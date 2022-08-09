尾二一屆口罩小姐

尾二一屆口罩小姐｜參選佳麗睇到ERROR嘩嘩聲 舊年三甲依家發展如何？

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《尾二一屆口罩小姐》將於下星期一播出，主持繼續有ERROR四子，而193郭嘉駿已經在IG story出預告，唔知今屆參賽者會點樣各出奇謀呢？

尾二一屆口罩小姐 《尾二一屆口罩小姐》下星期一播出。
《尾二一屆口罩小姐》下星期一播出。（圖片來源：Facebook＠ViuTV）
尾二一屆口罩小姐 ERROR四子繼續做主持。
ERROR四子繼續做主持。（圖片來源：Facebook＠ViuTV）

《尾二一屆口罩小姐》下周一（8月15日）播出

《口罩小姐》是疫情下衍生的節目，戴口罩已成為大家生活的一部份，所以ViuTV今年再舉辦另類選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》，只須年滿十八歲女性便可參加，年齡不設上限。今年的口號是「兩個口罩都擋唔住你嘅美麗，即刻報名！」參加者將會接受不同訓練及挑戰，得獎者會獲得獎金及獎品。193郭嘉駿在IG post預告，提大家節目將於下星期一（8月15日）播出。預告中可見參賽者用盡方法突圍，有人sell可愛，有人sell身形，主持人睇到嘩嘩聲，加上旁白君說：「唔除罩都令你想入非非！」似乎節目出街後會有更多精彩畫面。

尾二一屆口罩小姐 有參賽者sell可愛。
有參賽者sell可愛。（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 有參賽者常自信。
有參賽者常自信。（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 運動體態美。
運動體態美。（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 瑜珈高手？
瑜珈高手？（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 獨特的拍攝角度。
獨特的拍攝角度。（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 唔除罩都令人想入非非？
唔除罩都令人想入非非？（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 保錡呢倨青情有何含意？
保錡呢倨青情有何含意？（圖片來源：[email protected]

回顧《最後一屆口罩小姐》三甲動向

尾二一屆口罩小姐 浩南 鄭伊琪 《口罩小姐》八強爭奪三甲
《口罩小姐》八強爭奪三甲，經過自選表演環節、泳裝環節，最後由愈戰愈勇的浩南（真名鄭伊琪）奪得口罩小姐冠軍，亞軍是年紀最大的阿姨，季軍是細細粒（真名寶欣）。（圖片來源：《口罩小姐》截圖）

冠軍：浩南 鄭伊琪

「浩南」鄭伊琪是《最後一屆口罩小姐》雙料冠軍，奪得冠軍之餘還奪得服裝與口罩搭配獎。浩南由模特兒跳入電視圈，主持過《戀講嘢》、《玩X爆香港地》、《囝囝女女730 》，又主持盧瀚霆做主角的《神的女主角》，主持過《辣王傳》、《蟲前有10 個女仔》等等，曝光率比其他佳麗更高。

尾二一屆口罩小姐 浩南在預告中反問：「我唔係最後一屆嘅冠軍咩？」
浩南在預告中反問：「我唔係最後一屆嘅冠軍咩？」（圖片來源：Facebook＠ViuTV）
尾二一屆口罩小姐 鄭伊琪 浩南鄭伊琪、郭奕芯及譚凱倫主持《戀講嘢》，不時大講露骨話題﹗
「浩南」鄭伊琪（左）拍住193郭嘉駿，郭奕芯及譚凱倫主持《戀講嘢》，不時大講露骨話題成功上位。（圖片來源：《戀講嘢》截圖）
尾二一屆口罩小姐 浩南 鄭伊琪 鄭伊琪去年4月11日在《最後一屆口罩小姐選舉》奪冠，剛好一周年﹗
鄭伊琪去年4月11日在《最後一屆口罩小姐選舉》奪冠，工作接踵而來。（圖片來源：IG＠wayii ）
尾二一屆口罩小姐 浩南 鄭伊琪 鄭伊琪入行前是一名模特兒，自爆曾收露骨私訊，指想收集其穿過的內褲﹗
（圖片來源：IG＠wayii ）
尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]

亞軍「阿姨」徐蒨寧

亞軍「阿姨」徐蒨寧，參賽時34歲身形火辣，一啲都唔出佢已經係人妻人母。阿姨本身係坤哥御用化妝師，於《口罩小姐》奪得亞軍後化身ViuTV主持，曾主持《囝囝女女730 》、《商睇》節目，在網上極具人氣的她不時接廣告job。

尾二一屆口罩小姐 阿姨本身係坤哥御用化妝師。
阿姨本身係坤哥御用化妝師。（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 阿姨已為人母不過身形keep得好，不時接廣告job。
阿姨已為人母不過身形keep得好，不時接廣告job。（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 阿姨已為人母身形都keep得咁好，真係唔簡單。
阿姨已為人母身形都keep得咁好，真係唔簡單。（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 阿姨IG好識做。
阿姨IG好識做。（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 阿姨去船P留倩影。
阿姨去船P留倩影。（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 家庭照。
家庭照。（圖片來源：[email protected]

季軍「細細粒」馮寶欣

季軍「細細粒」馮寶欣亦有份主持《囝囝女女730 》，曾任《水著考有feel》嘉賓，本身是幼稚園教師，放棄教職後她經營YouTube分享美食之餘，而且受家人影響想創業經營寵物零食品牌。

尾二一屆口罩小姐 《口罩小姐》季軍馮寶欣原本係幼稚園教師，放棄教職後經營YouTube頻道，繼而想創業經營寵物零食生意。
《口罩小姐》季軍馮寶欣原本係幼稚園教師，放棄教職後經營YouTube頻道，繼而想創業經營寵物零食生意。（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 寶欣好好笑容有觀眾緣。
寶欣好好笑容有觀眾緣。（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 寶欣經常分享健康生活。
寶欣經常分享健康生活。（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 寶欣鍾意食鍾意玩！
寶欣鍾意食鍾意玩！（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：Facebook＠ViuTV

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