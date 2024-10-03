屍殺列車｜孔劉女兒「金秀安」女大十八變 越大越靚激似呢位國民女神

2016年上映嘅《屍殺列車》係韓國經典嘅喪屍電影，片中除咗有緊湊嘅劇情外，戲中仲有一個令人印象深刻的童星，就是當年在片中飾演孔劉女兒的金秀安！而金秀安今年就正式踏入18歲，成為大人嘅佢仲越大越靚，更被指激似呢位國民女神！

