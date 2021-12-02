《屍殺列車》15歲童星金秀安女大十八變 竟然激似一位韓劇女神
文：東方新地｜圖：[email protected]_entertainment、[email protected]_、《屍殺列車》劇照、《軍艦島》劇照、《與神同行》劇照
《屍殺列車》童星 女大十八變
近日正在Netflix播映的新韓劇《妳的倒影》中，女主角高賢貞的女兒一角由今年已15歲的金秀安飾演，她5年前在電影《屍殺列車》中飾演孔劉女兒「徐秀安」時的自然演技，至今仍令觀眾記憶猶新，如今已長成一名美少女的她，獲網友大讚由可愛女孩蛻變成清純少女，不但愈變愈靚女，仲激似韓劇女神姜素拉。
《軍艦島》奪最佳女配角獎
2017年金秀安憑電影《軍艦島》獲得第26屆釜日電影獎的最佳女配角獎，及第38屆青龍電影獎的人氣明星獎。之後她在《與神同行》中，飾演「泰山大王」，也曾令人眼前一亮。而金秀安對上一部電影作品，是在2019年上映的韓片《天衣無縫的她》。
朴寶劍小師妹
金秀安在5歲時參演電影《Sorry, Thank you》出道，至今已有10年，屬Blossom娛樂旗下的她，為車太賢、朴寶劍和庭沼珉等男神、女神的小師妹。在劇集《妳的倒影》中，金秀安除了飾演高賢貞女兒外，也是一名面臨高考壓力的中學少女。今次也是金秀安繼2015年長篇劇《媽媽要出嫁》後，相隔6年再登上電視熒光幕。
獲讚氣質出眾激似姜素拉
小時候為內雙眼皮的金秀安，現在雙眼皮愈來愈明顯，不但亭亭玉立，更留了一把長直髮，讓網友都大讚她「氣質真的很出眾，變得好漂亮」、「這真的是當年可愛的小朋友秀安嗎？」、「我嚇到了！也太突然變漂亮了吧！」、「長得真的太好了！」等等，又指她長大後的靚樣激似韓劇女神姜素拉。
同場加映：姜素拉 閃婚做人妻
現年31歲韓國女星姜素拉曾在 2016年與男神玄彬公開認愛，但之後拍拖僅一年，就因為工作太繁忙而決定分手。去年8月姜素拉忽然宣布與圈外男友結婚，因為她在年初受訪時曾透露很想談戀愛，沒想到半年後就忽然宣布閃婚，令粉絲都大感意外，她當時曾在其粉絲後援會的官方網站中上傳親筆信，表示自己遇到想一起度過往後人生、很棒的人，今後將同時兼顧演藝事業與家庭，希望粉絲能繼續支持。