盤點10位屋邨出身女星！黃翠如同容祖兒原來係鄰居+呢位華姐都係屋邨出身！
盤點10位屋邨出身女星
1）吳千語-沙角邨
近年事業愛情兩得意的吳千語，不但在內地人氣急升，與坐擁百億身家的緋聞男友施伯雄亦愛得高調。現在非常富貴的吳千語，原來自小在沙田沙角邨長大，父親亦曾經在街市斬叉燒養活一家。有指吳千語家人從小栽培吳千語，務求令吳千語盡快躋身於上流社會。入行後與林峰的戀情曝光後，身價三級跳，最近與百億富豪施伯雄交往的吳千語更在香港搬入市值5千萬的中半山豪宅，時不時在社交平台大曬豪宅，準備隨時嫁入豪門。
2）鄧麗欣-大興邨
近年，轉戰電影圈的鄧麗欣在《飯戲攻心》上映後演技備受讚賞，人氣高企。當年選校花校草選舉出身的鄧麗欣，亦是在屯門大興邨長大，讀書時期曾兼職當模特兒，後期以Cookies成員身份出道，絕對是90後的集體回憶之一。經過多年打拼的鄧麗欣，近年更搬入貝沙灣豪宅，過著「小富婆」的生活。
3）張曦雯-黃大仙下邨
貴氣十足，英文亦非常流利的張曦雯，其實童年也是居住黃大仙下邨。只是她在德望學校讀到四年級後，舉家移民到美國芝加哥才變得鬼聲鬼氣。雖然一家經濟環境不佳，但是張曦雯父母為了讓張曦雯姐弟過上好生活，辛苦賺錢去供兩姐弟入讀美國高等大學。芝加哥休畢大學畢業的張曦雯，回港選華姐後一夜成名，入行後劇接劇的她，據悉已經搬入半山豪宅，成功躋身上流社會。
4）李佳芯-興民邨
2018年曾經封為視后，現為無綫一線花旦之一女神李佳芯出身於基層家庭。李佳芯自小在柴灣興民邨長大，在小時候更與朋友合資搞髮型屋，早前《尋人記》中其中一位主角更是李佳芯的鄰居。在成名後，李佳芯一直沒有忘本，不少傳媒亦經常拍到她到屋邨光顧平民小店。李佳芯在接受傳媒訪問時表示不覺得自己高人一等，因為有昔日的生活才會有今時今日的自己，所以不會因為事業到達了某一個位置而推翻以前的自己。
5）林穎彤-葵芳邨
近年於《下流上車族》等作品中有亮眼表演的林穎彤，原來有個坎坷童年，自細喺葵涌葵芳邨長大。林穎彤曾經與母親接受鮑起靜訪問親述坎坷身世。林穎彤母親在訪問中親述在林穎彤1歲時，丈夫有婚外情，她遭丈夫拋棄。林母表示曾經帶林穎彤一起行乞度過難關：「我孭住1歲穎彤去天橋行乞，每晚大約九點到十二點三個鐘，天氣凍都照嚟，除咗落雨唔出嚟，就咁維持咗九個月，當時真係好絕望，好在有人教我哋申請綜緩﹗」
6）文詠珊-梨木樹邨
現年32歲的文詠珊自小因為家道中落而搬到荃灣梨木樹邨居住，14歲便入行賺錢養家。身為𡃁模始祖的她，近年轉戰電影圈，在2019年與圈外金融才俊男友結婚，現在移居上海豪宅，經常於社交平台分享她的億萬少奶奶生活。雖然已經嫁入豪門，但文詠珊依然沒有放棄事業，專注於內地拍攝劇集和電影。
7）譚小環-華富邨
今年50歲的譚小環自小在華富邨長大。在1994年成為港姐冠軍後，在無綫出演過《法證先鋒》、《少年四大名捕》等劇集，星途並不算順利。在2014年正式淡出娛樂圈，改行賣魚蛋，譚小環和老公經營的飲食品牌「渣哥」在高峰期全港更有六間分店，譚小環都話賣魚蛋好賺過喺TVB拍戲。
8）唐寧-富善邨
有「童顏天花板」之稱的唐寧，近年淡出幕前，轉行做Youtuber叫人維修安樂窩。童星出身的唐寧自小從大埔富善邨出身，在8歲已經入行，拍過不少教育電視，全盛時期更是TVB數一數二的花旦。在2010年與「舞台劇才子」鄧偉傑結婚後，誕下一對仔女，可惜最後兩人離婚收場，唐寧亦成為單親媽媽，獨立照顧一對仔女。
9）黃翠如-恆安邨
現在為上市公司總裁女兒的黃翠如，其實一樣出身清貧，讀小一的時候由木屋區搬到馬鞍山恆安邨，黃翠如與容祖兒、王祖藍等人更是樓上樓下的鄰居，三人識於微時。黃翠如隨後入行拍旅遊節目一炮而紅，在父親的公司上市之後，黃翠如亦成為百億千金。自從黃翠如和蕭正楠結婚之後，兩人便搬入大埔千呎獨立屋，兩人亦經常上傳在獨立屋豪宅的日常照片，意外曝光簡潔寬敞的愛巢。
10）容祖兒-恆安邨
如今是樂壇天后的容祖兒，兒時於黃翠如和王祖藍一樣在馬鞍山恆安邨長大。據悉，容祖兒小時候原本住蝴蝶谷的木屋區，後來抽中了馬鞍山恆安邨的400呎單位。在成名後，容祖兒亦經常在節目或社交平台提及以前於恆安邨的點滴，絕對不會因為成名成為樂壇天后而掩蓋自己的過去。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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