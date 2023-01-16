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36歲屯門娜娜不忿被指老過新婚丈夫 舌戰網民 老公心痛護妻自揭身份

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日前36歲的屯門娜娜董幸兒驚爆婚訊，與撞樣台灣魔術師劉謙與Anson Lo的男子迪康結婚，成為2023年圈中其中一喜事，不過婚後娜娜繼續被網民抨擊，不少人都覺得娜娜老過41歲的老公，有虛報年齡之嫌。老公迪康連番霸氣護妻，都係無補於事，娜娜嬲到親自反擊，仲關閉社交網的留言功能，至於油頭粉面的老公迪康，亦自爆真正身份。

娜娜 屯門娜娜日前突然傳出婚訊，震驚整個社交網。
屯門娜娜日前突然傳出婚訊，震驚整個社交網。（圖片來源：[email protected] Chueng）

屯門娜娜嫁得出 網民留言超刻薄

屯門娜娜的結婚照公開後，引起極大迴響，網民除驚訝娜娜的老公迪康長相不俗，看上去很年輕外，更直指娜娜早前在無綫節目《中年好聲音》中曝露真實年齡36歲，在無濾鏡之下真樣現形，網民都認為娜娜比41歲的老公老得多。

娜娜 娜娜嫁得出，網民對新郎哥的背景非常感興趣。
娜娜嫁得出，網民對新郎哥的背景非常感興趣。（圖片來源：[email protected] Chueng）
娜娜
（圖片來源：Facebook留言截圖）
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（圖片來源：Facebook留言截圖）
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（圖片來源：Facebook留言截圖）
娜娜 不少網民認為娜娜配唔起老公迪康，樣子亦老過老公好多。
不少網民認為娜娜配唔起老公迪康，樣子亦老過老公好多。（圖片來源：[email protected] Chueng）

娜娜嬲爆網上大平反

娜娜終於忍無可忍，在社交網為自己平反，公開出生年月日，力證自己沒有報細數，她回應網民：「大哥，你都係估我啊？我14歲嚟香港啦，我做咩要報細年紀？你可以話我樣老，我都係活咗36年，你唔洗自己亂下定論啊！話我38，年紀大多兩年又點啊，都係細我老公，（即使）大我又老公又點呀！莫明其妙，董幸兒，現年36（歲），1986年1月25號凌晨1點半出生，我唔想死嗰時墳墓上住個假日期。」

娜娜 娜娜婚後忍無可忍，決定在社交網為自己大平反。
娜娜婚後忍無可忍，決定在社交網為自己大平反。（圖片來源：[email protected]
娜娜 娜娜表示自己14歲申請來港。
娜娜表示自己14歲申請來港。（圖片來源：[email protected]
娜娜 娜娜公開自己的生日年月日，以正視聽。
娜娜公開自己的生日年月日，以正視聽。（圖片來源：[email protected]

娜娜：你哋亂估有冇諗過我？

娜娜仲叫傳媒大眾不要亂估，：「我18年先識Happy伯，唔係10幾年，他咁想報我哋點解唔直接訪問我哋吖！你嘅亂估，有冇諗過我呢？我老公都識Happy伯，佢支持好多人，唔係支持我一個，只係我條片紅咗姐。」娜娜唔止直接舌戰網民，一怒之下仲關閉IG的留言功能，此後不再回覆任何訊息。

娜娜 娜娜話認識Happy伯只有四年幾，唔係十幾年。
娜娜話認識Happy伯只有四年幾，唔係十幾年。（圖片來源：[email protected]
娜娜 娜娜嬲到要關閉IG留言功能。
娜娜嬲到要關閉IG留言功能。（圖片來源：[email protected]

娜娜老公心痛護妻

娜娜老公迪康看到網民的mean爆留言感心痛，日前在社交網公開護妻，寫了一段情深對話︰「屯門娜娜大婚之喜，希望各位給于最真誠的祝福給她。帶有色眼鏡的人可以先自己看一看自己，可能你會發現自己自愧不如，做自己喜歡的事、追夢，再找到自己真正的另一半，來之不易。經歷這麼多年網暴，負面新聞，也可以坦言相對，現在進入另一個人生階段，新的道路濶步而過，一切將會更好，happy wedding。」迪康的霸氣護妻行為令娜娜非常感動，娜娜更轉發老公的貼文，自爆有抑鬱：「之前都係全網欺負我一個，只能承受壓力，依家有老公太棒啦！太開心啦！幾年嘅網暴、壓力、抑鬱」、「冇能力唔識出聲，五年了吧，真的是謝謝你們啊」、「我老公太棒了！我的偶像！愛你！」。

娜娜 娜娜獲老公迪康百份百支持。
娜娜獲老公迪康百份百支持。（圖片來源：[email protected]
屯門娜娜 結婚 幾Sweet。
娜娜與迪康早前去日本度密月，非常甜蜜。（圖片來源：[email protected]爆音族）

迪康自揭真正身份 將孖娜娜唱歌

日前迪康曾接受傳媒訪問，原來他是室內裝修公司老闆，1981年香港出生，自言並非圈中人唔想高調，不過他在社交網自爆有另一身份，將會婦唱夫隨出來唱歌，對於娜娜被網上抨擊，迪康表示有責任為老婆發聲，仲話娜娜性格好直、好純，好貪靚又愛表演，擁有東北人本質，對愛情好專一。迪康直言拍拖兩年幾，早已知娜娜已是網上紅人，他亦唔介意老婆打扮性感，更加佩服老婆過往面對的種種壓力。

娜娜 迪康表示與娜娜有共同嗜好，大家都喜歡唱歌。
迪康表示與娜娜有共同嗜好，大家都喜歡唱歌。（圖片來源：[email protected] Chueng）
娜娜 迪康在自己社交網回覆好友，表示自己會出去唱歌，仲笑言唔收利是，叫人直接轉帳給他。
迪康在自己社交網回覆好友，表示自己會出去唱歌，仲笑言唔收利是，叫人直接轉帳給他。（圖片來源：[email protected] Chueng）
娜娜
（圖片來源：Facebook留言截圖）
娜娜 迪康是室內裝修公司老闆，但網民唔知其背景，反指他食軟飯。
迪康是室內裝修公司老闆，但網民唔知其背景，反指他食軟飯。（圖片來源：Facebook留言區截圖）
娜娜 迪康接受訪問時表示，娜娜學跳舞是為咗興趣，因為香港無乜地方跳舞，當時屯門公園又好興旺，而他與Happy伯好早就認識，仲話佢表演時Happy伯都會畀利市作支持，不過涉及錢特別惹話題。
迪康接受訪問時表示，娜娜學跳舞是為咗興趣，因為香港無乜地方跳舞，當時屯門公園又好興旺，而他與Happy伯好早就認識，仲話佢表演時Happy伯都會畀利市作支持，不過涉及錢特別惹話題。（圖片來源：[email protected]

娜娜結婚了！

上周一(9日）在Facebook群組「真.屯門友」中，流傳出一張照片，當中是屯門娜娜同一名男性結婚並手持結婚證書的照片，屯門娜娜一襲白色婚紗再配上標誌性粉紅色頭髮，男方亦唔輸蝕地以白銀頭髮加上灰色格仔西裝，兩人都夠晒「潮」！照片流出，屯門娜娜的「老公」被網民指有少少似方力申。除左方力申，網友仲話似教主Anson Lo。

屯門娜娜 結婚 屯門娜娜
（圖片來源：[email protected]真.屯門友）
屯門娜娜 結婚 好幸福。
好幸福。（圖片來源：網上圖片）
屯門娜娜 結婚 有網友Key咗教主個樣。
有網友Key咗教主個樣。（圖片來源：網上圖片）
屯門娜娜 結婚 真係似。
真係似。（圖片來源：網上圖片）

Happy伯與新郎世紀大和解網民笑：襟兄弟合照

對於屯門娜娜結婚，相信最傷心的便是Happy伯，唔少人戥Happy伯唔抵，認為陪伴娜娜最耐的明明是Happy伯，最後卻無法成為新郎哥，認真慘。不過有網民發現，娜娜有邀請Happy伯出席婚禮，而且仲有同新郎合照，好大方！對於Happy伯咁大方同「情敵」新郎合照，唔少網民都忍唔住笑稱「襟兄弟合照」，「睇得好開」。

屯門娜娜 結婚 屯門娜娜
（圖片來源：[email protected]真.屯門友）
屯門娜娜 結婚 伸脷。
伸脷。（圖片來源：網上圖片）
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（圖片來源：影片截圖）

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected] Chueng、[email protected]爆音族

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