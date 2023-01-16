36歲屯門娜娜不忿被指老過新婚丈夫 舌戰網民 老公心痛護妻自揭身份
屯門娜娜嫁得出 網民留言超刻薄
屯門娜娜的結婚照公開後，引起極大迴響，網民除驚訝娜娜的老公迪康長相不俗，看上去很年輕外，更直指娜娜早前在無綫節目《中年好聲音》中曝露真實年齡36歲，在無濾鏡之下真樣現形，網民都認為娜娜比41歲的老公老得多。
娜娜嬲爆網上大平反
娜娜終於忍無可忍，在社交網為自己平反，公開出生年月日，力證自己沒有報細數，她回應網民：「大哥，你都係估我啊？我14歲嚟香港啦，我做咩要報細年紀？你可以話我樣老，我都係活咗36年，你唔洗自己亂下定論啊！話我38，年紀大多兩年又點啊，都係細我老公，（即使）大我又老公又點呀！莫明其妙，董幸兒，現年36（歲），1986年1月25號凌晨1點半出生，我唔想死嗰時墳墓上住個假日期。」
娜娜：你哋亂估有冇諗過我？
娜娜仲叫傳媒大眾不要亂估，：「我18年先識Happy伯，唔係10幾年，他咁想報我哋點解唔直接訪問我哋吖！你嘅亂估，有冇諗過我呢？我老公都識Happy伯，佢支持好多人，唔係支持我一個，只係我條片紅咗姐。」娜娜唔止直接舌戰網民，一怒之下仲關閉IG的留言功能，此後不再回覆任何訊息。
娜娜老公心痛護妻
娜娜老公迪康看到網民的mean爆留言感心痛，日前在社交網公開護妻，寫了一段情深對話︰「屯門娜娜大婚之喜，希望各位給于最真誠的祝福給她。帶有色眼鏡的人可以先自己看一看自己，可能你會發現自己自愧不如，做自己喜歡的事、追夢，再找到自己真正的另一半，來之不易。經歷這麼多年網暴，負面新聞，也可以坦言相對，現在進入另一個人生階段，新的道路濶步而過，一切將會更好，happy wedding。」迪康的霸氣護妻行為令娜娜非常感動，娜娜更轉發老公的貼文，自爆有抑鬱：「之前都係全網欺負我一個，只能承受壓力，依家有老公太棒啦！太開心啦！幾年嘅網暴、壓力、抑鬱」、「冇能力唔識出聲，五年了吧，真的是謝謝你們啊」、「我老公太棒了！我的偶像！愛你！」。
迪康自揭真正身份 將孖娜娜唱歌
日前迪康曾接受傳媒訪問，原來他是室內裝修公司老闆，1981年香港出生，自言並非圈中人唔想高調，不過他在社交網自爆有另一身份，將會婦唱夫隨出來唱歌，對於娜娜被網上抨擊，迪康表示有責任為老婆發聲，仲話娜娜性格好直、好純，好貪靚又愛表演，擁有東北人本質，對愛情好專一。迪康直言拍拖兩年幾，早已知娜娜已是網上紅人，他亦唔介意老婆打扮性感，更加佩服老婆過往面對的種種壓力。
娜娜結婚了！
上周一(9日）在Facebook群組「真.屯門友」中，流傳出一張照片，當中是屯門娜娜同一名男性結婚並手持結婚證書的照片，屯門娜娜一襲白色婚紗再配上標誌性粉紅色頭髮，男方亦唔輸蝕地以白銀頭髮加上灰色格仔西裝，兩人都夠晒「潮」！照片流出，屯門娜娜的「老公」被網民指有少少似方力申。除左方力申，網友仲話似教主Anson Lo。
Happy伯與新郎世紀大和解網民笑：襟兄弟合照
對於屯門娜娜結婚，相信最傷心的便是Happy伯，唔少人戥Happy伯唔抵，認為陪伴娜娜最耐的明明是Happy伯，最後卻無法成為新郎哥，認真慘。不過有網民發現，娜娜有邀請Happy伯出席婚禮，而且仲有同新郎合照，好大方！對於Happy伯咁大方同「情敵」新郎合照，唔少網民都忍唔住笑稱「襟兄弟合照」，「睇得好開」。
常見問題
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