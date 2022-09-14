尾二一屆口罩小姐 | 導演發千字文指結果非預期 擬退出真人騷惹網民質疑

ViuTV舉辦的《尾二一屆口罩小姐》在週日舉行，最後由「聞西」梁茜童爆冷奪冠，大熱「師姐」王詠珩卻三甲不入，只獲頒「最佳自選造型獎」和「網絡最受歡迎獎」。大批網民都表示不滿賽果，質疑ViuTV有造馬之嫌。《尾二一屆口罩小姐》的導演就在社交平台發長文回應網民的質疑和批評，更暗示自己將會退出真人show製作！不禁令人懷疑導演都接受唔到梁茜童奪冠！