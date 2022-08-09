尾二一屆口罩小姐｜參選佳麗睇到ERROR嘩嘩聲 舊年三甲依家發展如何？
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《尾二一屆口罩小姐》將於下星期一播出，主持繼續有ERROR四子，而193郭嘉駿已經在IG story出預告，唔知今屆參賽者會點樣各出奇謀呢？
《尾二一屆口罩小姐》下周一（8月15日）播出
《口罩小姐》是疫情下衍生的節目，戴口罩已成為大家生活的一部份，所以ViuTV今年再舉辦另類選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》，只須年滿十八歲女性便可參加，年齡不設上限。今年的口號是「兩個口罩都擋唔住你嘅美麗，即刻報名！」參加者將會接受不同訓練及挑戰，得獎者會獲得獎金及獎品。193郭嘉駿在IG post預告，提大家節目將於下星期一（8月15日）播出。預告中可見參賽者用盡方法突圍，有人sell可愛，有人sell身形，主持人睇到嘩嘩聲，加上旁白君說：「唔除罩都令你想入非非！」似乎節目出街後會有更多精彩畫面。
回顧《最後一屆口罩小姐》三甲動向
冠軍：浩南 鄭伊琪
「浩南」鄭伊琪是《最後一屆口罩小姐》雙料冠軍，奪得冠軍之餘還奪得服裝與口罩搭配獎。浩南由模特兒跳入電視圈，主持過《戀講嘢》、《玩X爆香港地》、《囝囝女女730 》，又主持盧瀚霆做主角的《神的女主角》，主持過《辣王傳》、《蟲前有10 個女仔》等等，曝光率比其他佳麗更高。
亞軍「阿姨」徐蒨寧
亞軍「阿姨」徐蒨寧，參賽時34歲身形火辣，一啲都唔出佢已經係人妻人母。阿姨本身係坤哥御用化妝師，於《口罩小姐》奪得亞軍後化身ViuTV主持，曾主持《囝囝女女730 》、《商睇》節目，在網上極具人氣的她不時接廣告job。
季軍「細細粒」馮寶欣
季軍「細細粒」馮寶欣亦有份主持《囝囝女女730 》，曾任《水著考有feel》嘉賓，本身是幼稚園教師，放棄教職後她經營YouTube分享美食之餘，而且受家人影響想創業經營寵物零食品牌。