尾二一屆口罩小姐

尾二一屆口罩小姐 | 網民斥聞體香等環節太低俗 導演百字無奈回應批評

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《尾二一屆口罩小姐》由開播以來一直受到廣大網民的關注。今屆口罩小姐選舉加插了按身體部位評分、聞體香和VR體驗等多個題材新穎的環節。有部分網民力斥新加插的環節太低俗，批評製作組將物化女性作賣點。

尾二一屆口罩小姐 今屆口罩小姐選舉加插了多個題材新穎的環節。有部分網民力斥新加插的環節太低俗，批評製作組將物化女性作賣點。
今屆口罩小姐選舉加插了多個題材新穎的環節。有部分網民力斥新加插的環節太低俗，批評製作組將物化女性作賣點。（圖片來源：[email protected]尾二一屆口罩小姐）

新一季加插聞體香、按部位評分環節

ViuTV節目《尾二一屆口罩小姐》在近日選出了20強佳麗。在淘汰比賽的過程中，節目組加插了多個題材新穎的環節。其中一個環節讓佳麗們在腳趾、肚臍、後腿、鎖骨、頭髮等的身體部位中，選出自己最有自信的兩個部位，讓ERROR成員即場評分。

尾二一屆口罩小姐 節目中亦加插了對佳麗們體香、腋下和後腿的評分環節。
節目中亦加插了對佳麗們體香、腋下和後腿的評分環節。（圖片來源：[email protected]尾二一屆口罩小姐）

除此之外，節目中亦加插了對佳麗們體香、腋下和後腿的評分環節。對自己體香有自信的佳麗必須在參賽前做運動流汗，隨後再讓多位主持人透過特製衣服去聞參賽者身上的體味。

尾二一屆口罩小姐 節目加插了提箱的環節
節目加插了提箱的環節（圖片來源：[email protected]尾二一屆口罩小姐）
尾二一屆口罩小姐 佳麗們都要在比賽前做運動流汗！
佳麗們都要在比賽前做運動流汗！（圖片來源：[email protected]尾二一屆口罩小姐）
尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]尾二一屆口罩小姐）
尾二一屆口罩小姐 ERROR成員都表現得十分誇張！
ERROR成員都表現得十分誇張！（圖片來源：[email protected]尾二一屆口罩小姐）

VR環節被指太「污穢」

此外，今次口罩小姐選舉亦加插了「男友視覺」的VR環節。該環節由導演以「男友視覺」對各位佳麗進行拍攝，隨後在製作為VR影片讓ERROR成員們用不同角度去評審。有不少網民表示該環節太過火，並且批評製作組將物化女性作賣點。

尾二一屆口罩小姐 今次口罩小姐選舉亦加插了「男友視覺」的VR環節。
今次口罩小姐選舉亦加插了「男友視覺」的VR環節。（圖片來源：[email protected]尾二一屆口罩小姐）
尾二一屆口罩小姐 該環節由導演以「男友視覺」對各位佳麗進行拍攝，隨後在製作為VR影片讓ERROR成員們用不同角度去評審。
該環節由導演以「男友視覺」對各位佳麗進行拍攝，隨後在製作為VR影片讓ERROR成員們用不同角度去評審。（圖片來源：[email protected]尾二一屆口罩小姐）

網民反應兩極 部分網民批評題材太低俗

對於口罩小姐選舉新加插的評分項目，網民的評價表現兩極。有網民認為題材新穎有意思，同時亦有網民認為節目題材過分低俗，留言表示：「今屆悶到爆，好似選近白卡版夜總會小姐咁」、「睇到玩肚臍開始冇睇，Cheap過隔離台」、「好變態」、「比較適合變態佬睇」。

尾二一屆口罩小姐 有網民更批評節目不知所謂
有網民更批評節目不知所謂（圖片來源：[email protected] 評論截圖）
尾二一屆口罩小姐 大部分網民都覺得太低俗
大部分網民都覺得太低俗（圖片來源：[email protected] 評論截圖）
尾二一屆口罩小姐 網民都留言表示覺得評分環節太cheap！
網民都留言表示覺得評分環節太cheap！（圖片來源：[email protected] 評論截圖）

導演百字回應「低俗」的批評

對於網民的批評，《尾二一屆口罩小姐》導演亦有在社交平台上公開回應。導演上傳了一張佳麗的性感照片，再在上傳的照片中寫道：「導演有話兒：信我，我真係已經好努力，喺呢個XX框架之下，喺欣賞同娛樂之間去攞一個平衡。同埋又啲嘢唔洗解釋甘多。問心，呢個Story，你目光留喺最耐嘅位置喺邊？一定唔係我段字先。」

尾二一屆口罩小姐 導演百字回應「低俗」的批評
導演百字回應「低俗」的批評（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 導演亦同時留言寫道：「[關於低俗] 朋友請給予多一點欣賞。企出黎俾人評頭品足，係需要多大的勇氣。」
導演亦同時留言寫道：「[關於低俗] 朋友請給予多一點欣賞。企出黎俾人評頭品足，係需要多大的勇氣。」（圖片來源：[email protected]

圖片來源：[email protected]尾二一屆口罩小姐、[email protected][email protected] 評論截圖

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