《屍殺列車》15歲童星金秀安女大十八變 竟然激似一位韓劇女神

5年前上映的韓國電影《屍殺列車》叫好又叫座，成為喪屍片中的經典，片中有一個令人印象深刻的童星，就是當年在片中飾演孔劉女兒的金秀安，今年已15歲，近日她在Netflix一部新劇中，扮演主角女兒兼學生妹角色，戲份頗多，獲網友勁讚女大十八變，不但愈變愈靚女，仲激似一位韓劇女神！

文：東方新地｜圖：[email protected]_entertainment、[email protected]_、《屍殺列車》劇照、《軍艦島》劇照、《與神同行》劇照