尾二一屆口罩小姐 | 網民斥聞體香等環節太低俗 導演百字無奈回應批評
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《尾二一屆口罩小姐》由開播以來一直受到廣大網民的關注。今屆口罩小姐選舉加插了按身體部位評分、聞體香和VR體驗等多個題材新穎的環節。有部分網民力斥新加插的環節太低俗，批評製作組將物化女性作賣點。
新一季加插聞體香、按部位評分環節
ViuTV節目《尾二一屆口罩小姐》在近日選出了20強佳麗。在淘汰比賽的過程中，節目組加插了多個題材新穎的環節。其中一個環節讓佳麗們在腳趾、肚臍、後腿、鎖骨、頭髮等的身體部位中，選出自己最有自信的兩個部位，讓ERROR成員即場評分。
除此之外，節目中亦加插了對佳麗們體香、腋下和後腿的評分環節。對自己體香有自信的佳麗必須在參賽前做運動流汗，隨後再讓多位主持人透過特製衣服去聞參賽者身上的體味。
VR環節被指太「污穢」
此外，今次口罩小姐選舉亦加插了「男友視覺」的VR環節。該環節由導演以「男友視覺」對各位佳麗進行拍攝，隨後在製作為VR影片讓ERROR成員們用不同角度去評審。有不少網民表示該環節太過火，並且批評製作組將物化女性作賣點。
網民反應兩極 部分網民批評題材太低俗
對於口罩小姐選舉新加插的評分項目，網民的評價表現兩極。有網民認為題材新穎有意思，同時亦有網民認為節目題材過分低俗，留言表示：「今屆悶到爆，好似選近白卡版夜總會小姐咁」、「睇到玩肚臍開始冇睇，Cheap過隔離台」、「好變態」、「比較適合變態佬睇」。
導演百字回應「低俗」的批評
對於網民的批評，《尾二一屆口罩小姐》導演亦有在社交平台上公開回應。導演上傳了一張佳麗的性感照片，再在上傳的照片中寫道：「導演有話兒：信我，我真係已經好努力，喺呢個XX框架之下，喺欣賞同娛樂之間去攞一個平衡。同埋又啲嘢唔洗解釋甘多。問心，呢個Story，你目光留喺最耐嘅位置喺邊？一定唔係我段字先。」
圖片來源：[email protected]尾二一屆口罩小姐、[email protected]、[email protected] 評論截圖
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