而來的想法。他表示自己在近年製作真人Show的時候，得出的結果都是「非我所預料及控制之內」，最後更表示近年屢次經歷失敗的自己最需要的是「放下真人show這個模式的工作」！
轉發193 IG 疑為師姐落選不值
此外，193亦在社交平台上傳了與師姐、KBG和包大人的合照，並發文為師姐落選感到不值，他寫道「又一年了，繼續係三甲不入，不過喺我心目中佢哋三個已經係冠軍㗎喇。努力做好自己，做好個節目就問心無愧，對得住支持自己嘅人就ok啦。」有眼利的網民發現口罩的導演亦有轉發193的帖文，令網民不禁懷疑導演是否亦為師姐落選感到不值！換句話說，即係口罩導演都認為茜童當選絕非個人所願？
口罩導演IG全文：
借今次 趁機回首梳理一下[真人。Show] 向來都愛拍攝真人show
寫下一篇給自己的感言 大家就當我圖文不乎吧
因為我喜歡真摯
喜歡將它記錄，梳理，呈現
然而，一個成品所要經歷嘅並不止呢三個階段
誠如Dee哥的一句說話
“創作就係多個意見不斷衝撞所得出嘅結晶”
不過此點非今次我想花心思去討論嘅議題
低俗，不雅等等的，請容我輕輕帶過
每一次拍攝到出街，過程雖極度難熬
但我就是想將我所見，所感受感應感動感觸帶俾大家，令觀眾都感受到我所感受的
所以我每一次完成作品後，都影容自己”燃燒了一個宇宙的細胞”一樣
因為將幾個甚至幾十個你所接觸的人，要去了解分析並加以發酵醞釀他們的一話一舉，所耗的心力可是不為常人可想像
如實的呈現事件，不論好壞，讓觀眾及參與者都得到一個思考反思的空間
是我自詡認為對的做法
又然而 這幾個年頭 不只一次地
我自詡的，和相對得到的回響
卻非我所預料及控制之內
有時甚至令我自我懷疑，作為第一身的觀眾的我的觀點想法才是小眾
對於此 我 的確是有自我檢討的
只不過每次都有如將自己心扉撕裂
而傍人永不會理解那種痛
也許
剪接上 呈現上 是我不再細密 不再單純
也也許
世代交替 大家所想 所看到的不再是半杯水 而是風氣
對錯？ 並沒有
時代洪流下，觀點價值不同乃無可厚非的事實
可能 你你我我 節目 參與者 制作人 100樓的人們
各自也在那麼單純的空間 不知不覺間加多了一份雜質而已
打咁多唔係想帶頭盔，我的的確確係會賽後自我檢討的，但這些過程我認為並不需要再向任何人交代
可能 當下我需要的，是放下真人show這個模式的工作
可能嘗試另一個新的模式，新的框架，新的領域
也可能係抖一下，躺平自我修養修養
先可以再帶一d新嘅衝擊俾自己，俾作品，俾觀眾
多謝各位多年來的賜教
多謝各位的容讓
《尾二一屆口罩小姐》5大重點重溫
1) 師姐大熱倒灶
71號師姐王詠珩受到不少網民支持，在宣布三甲前，已率先奪得「網絡最受歡迎口罩小姐」及「最佳自選造型」兩個獎項，共得1萬元現金獎，但最後她卻大熱倒灶，三甲不入，只得梗頸四，有大量網民為她不值，湧到ViuTV的社交網留言鬧爆ViuTV，指「師姐靚過晒冠亞季」、「唔冠軍都無理由得第四啦」、「你喺網民心目中已贏咗個冠軍」、「點可能輸㗎」等等，但亦有網民指師姐是輸在對答環節時，講煮早餐給軒公食作為演唱會禮物，實在「太行貨」。
2) 西童攬公仔擦鞋奪冠
60號聞西梁茜童（西童）最後奪得《尾二一屆口罩小姐》冠軍及5萬元獎金，有不少網民都嬲爆指她「由頭hea到尾都保送到攞冠軍」、「黑哨黑到咁」、「由海選做馬到決賽」等，連聞西在個人表演環節中，抱住個生Bear公仔，都被指是在擦ViuTV鞋，所以才能成功奪冠，又稱西童明明第一輪就爭啲被Foul出局，亦有網友指她除下口罩後的樣貌似足KOL雪姨，個妝更似足《少林足球》的阿梅，仲有網民留言指佢似「嫩版陳曼娜」，最啱做萬珠莎華！
3) 問答環節疑抽TVB水
在問答環節中，谷德昭問聞西若在總決賽前確診新冠肺炎會上報？聞西就回答會上報，原因除了因為自己是個好誠實的人外，還因為相信大會係非一般的主辦方，有希望可以讓她Face Time參加選美，到時她就可以搵埋阿爸阿媽同屋企隻狗一齊著泳裝上鏡！這個對答被指寸爆TVB早前有候選港姐佳麗確診後上報，因而要取消港姐競選準決賽，令TVB損失高達600萬的舞台製作費！
4) KBG甘做軒公寵物
同樣在問答環節，KBG被軒公問到如果有機會和他拍戲，希望做甚麼角色？她就回答想做軒公細妹，軒公再追問她有無咩另類題材想做？KBG就搞笑答想做軒公寵物，仲話有得做軒公的寵物，即使要食姐姐早餐都可以接受！
5) 馬小玲願為軒公試玩情趣玩具
馬小玲在問答環節中就被軒公問到有無興趣開一間情趣玩具店，她回答在疫情下大家都好需要情趣玩具，因為可以增進在家的樂趣，但她一再強調自己從未玩過情趣玩具，只係可以接受親自落場做店員去Sell貨，甚至可以用手試玩，但自己就不會親身去試，這時主持駱振偉就問她如果係軒公來買呢？她會不會為軒公試玩？馬小玲即興奮反問：「咁益我？」
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