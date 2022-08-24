尾二一屆口罩小姐

尾二一屆口罩小姐｜20強名單出爐！ 一文睇晒佳麗代號＋三圍詳細資料

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話咁快，經過幾輪激烈的初賽，用勻各個部位去比賽之後《尾二一屆口罩小姐》20強終於都誕生！喺聽晚新一輪比賽開始前，一於畀大家逐位睇下佢哋嘅潛力先！

尾二一屆口罩小姐 今集玩鎖骨運金幣，都幾有創意吖。
今集玩鎖骨運金幣，都幾有創意吖。（圖片來源：《尾二一屆口罩小姐》截圖）

20強名單令網民跌眼鏡

其實今次的20強的確令唔少人大跌眼鏡，事關早前有幾名網民心目中的「大熱」都慘被淘汰，當中包括046+046A母女檔、054號黑絲女教師（即係歌手鍾雨璇）以及039號鋼管舞導師Vicky等等。

尾二一屆口罩小姐 呢個凌空一字馬非常殺食。
呢個凌空一字馬，令觀眾非常深印象。（圖片來源：ViuTV截圖）
尾二一屆口罩小姐 Vicky身形好。
Vicky身形好。（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 二為一體母女檔。
二為一體母女檔。（圖片來源：ViuTV截圖）
尾二一屆口罩小姐 054號黑絲女教師，表演用腳寫大字再紮馬，非常出位。
054號黑絲女教師，表演用腳寫大字再紮馬，非常出位。（圖片來源：ViuTV截圖）
尾二一屆口罩小姐 鍾雨璇笑稱自己唱咗十幾年冇人識。
鍾雨璇笑稱自己唱咗十幾年冇人識。（圖片來源：[email protected]_o3）

20強名單：

004 (美谷)

年齡： 22
身高(cm)：162
體重(kg)：46
三圍(寸)：32 23 34.5
職業：主播
技能：芭蕾舞
興趣：空中瑜伽

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（圖片來源：[email protected]

006 (6號)

年齡：25
身高(cm)：163
體重(kg)：46
三圍(寸)：31 25 34
職業：自由工作者
技能：剪片、踏單車
興趣：影相、剪片、工作

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（圖片來源：[email protected]

010 (小紅帽)

年齡：30
身高(cm)：170
體重(kg)：58
三圍(寸)：32 24 36
職業：設計師
技能：演講、烹飪、開鎖
興趣：看書、設計、露營

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（圖片來源：[email protected]

018 (咚咚)

年齡：26
身高(cm)：166
體重(kg)：50
三圍(寸)：30 23.5 32
職業：藝術體操教練
技能：藝術體操、瑜伽
興趣：藝術體操、跳舞、瑜伽

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（圖片來源：[email protected]

021 (MK)

年齡：23
身高(cm)：163
體重(kg)：49
三圍(寸)：34 25 34
職業：模特兒
技能：跳舞、籃球、彈鋼琴
興趣：跳舞、唱歌、模特兒工作

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（圖片來源：[email protected]

021號佳麗名為Suki，IG名whl.jpg，佢一出場就話自己好想做幕前所以參賽，仲喺台上大跳勁舞充滿力量。而且佢仲識得評判之一YouTuber藍仔頭。Suki本身跳開舞，仲有個跳舞團體S.Jewelous HK跳K Pop為主，而且仲係網店模特兒。

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028 (大蛇丸)

年齡：24
身高(cm)：163
體重(kg)：47
三圍(寸)：29 23 35
職業：內容創作者
技能：占卜算命
興趣：拍片、占卜

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（圖片來源：[email protected]

028號佳麗自我介紹時大膽玩蛇，將大蟒蛇盤於自己肩上，評判藍仔頭仲嚇到腳軟，呢個出眾表演令佢成功入圍。網民起底發現，028號佳麗其實係阿櫻，YouTube頻道Chill Up的KOL之一，另有經營個人頻道阿櫻日記。除咗鍾意爬蟲類動物，阿櫻仲會玩占卜。[email protected]_

尾二一屆口罩小姐 有人認出028號佳麗係YouTube頻道Chill Up的KOL阿櫻。
有人認出028號佳麗係YouTube頻道Chill Up的KOL阿櫻。（圖片來源：[email protected]_）

030 (酸奶)

年齡：31
身高(cm)：166
體重(kg)：47
三圍(寸)：32 25 34
職業：模特兒及演員
技能：踩單車、駕駛
興趣：喜歡小動物

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030號佳麗「翻版張柏芝」，一出場以《少林足球》表演示人，非常出位。[email protected]

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033 (菜乾)

年齡：33
身高(cm)：165
體重(kg)：45
三圍(寸)：31 23 35
職業：自由工作者
技能：全部運動
興趣：打波、踩板、發夢

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（圖片來源：[email protected]

033號佳麗真身係植詠珊Cathy，即係媚姨個女，早前客串演出過《I SWIM》，一出場已經有網民認出，仲笑言《阿女又戀嚟》回歸。現年33歲的Cathy曾做過空姐又做過報紙記者，到2018年加入有線做娛樂新聞主播，到2021年初離開有線後，與阿媽媚姨一同參加了ViuTV節目《阿女又戀嚟》，卻意外地令媚姨人氣急升。

尾二一屆口罩小姐 ISWIM Cathy同媚姨分別同Edan有對手戲。
Cathy早前客串演出《I SWIM》同Edan有對手戲。（圖片來源：[email protected]

040 (秋香)

年齡：26
身高(cm)：160
體重(kg)：45
三圍(寸)：34 25 33
職業：內容創作者
技能：講嘢、朗誦
興趣：做戲、跳舞、睇戲

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（圖片來源：[email protected]

有網民民翻出040號佳麗的IG，發現佢就係林靜莉，係1979年度香港小姐季軍鍾慧冰（冰姐）的26歲女兒「莉莉菇」。Jeannie畢業於香港樹仁大學新聞系，曾做過空姐，又做過網媒主持，自去年參加ViuTV真人騷節目《阿女又戀嚟》後，又於開電視主持《一線搜查》，曾主持過《《細路開電視》、《30分鐘大放餸》及《你得我得大家得》等多個香港開電視節目。[email protected]_lam_

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（圖片來源：[email protected]_lam_）

045 (Triple May)

年齡：25
身高(cm)：165
體重(kg)：52
三圍(寸)：36 25 34.5
職業：模特兒
技能：烹飪、唱歌
興趣：烹飪

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（圖片來源：[email protected]

045號佳麗被網民起底發現佢就係25歲咪神Kylie C.（鄭杞瑤），早前先拍完《戀愛Staycation》成為焦點，以往亦曾被「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK邀請，拍攝了一段「拍一日拖」的短片。[email protected]

尾二一屆口罩小姐 Kylie C.
25歲Kylie C.（鄭杞瑤）備受注目。（圖片來源：[email protected]

050 (韓三八)

年齡：22
身高(cm)：176
體重(kg)：63
三圍(寸)：35.5 28 37
職業：學生
技能：烹飪、打波
興趣：研究命理、睇ASMR

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（圖片來源：[email protected]

051 (肚臍餅)

年齡：28
身高(cm)：157
體重(kg)：45
三圍(寸)：32 24 33
職業：演員
技能：水下人魚游、跳舞、扮聲（卡通）
興趣：整甜品、瑜伽、空中吊環

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（圖片來源：[email protected]

有網民就認得51號其實就係有「40億千金」之稱嘅蔡頌思（Jocelyn）。之前仲同黃建東因合作舞台劇《老公你好悶》傳緋聞！[email protected]

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（圖片來源：[email protected]

060 (聞西)

年齡：25
身高(cm)：170
體重(kg)：55
三圍(寸)：36 26 37.5
職業：網店網主/DJ
技能：畫畫
興趣：高歌大唱

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（圖片來源：[email protected]

06號佳麗其實就係網紅西童，除了網紅身份之外仲百足咁多爪，開設服裝品牌網店，做打碟DJ又做紋身學徒等等。西童的網店主打女性休閒服及泳衣，她更親身做生招牌，又上過ViuTV節目《戀講嘢》做嘉賓，相信唔使多介紹。

尾二一屆口罩小姐 西童做DJ四處出騷打碟，吸引不少龍友前來。
西童做DJ四處出騷打碟，吸引不少龍友前來。（圖片來源：[email protected]

061 (KBG)

年齡：25
身高(cm)：165
體重(kg)：49
三圍(寸)：34 28 37.5
職業：兼職私人助理
技能：唱歌、跳舞
興趣：打鼓、DIY

[email protected]

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（圖片來源：[email protected]
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067 (包大人)

年齡：28
身高(cm)：158
體重(kg)：43
三圍(寸)：30 23.5 33.5
職業：平面模特兒
技能：跳舞
興趣：唱歌、跳舞、玩遊戲

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（圖片來源：[email protected]

068 (馬小玲)

年齡：27
身高(cm)：175
體重(kg)：56
三圍(寸)：34.5 26 35
職業：藝人及模特兒
技能：唱歌、彈鋼琴、跳拉丁舞
興趣：跳舞、唱歌、行街

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]

069 (格格)

年齡：24
身高(cm)：163
體重(kg)：49
三圍(寸)：32.5 24 35
職業：學生
技能：繪畫、彈鋼琴
興趣：跳舞、唱歌、陶瓷

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]

071 (師姐)

年齡：28
身高(cm)：173
體重(kg)：57
三圍(寸)：34 26 36
職業：遊戲治療師
技能：演戲
興趣：跳舞、唱歌、駕駛

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（圖片來源：[email protected]

071號佳麗王詠珩報稱係遊戲治療師，原來2017年代表過香港去東京參選國際小姐，2018年代表香港到三亞參選世界小姐，同時係一位模特兒。又做過《ViuTV 2018》司儀、拍過ViuTV劇集《理想國》。[email protected]

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（圖片來源：[email protected]

074 (三寶)

年齡：31
身高(cm)：170
體重(kg)：52
三圍(寸)：31.5 25 33.5
職業：畫室創辦人
技能：跳舞、演戲
興趣：畫畫、行山、閱讀

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（圖片來源：[email protected]

077(Moon)

年齡：29
身高(cm)：169
體重(kg)：52
三圍(寸)：33 25.5 35.5
職業：自由身表演者
技能：解夢
興趣：演戲、旅行、閱讀

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（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、參賽者IG

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