尾二一屆口罩小姐

《尾二一屆口罩小姐》5大必睇重點重溫+一文睇清12強水著Look

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ViuTV《尾二一屆口罩小姐》總決賽已圓滿舉行，12強佳麗在今次無得睇樣、只鬥才藝和口才的比賽中，都施展了渾身解數，表演了不少精彩項目，大家現在就一齊來重溫一下今次總決賽中的5大必睇重點，此外當然仲有12位佳麗的Fit爆水著Look！

《尾二一屆口罩小姐》5大重點重溫

1) 師姐大熱倒灶

71號師姐王詠珩受到不少網民支持，在宣布三甲前，已率先奪得「網絡最受歡迎口罩小姐」及「最佳自選造型」兩個獎項，共得1萬元現金獎，但最後她卻大熱倒灶，三甲不入，只得梗頸四，有大量網民為她不值，湧到ViuTV的社交網留言鬧爆ViuTV，指「師姐靚過晒冠亞季」、「唔冠軍都無理由得第四啦」、「你喺網民心目中已贏咗個冠軍」、「點可能輸㗎」等等，但亦有網民指師姐是輸在對答環節時，講煮早餐給軒公食作為演唱會禮物，實在「太行貨」。

尾二一屆口罩小姐 不少網民替師姐不值，認為她比聞西更加靚。
不少網民替師姐不值，認為她比聞西更加靚。（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 師姐最後只贏得「網絡最受歡迎」及「最佳自選造型」兩獎，共得1萬元獎金。
師姐最後只贏得「網絡最受歡迎」及「最佳自選造型」兩獎，共得1萬元獎金。（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 聞西最後奪得冠軍，並得到5萬元獎金。
聞西最後奪得冠軍，並得到5萬元獎金。（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 MK獲得亞軍及3萬元現金獎。
MK獲得亞軍及3萬元現金獎。（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 馬小玲獲得季軍及1萬元現金獎。
馬小玲獲得季軍及1萬元現金獎。（圖片來源：[email protected]

2) 西童攬公仔擦鞋奪冠

60號聞西梁茜童（西童）最後奪得《尾二一屆口罩小姐》冠軍及5萬元獎金，有不少網民都嬲爆指她「由頭hea到尾都保送到攞冠軍」、「黑哨黑到咁」、「由海選做馬到決賽」等，連聞西在個人表演環節中，抱住個生Bear公仔，都被指是在擦ViuTV鞋，所以才能成功奪冠，又稱西童明明第一輪就爭啲被Foul出局，亦有網友指她除下口罩後的樣貌似足KOL雪姨，個妝更似足《少林足球》的阿梅，仲有網民留言指佢似「嫩版陳曼娜」，最啱做萬珠莎華！

尾二一屆口罩小姐 聞西
聞西在個人表演環節中，著上背心短褲大玩「拯救生Bear」 的槍戰武打表演。（圖片來源：《尾二一屆口罩小姐》總決賽截圖）

3) 問答環節疑抽TVB水

在問答環節中，谷德昭問聞西若在總決賽前確診新冠肺炎會上報？聞西就回答會上報，原因除了因為自己是個好誠實的人外，還因為相信大會係非一般的主辦方，有希望可以讓她Face Time參加選美，到時她就可以搵埋阿爸阿媽同屋企隻狗一齊著泳裝上鏡！這個對答被指寸爆TVB早前有候選港姐佳麗確診後上報，因而要取消港姐競選準決賽，令TVB損失高達600萬的舞台製作費！

尾二一屆口罩小姐 聞西興奮奪冠，獲上屆冠軍浩南頒獎。
聞西大讚ViuTV係非一般的選美活動主辦方，亦被指係擦鞋之舉。（圖片來源：《尾二一屆口罩小姐》總決賽截圖）

4) KBG甘做軒公寵物

同樣在問答環節，KBG被軒公問到如果有機會和他拍戲，希望做甚麼角色？她就回答想做軒公細妹，軒公再追問她有無咩另類題材想做？KBG就搞笑答想做軒公寵物，仲話有得做軒公的寵物，即使要食姐姐早餐都可以接受！

尾二一屆口罩小姐 KBG話甘願做軒公寵物！
KBG話甘願做軒公寵物！（圖片來源：《尾二一屆口罩小姐》總決賽截圖）

5) 馬小玲願為軒公試玩情趣玩具

馬小玲在問答環節中就被軒公問到有無興趣開一間情趣玩具店，她回答在疫情下大家都好需要情趣玩具，因為可以增進在家的樂趣，但她一再強調自己從未玩過情趣玩具，只係可以接受親自落場做店員去Sell貨，甚至可以用手試玩，但自己就不會親身去試，這時主持駱振偉就問她如果係軒公來買呢？她會不會為軒公試玩？馬小玲即興奮反問：「咁益我？」

尾二一屆口罩小姐 馬小玲強調自己從未玩過情趣玩具，但似乎願意為軒公破例！
馬小玲強調自己從未玩過情趣玩具，但似乎願意為軒公破例！（圖片來源：《尾二一屆口罩小姐》總決賽截圖）

一文睇清12強水著Look：

尾二一屆口罩小姐 聞西梁茜童
聞西梁茜童（圖片來源：《尾二一屆口罩小姐》總決賽截圖）
尾二一屆口罩小姐 包大人吳靜琳
包大人吳靜琳（圖片來源：《尾二一屆口罩小姐》總決賽截圖）
尾二一屆口罩小姐 三寶戴月
三寶戴月（圖片來源：《尾二一屆口罩小姐》總決賽截圖）
尾二一屆口罩小姐 MK黃僥霖
MK黃僥霖（圖片來源：《尾二一屆口罩小姐》總決賽截圖）
尾二一屆口罩小姐 KBG鍾苑菱
KBG鍾苑菱（圖片來源：《尾二一屆口罩小姐》總決賽截圖）
尾二一屆口罩小姐 師姐王詠珩
師姐王詠珩（圖片來源：《尾二一屆口罩小姐》總決賽截圖）
尾二一屆口罩小姐 咚咚吳妍臻
咚咚吳妍臻（圖片來源：《尾二一屆口罩小姐》總決賽截圖）
尾二一屆口罩小姐 美谷王心兒
美谷王心兒（圖片來源：《尾二一屆口罩小姐》總決賽截圖）
尾二一屆口罩小姐 6號羅依婷
6號羅依婷（圖片來源：《尾二一屆口罩小姐》總決賽截圖）
尾二一屆口罩小姐 Triple May鄭杞瑤
Triple May鄭杞瑤（圖片來源：《尾二一屆口罩小姐》總決賽截圖）
尾二一屆口罩小姐 馬小玲張可盈
馬小玲張可盈（圖片來源：《尾二一屆口罩小姐》總決賽截圖）
尾二一屆口罩小姐 格格羅海尤
格格羅海尤（圖片來源：《尾二一屆口罩小姐》總決賽截圖）

仲有重溫《尾二一屆口罩小姐》決賽12強佳麗名單！

尾二一屆口罩小姐｜004 (美谷)

年齡：22
身高(cm)：162
體重(kg)：46
三圍(寸)：32 23 34.5
職業：主播
技能：芭蕾舞
興趣：空中瑜伽
組別：DEE組

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]

美谷是網紅Daphne Wong，IG粉絲1.7萬。IG：wsyeeeee

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（圖片來源：[email protected]

尾二一屆口罩小姐｜006 (6號)

年齡：25
身高(cm)：163
體重(kg)：46
三圍(寸)：31 25 34
職業：自由工作者
技能：剪片、踏單車
興趣：影相、剪片、工作
組別：肥仔組

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]

6號其實是模特兒Reens Law。IG：reenslaw

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（圖片來源：[email protected]

尾二一屆口罩小姐｜018 (咚咚)

年齡：26
身高(cm)：166
體重(kg)：50
三圍(寸)：30 23.5 32
職業：藝術體操教練
技能：藝術體操、瑜伽
興趣：藝術體操、跳舞、瑜伽
組別：肥仔組

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（圖片來源：[email protected]

咚咚其實是藝術體操教練Nikki Ng，IG粉絲接近3千。IG：yinchunn

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：IG＠yinchunn）

尾二一屆口罩小姐｜021 (MK)

年齡：23
身高(cm)：163
體重(kg)：49
三圍(寸)：34 25 34
職業：模特兒
技能：跳舞、籃球、彈鋼琴
興趣：跳舞、唱歌、模特兒工作
組別：DEE組

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]

021號佳麗MK真名為Suki黃僥霖，IG名whl.jpg，佢一出場就話自己好想做幕前所以參賽，仲喺台上大跳勁舞充滿力量。而且佢仲識得評判之一YouTuber藍仔頭。Suki本身跳開舞，仲有個跳舞團體S.Jewelous HK跳K Pop為主，而且仲係網店模特兒。而另一方面，MK現實中其實同格格係朋友嚟㗎！

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（圖片來源：[email protected]

尾二一屆口罩小姐｜045 (Triple May)

年齡：25
身高(cm)：165
體重(kg)：52
三圍(寸)：36 25 34.5
職業：模特兒
技能：烹飪、唱歌
興趣：烹飪
組別：保錡組

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]

045號佳麗Triple May被網民起底發現佢就係25歲咪神Kylie C.（鄭杞瑤），早前先拍完《戀愛Staycation》成為焦點，以往亦曾被「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK邀請，拍攝了一段「拍一日拖」的短片。[email protected]

尾二一屆口罩小姐 Kylie C.
25歲Kylie C.（鄭杞瑤）備受注目。（圖片來源：[email protected]

尾二一屆口罩小姐｜060 (聞西)

年齡：25
身高(cm)：170
體重(kg)：55
三圍(寸)：36 26 37.5
職業：網店網主/DJ
技能：畫畫
興趣：高歌大唱
組別：肥仔組

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]

06號佳麗聞西其實就係網紅西童（梁茜童Westtung），除了網紅身份之外仲百足咁多爪，開設服裝品牌網店，做打碟DJ又做紋身學徒等等。西童的網店主打女性休閒服及泳衣，她更親身做生招牌，又上過ViuTV節目《戀講嘢》做嘉賓，相信唔使多介紹。[email protected]

尾二一屆口罩小姐 西童做DJ四處出騷打碟，吸引不少龍友前來。
西童做DJ四處出騷打碟，吸引不少龍友前來。（圖片來源：[email protected]

尾二一屆口罩小姐｜061 (KBG)

年齡：25
身高(cm)：165
體重(kg)：49
三圍(寸)：34 28 37.5
職業：兼職私人助理
技能：唱歌、跳舞
興趣：打鼓、DIY
組別：193組

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]

KBG真身是鍾菀菱（Yuen Ling），曾是17LIVE直播主。IG：yuenling.c

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（圖片來源：[email protected]

尾二一屆口罩小姐｜067 (包大人)

年齡：28
身高(cm)：158
體重(kg)：43
三圍(寸)：30 23.5 33.5
職業：平面模特兒
技能：跳舞
興趣：唱歌、跳舞、玩遊戲
組別：193組

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]

包大人是網紅小白（Snow），原本人氣唔錯有2.7萬IG粉絲！不過因為韓三八被淘汰，網民都遷怒包大人，在「網絡最受歡迎口罩小姐」的票選Post中，給了包大人超過1,100個嬲嬲！IG：snow923white

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（圖片來源：[email protected]

尾二一屆口罩小姐｜068 (馬小玲)

年齡：27
身高(cm)：175
體重(kg)：56
三圍(寸)：34.5 26 35
職業：藝人及模特兒
技能：唱歌、彈鋼琴、跳拉丁舞
興趣：跳舞、唱歌、行街
組別：DEE組

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]

馬小玲報稱職業是藝人及模特兒，其實她是2019年亞洲小姐最佳完美體態獎得主張可盈（Natalie）。IG：cheungnatalie

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]

尾二一屆口罩小姐｜069 (格格)

年齡：24
身高(cm)：163
體重(kg)：49
三圍(寸)：32.5 24 35
職業：學生
技能：繪畫、彈鋼琴
興趣：跳舞、唱歌、陶瓷
組別：保錡組

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]

格格IG名叫mujicastilho，剛剛大學畢業，IG粉絲逾2千人。而且同MK仲係老友嚟㖭！[email protected]

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（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 左手邊就係MK喇！
左手邊就係MK喇！（圖片來源：[email protected]

尾二一屆口罩小姐｜071 (師姐)

年齡：28
身高(cm)：173
體重(kg)：57
三圍(寸)：34 26 36
職業：遊戲治療師
技能：演戲
興趣：跳舞、唱歌、駕駛
組別：193組

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]

071號師姐王詠珩報稱係遊戲治療師，原來2017年代表過香港去東京參選國際小姐，2018年代表香港到三亞參選世界小姐，同時係一位模特兒。又做過《ViuTV 2018》司儀、拍過ViuTV劇集《理想國》。[email protected]

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]

尾二一屆口罩小姐｜074 (三寶)

年齡：31
身高(cm)：170
體重(kg)：52
三圍(寸)：31.5 25 33.5
職業：畫室創辦人
技能：跳舞、演戲
興趣：畫畫、行山、閱讀
組別：保錡組

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]

三寶原來係知名YouTuber Kikko（戴月），IG粉絲高達9.1萬。IG：kikkotai

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]@kikkotai）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《尾二一屆口罩小姐》總決賽截圖

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