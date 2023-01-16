36歲屯門娜娜不忿被指老過新婚丈夫 舌戰網民 老公心痛護妻自揭身份

日前36歲的屯門娜娜董幸兒驚爆婚訊，與撞樣台灣魔術師劉謙與Anson Lo的男子迪康結婚，成為2023年圈中其中一喜事，不過婚後娜娜繼續被網民抨擊，不少人都覺得娜娜老過41歲的老公，有虛報年齡之嫌。老公迪康連番霸氣護妻，都係無補於事，娜娜嬲到親自反擊，仲關閉社交網的留言功能，至於油頭粉面的老公迪康，亦自爆真正身份。