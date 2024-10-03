屍殺列車｜孔劉女兒「金秀安」女大十八變 越大越靚激似呢位國民女神
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2016年上映嘅《屍殺列車》係韓國經典嘅喪屍電影，片中除咗有緊湊嘅劇情外，戲中仲有一個令人印象深刻的童星，就是當年在片中飾演孔劉女兒的金秀安！而金秀安今年就正式踏入18歲，成為大人嘅佢仲越大越靚，更被指激似呢位國民女神！
《屍殺列車》童星金秀安超強演技獲讚
金秀安於電影《屍殺列車》中飾演孔劉女兒「徐秀安」，在戲中除咗演繹恐懼嘅情緒十分自然外，就連悲傷嘅戲份情緒都難佢唔到，至今仍令觀眾記憶猶新。唔少觀眾都大讚金秀安雖然年紀細細，但係拍住咁多勁人時都完全零怯場，簡直係青出於藍！
金秀安《軍艦島》奪最佳女配角獎
2017年金秀安憑電影《軍艦島》獲得第26屆釜日電影獎的最佳女配角獎，及第38屆青龍電影獎的人氣明星獎。隨後金秀安在《與神同行》中飾演「泰山大王」，演技同樣令人眼前一亮。
金秀安仲係朴寶劍師妹
金秀安在5歲時參演電影《Sorry, Thank you》出道，至今已有13年。屬Blossom娛樂旗下藝人嘅金秀安，更曾係朴寶劍嘅小師妹！而今年正式成年嘅金秀安更係越大越靚女，keep住喺影視行業發展嘅金秀安仲被唔少網民大讚同「國民女神」姜素拉有幾分相似，評價十分高！
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撰文：東方新地圖片來源：IG@blossom_entertainment、IG@reveramess_、《屍殺列車》劇照、《軍艦島》劇照、《與神同行》劇照、IG@kimsuan_official