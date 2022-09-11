《尾二一屆口罩小姐》5大必睇重點重溫+一文睇清12強水著Look

ViuTV《尾二一屆口罩小姐》總決賽已圓滿舉行，12強佳麗在今次無得睇樣、只鬥才藝和口才的比賽中，都施展了渾身解數，表演了不少精彩項目，大家現在就一齊來重溫一下今次總決賽中的5大必睇重點，此外當然仲有12位佳麗的Fit爆水著Look！