尾二一屆口罩小姐｜20強名單出爐！ 一文睇晒佳麗代號＋三圍詳細資料
20強名單令網民跌眼鏡
其實今次的20強的確令唔少人大跌眼鏡，事關早前有幾名網民心目中的「大熱」都慘被淘汰，當中包括046+046A母女檔、054號黑絲女教師（即係歌手鍾雨璇）以及039號鋼管舞導師Vicky等等。
20強名單：
004 (美谷)
年齡： 22
身高(cm)：162
體重(kg)：46
三圍(寸)：32 23 34.5
職業：主播
技能：芭蕾舞
興趣：空中瑜伽
006 (6號)
年齡：25
身高(cm)：163
體重(kg)：46
三圍(寸)：31 25 34
職業：自由工作者
技能：剪片、踏單車
興趣：影相、剪片、工作
010 (小紅帽)
年齡：30
身高(cm)：170
體重(kg)：58
三圍(寸)：32 24 36
職業：設計師
技能：演講、烹飪、開鎖
興趣：看書、設計、露營
018 (咚咚)
年齡：26
身高(cm)：166
體重(kg)：50
三圍(寸)：30 23.5 32
職業：藝術體操教練
技能：藝術體操、瑜伽
興趣：藝術體操、跳舞、瑜伽
021 (MK)
年齡：23
身高(cm)：163
體重(kg)：49
三圍(寸)：34 25 34
職業：模特兒
技能：跳舞、籃球、彈鋼琴
興趣：跳舞、唱歌、模特兒工作
021號佳麗名為Suki，IG名whl.jpg，佢一出場就話自己好想做幕前所以參賽，仲喺台上大跳勁舞充滿力量。而且佢仲識得評判之一YouTuber藍仔頭。Suki本身跳開舞，仲有個跳舞團體S.Jewelous HK跳K Pop為主，而且仲係網店模特兒。
028 (大蛇丸)
年齡：24
身高(cm)：163
體重(kg)：47
三圍(寸)：29 23 35
職業：內容創作者
技能：占卜算命
興趣：拍片、占卜
028號佳麗自我介紹時大膽玩蛇，將大蟒蛇盤於自己肩上，評判藍仔頭仲嚇到腳軟，呢個出眾表演令佢成功入圍。網民起底發現，028號佳麗其實係阿櫻，YouTube頻道Chill Up的KOL之一，另有經營個人頻道阿櫻日記。除咗鍾意爬蟲類動物，阿櫻仲會玩占卜。[email protected]_
030 (酸奶)
年齡：31
身高(cm)：166
體重(kg)：47
三圍(寸)：32 25 34
職業：模特兒及演員
技能：踩單車、駕駛
興趣：喜歡小動物
030號佳麗「翻版張柏芝」，一出場以《少林足球》表演示人，非常出位。[email protected]
033 (菜乾)
年齡：33
身高(cm)：165
體重(kg)：45
三圍(寸)：31 23 35
職業：自由工作者
技能：全部運動
興趣：打波、踩板、發夢
033號佳麗真身係植詠珊Cathy，即係媚姨個女，早前客串演出過《I SWIM》，一出場已經有網民認出，仲笑言《阿女又戀嚟》回歸。現年33歲的Cathy曾做過空姐又做過報紙記者，到2018年加入有線做娛樂新聞主播，到2021年初離開有線後，與阿媽媚姨一同參加了ViuTV節目《阿女又戀嚟》，卻意外地令媚姨人氣急升。
040 (秋香)
年齡：26
身高(cm)：160
體重(kg)：45
三圍(寸)：34 25 33
職業：內容創作者
技能：講嘢、朗誦
興趣：做戲、跳舞、睇戲
有網民民翻出040號佳麗的IG，發現佢就係林靜莉，係1979年度香港小姐季軍鍾慧冰（冰姐）的26歲女兒「莉莉菇」。Jeannie畢業於香港樹仁大學新聞系，曾做過空姐，又做過網媒主持，自去年參加ViuTV真人騷節目《阿女又戀嚟》後，又於開電視主持《一線搜查》，曾主持過《《細路開電視》、《30分鐘大放餸》及《你得我得大家得》等多個香港開電視節目。[email protected]_lam_
045 (Triple May)
年齡：25
身高(cm)：165
體重(kg)：52
三圍(寸)：36 25 34.5
職業：模特兒
技能：烹飪、唱歌
興趣：烹飪
045號佳麗被網民起底發現佢就係25歲咪神Kylie C.（鄭杞瑤），早前先拍完《戀愛Staycation》成為焦點，以往亦曾被「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK邀請，拍攝了一段「拍一日拖」的短片。[email protected]
050 (韓三八)
年齡：22
身高(cm)：176
體重(kg)：63
三圍(寸)：35.5 28 37
職業：學生
技能：烹飪、打波
興趣：研究命理、睇ASMR
051 (肚臍餅)
年齡：28
身高(cm)：157
體重(kg)：45
三圍(寸)：32 24 33
職業：演員
技能：水下人魚游、跳舞、扮聲（卡通）
興趣：整甜品、瑜伽、空中吊環
有網民就認得51號其實就係有「40億千金」之稱嘅蔡頌思（Jocelyn）。之前仲同黃建東因合作舞台劇《老公你好悶》傳緋聞！[email protected]
060 (聞西)
年齡：25
身高(cm)：170
體重(kg)：55
三圍(寸)：36 26 37.5
職業：網店網主/DJ
技能：畫畫
興趣：高歌大唱
06號佳麗其實就係網紅西童，除了網紅身份之外仲百足咁多爪，開設服裝品牌網店，做打碟DJ又做紋身學徒等等。西童的網店主打女性休閒服及泳衣，她更親身做生招牌，又上過ViuTV節目《戀講嘢》做嘉賓，相信唔使多介紹。
061 (KBG)
年齡：25
身高(cm)：165
體重(kg)：49
三圍(寸)：34 28 37.5
職業：兼職私人助理
技能：唱歌、跳舞
興趣：打鼓、DIY
067 (包大人)
年齡：28
身高(cm)：158
體重(kg)：43
三圍(寸)：30 23.5 33.5
職業：平面模特兒
技能：跳舞
興趣：唱歌、跳舞、玩遊戲
068 (馬小玲)
年齡：27
身高(cm)：175
體重(kg)：56
三圍(寸)：34.5 26 35
職業：藝人及模特兒
技能：唱歌、彈鋼琴、跳拉丁舞
興趣：跳舞、唱歌、行街
069 (格格)
年齡：24
身高(cm)：163
體重(kg)：49
三圍(寸)：32.5 24 35
職業：學生
技能：繪畫、彈鋼琴
興趣：跳舞、唱歌、陶瓷
071 (師姐)
年齡：28
身高(cm)：173
體重(kg)：57
三圍(寸)：34 26 36
職業：遊戲治療師
技能：演戲
興趣：跳舞、唱歌、駕駛
071號佳麗王詠珩報稱係遊戲治療師，原來2017年代表過香港去東京參選國際小姐，2018年代表香港到三亞參選世界小姐，同時係一位模特兒。又做過《ViuTV 2018》司儀、拍過ViuTV劇集《理想國》。[email protected]
074 (三寶)
年齡：31
身高(cm)：170
體重(kg)：52
三圍(寸)：31.5 25 33.5
職業：畫室創辦人
技能：跳舞、演戲
興趣：畫畫、行山、閱讀
077(Moon)
年齡：29
身高(cm)：169
體重(kg)：52
三圍(寸)：33 25.5 35.5
職業：自由身表演者
技能：解夢
興趣：演戲、旅行、閱讀