尾二一屆口罩小姐｜一文重溫首集5位最爆佳麗 西童得罪強尼被淘汰？
唱歌佔大多數 棟篤笑場面尷尬
首集登場的佳麗表演其實相對地「正路」，而且大部分都唱得麻麻哋，令到媚姨一句「我都唔知你唱乜」變成百搭金句，當中仲有唔少人講棟篤笑，不過相對地尷尬！對比起上年有人拔罐、隔口罩吹牧童笛等，創意似乎有所欠奉！
雖然好多都揀唔落手，但都有幾位佳麗都幾亮眼嘅
首集最突出佳麗
1)冇停過的性感舞者
21號嘅佳麗自稱係一位全職嘅模特兒，而且仲幫評判之一嘅「藍仔頭」拍過嘢𠻹！雖然有友情分，但由於21號嘅強勁舞蹈，實在睇到「藍仔頭」、岑珈其以及程人富目瞪口呆，連肥仔都大呼「好勁」，最終成功入圍！
2)與193對抗的鼓女
061號佳麗上演了一場自己打鼓加唱歌嘅表演，雖然有啲唔啱節奏，但勝在難度分夠高順利入圍。但061最大嘅亮點，係佢堅持要揀加入阿Dee何啟華的隊伍，即使193開咪話佢唔尊重隊長肥仔，061亦堅持要揀阿Dee！夠膽向3爺直接挑戰，果然有膽！
3)少林足球張栢芝
佳麗030唔識踢波，唔識彈結他，跳舞似乎亦都唔太擅長，但佢今次竟然重演了一幕周星馳電影《少林足球》的「少林功夫加唱歌跳舞」，仲仿照埋電影入面張栢芝「玉面雙飛龍」嘅造型，勇氣可嘉最後成功入圍！
4)爆粗版糖妹
032號佳麗雖然身型嬌小，網民都大讚幾可愛添，睇落有幾分似糖妹！但結果佢竟然上演一首改編版嘅《愛情值日生》，當中加入了大量口罩元素，中間更疑似加咗句粗口，令節目組都要幫佢消音「嘟」咗一聲，由於佢夠晒淡定最後成功入圍！
5)060得罪「ViuTV一哥」
60號佳麗身穿一件露腰Tee-Shirt上陣，佢唔係唱歌，亦都唔係跳舞，佢嘅表演竟然係橡筋射水樽！雖然表演冇乜睇頭，但都唔係重點，重點係佢居然喺強尼面前稱呼阿Dee何啟華做「ViuTV一哥」，場面尷尬到不得之了！
060入圍有方法？
雖然060獲得兩叉一圈理應被淘汰，但節目最後肥仔突然話希望060留低！然而，心水清嘅網民就認眼前嘅一切都只係一個局，推測060本身就應該「被安排」入圍，事關節目上騷出060的IG相時，網民一眼就睇得出係網紅西童，而且佢之前仲上過193主持嘅節目《戀講嘢》㖭！