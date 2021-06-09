Netflix《屍戰朝鮮：雅信傳》下月開播 全智賢孭飛外傳預告率先睇
自2019年首播的Netflix人氣韓劇《屍戰朝鮮》（Kingdom）將於下月23日播出外傳《屍戰朝鮮：雅信傳》（Kingdom: Ashin of the North），日前Netflix就放出今次外傳的預告片，從片中可以看出劇情將會集中在全智賢角色「雅信」的童年身上，並將會解構令喪屍出現的「生死草」來由！
文：東方新地｜圖：Netflix劇照及金詩雅IG圖片
《屍戰朝鮮：雅信傳》重用第一季導演
《屍戰朝鮮》（前名：李屍朝鮮）第一季由人氣tvN劇集《Signal》編劇金銀姬執筆編寫，朱智勛和全智賢主演的韓片《智異山》也是由金銀姬擔任編劇，導演方面由古裝喪屍電影《屍殺帝國》導演金成勳擔任，不過《屍戰朝鮮》第二季曾經歷過將導演更換成朴仁濟，今次的外傳則再度由金成勳執導。
今次上演的並非第三季，而是劇集外傳，據知由於疫情關係，令第三季劇集拍攝進度受阻，所以導演決定率先拍攝較少角色的外傳部分。在日前放出的外傳預告片中，可以見到一個女人和一個小女孩的手分別拿著一朵疑是「生死草」的花朵，此外亦出現了一個疑似全智賢著住披風的背影，片中更有字幕顯示：「要讓死人復活，就得付出代價。」
據Netflix透露，飾演全智賢角色童年版的小女孩，原來是曾主演過《白頭山：火山浩劫》及《白小姐》等電影的13歲童星金詩雅，近年金詩雅演出過多部電影，演技均備受讚賞，因而被封為天才童星。
由於今次外傳的故事將集中在全智賢飾演的角色「雅信」身上，相信前兩季的主角朱智勛、裴斗娜和柳承龍等都不會出現，而目前所知的第三季演員名單，只有全智賢、朴秉恩和童星金詩雅。
朴秉恩上季飾演的御營廳大將「閔致祿」，是幫助朱智勛飾演的皇太子李昌抵禦感染者及潛入王宮的角色之一，今次外傳中，他將繼續飾演原有角色，而且戲份大增。