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《屍殺列車》15歲童星金秀安女大十八變 竟然激似一位韓劇女神

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撰文：東方新地

5年前上映的韓國電影《屍殺列車》叫好又叫座，成為喪屍片中的經典，片中有一個令人印象深刻的童星，就是當年在片中飾演孔劉女兒的金秀安，今年已15歲，近日她在Netflix一部新劇中，扮演主角女兒兼學生妹角色，戲份頗多，獲網友勁讚女大十八變，不但愈變愈靚女，仲激似一位韓劇女神！

文：東方新地｜圖：[email protected]_entertainment、[email protected]_、《屍殺列車》劇照、《軍艦島》劇照、《與神同行》劇照

《屍殺列車》童星 女大十八變

近日正在Netflix播映的新韓劇《妳的倒影》中，女主角高賢貞的女兒一角由今年已15歲的金秀安飾演，她5年前在電影《屍殺列車》中飾演孔劉女兒「徐秀安」時的自然演技，至今仍令觀眾記憶猶新，如今已長成一名美少女的她，獲網友大讚由可愛女孩蛻變成清純少女，不但愈變愈靚女，仲激似韓劇女神姜素拉。

《屍殺列車2：半島》開拍 首張全新概念圖曝光
近日更有美國荷李活影業公司取得電影《屍殺列車》的改編版權，並交由溫子仁團隊擔任監製。（圖片來源：《屍殺列車》劇照）
《屍殺列車》童星金秀安女大十八變 竟然激似一位韓劇女神
片中金秀安被孔劉全程保護及抱在懷中，羨煞不少女孩。（圖片來源：《屍殺列車》劇照）
屍殺列車
當年只得10歲的金秀安在片中自然的演技，曾令人留下深刻印象。（圖片來源：《屍殺列車》劇照）

《軍艦島》奪最佳女配角獎

2017年金秀安憑電影《軍艦島》獲得第26屆釜日電影獎的最佳女配角獎，及第38屆青龍電影獎的人氣明星獎。之後她在《與神同行》中，飾演「泰山大王」，也曾令人眼前一亮。而金秀安對上一部電影作品，是在2019年上映的韓片《天衣無縫的她》。

金秀安孖青龍影帝黃晸玟在《軍艦島》演父女，一齊被騙入軍艦島，並在最後展開大逃亡。（圖片來源：《軍艦島》劇照）
金秀安孖青龍影帝黃晸玟在《軍艦島》演父女，一齊被騙入軍艦島，並在最後展開大逃亡。（圖片來源：《軍艦島》劇照）
金秀安在《軍艦島》中有多場喊戲，非常搶鏡，演技備受讚賞，她更憑這部電影獲得多個獎項。（圖片來源：《軍艦島》劇照）
金秀安在《軍艦島》中有多場喊戲，非常搶鏡，演技備受讚賞，她更憑這部電影獲得多個獎項。（圖片來源：《軍艦島》劇照）
電影《與神同行》改編自同名漫畫，但由金秀安飾演、掌管說謊地獄的「泰山大王」，是原著漫畫中沒有的角色。（圖片來源：《與神同行》劇照）
電影《與神同行》改編自同名漫畫，但由金秀安飾演、掌管說謊地獄的「泰山大王」，是原著漫畫中沒有的角色。（圖片來源：《與神同行》劇照）

朴寶劍小師妹

金秀安在5歲時參演電影《Sorry, Thank you》出道，至今已有10年，屬Blossom娛樂旗下的她，為車太賢、朴寶劍和庭沼珉等男神、女神的小師妹。在劇集《妳的倒影》中，金秀安除了飾演高賢貞女兒外，也是一名面臨高考壓力的中學少女。今次也是金秀安繼2015年長篇劇《媽媽要出嫁》後，相隔6年再登上電視熒光幕。

金秀安為Blossom娛樂旗下藝人，是朴寶劍的小師妹。（圖片來源：IG@blossom_entertainment）
金秀安為Blossom娛樂旗下藝人，是朴寶劍的小師妹。（圖片來源：[email protected]_entertainment）
金秀安對上一次演出，是在2019年13歲時上演的韓片《天衣無縫的她》。（圖片來源：IG@blossom_entertainment）
金秀安對上一次演出，是在2019年13歲時上演的韓片《天衣無縫的她》。（圖片來源：[email protected]_entertainment）
現在已15歲的金秀安獲讚女大十八變。（圖片來源：IG@blossom_entertainment）
現在已15歲的金秀安獲讚女大十八變。（圖片來源：[email protected]_entertainment）
近日在劇集《妳的倒影》中，金秀安飾演高賢貞女兒「安莉莎」，同時是一名面臨高考壓力的中學少女。（圖片來源：IG@blossom_entertainment）
近日在劇集《妳的倒影》中，金秀安飾演高賢貞女兒「安莉莎」，同時是一名面臨高考壓力的中學少女。（圖片來源：[email protected]_entertainment）

獲讚氣質出眾激似姜素拉

小時候為內雙眼皮的金秀安，現在雙眼皮愈來愈明顯，不但亭亭玉立，更留了一把長直髮，讓網友都大讚她「氣質真的很出眾，變得好漂亮」、「這真的是當年可愛的小朋友秀安嗎？」、「我嚇到了！也太突然變漂亮了吧！」、「長得真的太好了！」等等，又指她長大後的靚樣激似韓劇女神姜素拉。

早前為一個音樂電影節拍攝宣傳片時，金秀安微微低頭拉小提琴的角度，更加激似姜素拉。（圖片來源：IG@blossom_entertainment）
早前為一個音樂電影節拍攝宣傳片時，金秀安微微低頭拉小提琴的角度，更加激似姜素拉。（圖片來源：[email protected]_entertainment）
長髮稍微變鬈，即充滿女人味。（圖片來源：IG@blossom_entertainment）
長髮稍微變鬈，即充滿女人味。（圖片來源：[email protected]_entertainment）
笑起來仍人點Baby fat。（圖片來源：IG@blossom_entertainment）
笑起來仍有點Baby fat。（圖片來源：[email protected]_entertainment）
又長得亭亭玉立，愈來愈高！（圖片來源：IG@blossom_entertainment）
又長得亭亭玉立，愈來愈高！（圖片來源：[email protected]_entertainment）

同場加映：姜素拉 閃婚做人妻

現年31歲韓國女星姜素拉曾在 2016年與男神玄彬公開認愛，但之後拍拖僅一年，就因為工作太繁忙而決定分手。去年8月姜素拉忽然宣布與圈外男友結婚，因為她在年初受訪時曾透露很想談戀愛，沒想到半年後就忽然宣布閃婚，令粉絲都大感意外，她當時曾在其粉絲後援會的官方網站中上傳親筆信，表示自己遇到想一起度過往後人生、很棒的人，今後將同時兼顧演藝事業與家庭，希望粉絲能繼續支持。

曾經70kg的姜素拉現在獲讚是身材最好的女演員之一。（圖片來源：IG@reveramess_）
曾經70kg的姜素拉現在獲讚是身材最好的女演員之一。（圖片來源：[email protected]_）
除了平時的帶氧運動，姜素拉還有一個減肥秘訣，就是跳芭蕾舞，而且晚上6點後一定不吃東西！（圖片來源：IG@reveramess_）
除了平時的帶氧運動，姜素拉還有一個減肥秘訣，就是跳芭蕾舞，而且晚上6點後一定不吃東西！（圖片來源：[email protected]_）
早前姜素拉在綜藝節目中，都有扮過學生妹。（圖片來源：IG@reveramess_）
早前姜素拉在綜藝節目中，都有扮過學生妹。（圖片來源：[email protected]_）

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