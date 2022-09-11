《尾二一屆口罩小姐》5大必睇重點重溫+一文睇清12強水著Look
《尾二一屆口罩小姐》5大重點重溫
1) 師姐大熱倒灶
71號師姐王詠珩受到不少網民支持，在宣布三甲前，已率先奪得「網絡最受歡迎口罩小姐」及「最佳自選造型」兩個獎項，共得1萬元現金獎，但最後她卻大熱倒灶，三甲不入，只得梗頸四，有大量網民為她不值，湧到ViuTV的社交網留言鬧爆ViuTV，指「師姐靚過晒冠亞季」、「唔冠軍都無理由得第四啦」、「你喺網民心目中已贏咗個冠軍」、「點可能輸㗎」等等，但亦有網民指師姐是輸在對答環節時，講煮早餐給軒公食作為演唱會禮物，實在「太行貨」。
2) 西童攬公仔擦鞋奪冠
60號聞西梁茜童（西童）最後奪得《尾二一屆口罩小姐》冠軍及5萬元獎金，有不少網民都嬲爆指她「由頭hea到尾都保送到攞冠軍」、「黑哨黑到咁」、「由海選做馬到決賽」等，連聞西在個人表演環節中，抱住個生Bear公仔，都被指是在擦ViuTV鞋，所以才能成功奪冠，又稱西童明明第一輪就爭啲被Foul出局，亦有網友指她除下口罩後的樣貌似足KOL雪姨，個妝更似足《少林足球》的阿梅，仲有網民留言指佢似「嫩版陳曼娜」，最啱做萬珠莎華！
3) 問答環節疑抽TVB水
在問答環節中，谷德昭問聞西若在總決賽前確診新冠肺炎會上報？聞西就回答會上報，原因除了因為自己是個好誠實的人外，還因為相信大會係非一般的主辦方，有希望可以讓她Face Time參加選美，到時她就可以搵埋阿爸阿媽同屋企隻狗一齊著泳裝上鏡！這個對答被指寸爆TVB早前有候選港姐佳麗確診後上報，因而要取消港姐競選準決賽，令TVB損失高達600萬的舞台製作費！
4) KBG甘做軒公寵物
同樣在問答環節，KBG被軒公問到如果有機會和他拍戲，希望做甚麼角色？她就回答想做軒公細妹，軒公再追問她有無咩另類題材想做？KBG就搞笑答想做軒公寵物，仲話有得做軒公的寵物，即使要食姐姐早餐都可以接受！
5) 馬小玲願為軒公試玩情趣玩具
馬小玲在問答環節中就被軒公問到有無興趣開一間情趣玩具店，她回答在疫情下大家都好需要情趣玩具，因為可以增進在家的樂趣，但她一再強調自己從未玩過情趣玩具，只係可以接受親自落場做店員去Sell貨，甚至可以用手試玩，但自己就不會親身去試，這時主持駱振偉就問她如果係軒公來買呢？她會不會為軒公試玩？馬小玲即興奮反問：「咁益我？」
一文睇清12強水著Look：
仲有重溫《尾二一屆口罩小姐》決賽12強佳麗名單！
尾二一屆口罩小姐｜004 (美谷)
年齡：22
身高(cm)：162
體重(kg)：46
三圍(寸)：32 23 34.5
職業：主播
技能：芭蕾舞
興趣：空中瑜伽
組別：DEE組
美谷是網紅Daphne Wong，IG粉絲1.7萬。IG：wsyeeeee
尾二一屆口罩小姐｜006 (6號)
年齡：25
身高(cm)：163
體重(kg)：46
三圍(寸)：31 25 34
職業：自由工作者
技能：剪片、踏單車
興趣：影相、剪片、工作
組別：肥仔組
6號其實是模特兒Reens Law。IG：reenslaw
尾二一屆口罩小姐｜018 (咚咚)
年齡：26
身高(cm)：166
體重(kg)：50
三圍(寸)：30 23.5 32
職業：藝術體操教練
技能：藝術體操、瑜伽
興趣：藝術體操、跳舞、瑜伽
組別：肥仔組
咚咚其實是藝術體操教練Nikki Ng，IG粉絲接近3千。IG：yinchunn
尾二一屆口罩小姐｜021 (MK)
年齡：23
身高(cm)：163
體重(kg)：49
三圍(寸)：34 25 34
職業：模特兒
技能：跳舞、籃球、彈鋼琴
興趣：跳舞、唱歌、模特兒工作
組別：DEE組
021號佳麗MK真名為Suki黃僥霖，IG名whl.jpg，佢一出場就話自己好想做幕前所以參賽，仲喺台上大跳勁舞充滿力量。而且佢仲識得評判之一YouTuber藍仔頭。Suki本身跳開舞，仲有個跳舞團體S.Jewelous HK跳K Pop為主，而且仲係網店模特兒。而另一方面，MK現實中其實同格格係朋友嚟㗎！
尾二一屆口罩小姐｜045 (Triple May)
年齡：25
身高(cm)：165
體重(kg)：52
三圍(寸)：36 25 34.5
職業：模特兒
技能：烹飪、唱歌
興趣：烹飪
組別：保錡組
045號佳麗Triple May被網民起底發現佢就係25歲咪神Kylie C.（鄭杞瑤），早前先拍完《戀愛Staycation》成為焦點，以往亦曾被「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK邀請，拍攝了一段「拍一日拖」的短片。[email protected]
尾二一屆口罩小姐｜060 (聞西)
年齡：25
身高(cm)：170
體重(kg)：55
三圍(寸)：36 26 37.5
職業：網店網主/DJ
技能：畫畫
興趣：高歌大唱
組別：肥仔組
06號佳麗聞西其實就係網紅西童（梁茜童Westtung），除了網紅身份之外仲百足咁多爪，開設服裝品牌網店，做打碟DJ又做紋身學徒等等。西童的網店主打女性休閒服及泳衣，她更親身做生招牌，又上過ViuTV節目《戀講嘢》做嘉賓，相信唔使多介紹。[email protected]
尾二一屆口罩小姐｜061 (KBG)
年齡：25
身高(cm)：165
體重(kg)：49
三圍(寸)：34 28 37.5
職業：兼職私人助理
技能：唱歌、跳舞
興趣：打鼓、DIY
組別：193組
KBG真身是鍾菀菱（Yuen Ling），曾是17LIVE直播主。IG：yuenling.c
尾二一屆口罩小姐｜067 (包大人)
年齡：28
身高(cm)：158
體重(kg)：43
三圍(寸)：30 23.5 33.5
職業：平面模特兒
技能：跳舞
興趣：唱歌、跳舞、玩遊戲
組別：193組
包大人是網紅小白（Snow），原本人氣唔錯有2.7萬IG粉絲！不過因為韓三八被淘汰，網民都遷怒包大人，在「網絡最受歡迎口罩小姐」的票選Post中，給了包大人超過1,100個嬲嬲！IG：snow923white
尾二一屆口罩小姐｜068 (馬小玲)
年齡：27
身高(cm)：175
體重(kg)：56
三圍(寸)：34.5 26 35
職業：藝人及模特兒
技能：唱歌、彈鋼琴、跳拉丁舞
興趣：跳舞、唱歌、行街
組別：DEE組
馬小玲報稱職業是藝人及模特兒，其實她是2019年亞洲小姐最佳完美體態獎得主張可盈（Natalie）。IG：cheungnatalie
尾二一屆口罩小姐｜069 (格格)
年齡：24
身高(cm)：163
體重(kg)：49
三圍(寸)：32.5 24 35
職業：學生
技能：繪畫、彈鋼琴
興趣：跳舞、唱歌、陶瓷
組別：保錡組
格格IG名叫mujicastilho，剛剛大學畢業，IG粉絲逾2千人。而且同MK仲係老友嚟㖭！[email protected]
尾二一屆口罩小姐｜071 (師姐)
年齡：28
身高(cm)：173
體重(kg)：57
三圍(寸)：34 26 36
職業：遊戲治療師
技能：演戲
興趣：跳舞、唱歌、駕駛
組別：193組
071號師姐王詠珩報稱係遊戲治療師，原來2017年代表過香港去東京參選國際小姐，2018年代表香港到三亞參選世界小姐，同時係一位模特兒。又做過《ViuTV 2018》司儀、拍過ViuTV劇集《理想國》。[email protected]
尾二一屆口罩小姐｜074 (三寶)
年齡：31
身高(cm)：170
體重(kg)：52
三圍(寸)：31.5 25 33.5
職業：畫室創辦人
技能：跳舞、演戲
興趣：畫畫、行山、閱讀
組別：保錡組
三寶原來係知名YouTuber Kikko（戴月），IG粉絲高達9.1萬。IG：kikkotai