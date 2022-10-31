盤點10位屋邨出身女星！黃翠如同容祖兒原來係鄰居+呢位華姐都係屋邨出身！

不少圈中女藝員都看似外表光鮮亮麗，住豪宅開名車，過著富豪生活。但其實並不是每個女藝員都如此幸運，不少女藝員都是出身於基層，靠在圈中打拼多年才獲得今時今日的生活。今次為大家盤點10位屋邨出身的女星，有些女星嫁入豪門，有些女星憑努力變得事業有成，成為圈中數一數二的富婆！