屯門娜娜狂野三點式騷紋身 網民唔收貨狠批：唔好搞啲咁嘅嘢
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屯門名物娜娜因與「Happy伯」共舞一炮而紅，娜娜隨後仲乘勝追擊參加《中年好聲音2》，希望博盡出鏡機會。雖然最近天氣唔穩定，但係仍然無阻娜娜去沙灘派福利嘅心！早前娜娜就大方騷狂野三點式的性感照片，引起網民熱烈的討論……
娜娜火辣三點式晒紋身
娜娜近期的照片展現了她大膽的一面，穿著高衩三點式泳裝，毫不保留地展現了她豐滿的身材，上圍緊繃至幾乎挑戰泳衣的極限。此外，娜娜一直保持她在街頭表演時的豪邁風格，從大腿到腰側的野性紋身都清晰可見，讓人從任何角度都能一覽無遺。
娜娜希望入行拍戲：導演可以@下
娜娜在屯門公園的獻唱演出讓她聲名大噪，除了擁有引以為傲的身材，她的表演總能吸引Happy伯的熱情伴舞和派利是，成為她的招牌節目。雖然在《中年好聲音2》首圈就遺憾出局，但娜娜並未氣餒，婚後依然積極演出。她不僅努力進修，更希望有朝一日能夠進入娛樂圈，實現她拍戲的夢想。屯門娜娜曾生日許願表示：「希望今年多d嘢做 有個夢想想做下演員 有機會可以客串下 有導演可以@下」
網民：個紋身唔講以為佢瀨X
娜娜呢輯火辣3點式不少網民大讚娜娜身材好「身材咁好嘅」「平心而論 身材幾好」「對燈有加工過之嫌疑」「對嘢硬到」「之前好似無咁大」
亦有網民評論娜娜的紋身似乎會令人誤會「真係好有品味，個紋身紋到好似瀨x咁」「生蛇？」「有紋身嘅唔一定係壞人但係睇到佢啲紋身就好想打人！」亦有網民指頂唔緊「個紋身好趕客」「咁老唔好搞啲咁嘅嘢啦」「有啲驚」「佢個樣仲老過d老人家」
撰文：東方新地圖片來源：IG＠nananananana0125