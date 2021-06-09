Netflix《屍戰朝鮮：雅信傳》下月開播 全智賢孭飛外傳預告率先睇

自2019年首播的Netflix人氣韓劇《屍戰朝鮮》（Kingdom）將於下月23日播出外傳《屍戰朝鮮：雅信傳》（Kingdom: Ashin of the North），日前Netflix就放出今次外傳的預告片，從片中可以看出劇情將會集中在全智賢角色「雅信」的童年身上，並將會解構令喪屍出現的「生死草」來由！

文：東方新地｜圖：Netflix劇照及金詩雅IG圖片