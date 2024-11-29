屯門娜娜冧爆po片宣布順利產子 網民超好奇Happy伯有冇份改名
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「屯門娜娜」董幸兒憑住超大膽打扮，以及出位嘅舞蹈引起唔少網民關注，參加埋《中年好聲音》嘅娜娜去年1月與迪康結婚，並於今年7月宣布懷孕。不過懷孕後作風較為低調嘅娜娜就甚少「蒲頭」，就連社交平台嘅最後更新亦停於上月20日。不過娜娜今日（29日）就突然於社交平台上載一段新片，並宣布已經順利誕下兒子，令唔少網民紛紛集思廣益幫娜娜諗到底要幫bb改咩名好……
娜娜終上水宣布順利產子
娜娜今日在社交平台曬出一條新片，片中娜娜將懷孕到生產的過程製成短片做紀錄，更配文稱：「我的天使寶寶終於比預期還要健康的出世了！」並感謝所有關心自己嘅fans：「感謝支持我關心我的家人朋友粉絲們，希望大家都能夠健健康康，平平安安 」
網民集思廣益幫娜娜仔仔改名
對於娜娜宣布順利誕下兒子，網民除咗留言恭喜之外，更紛紛集思廣益為bb諗到底要改咩名！不過亦有人表示最好奇娜娜嘅忠實擁躉Happy伯到底有冇得做契爺：「Happy伯應該等咗做契爺好耐」、「唔知課金最多嘅Happy伯有冇得幫手改名呢」、「建議叫Happy仔，好聽又有意思」
撰文：東方新地圖片來源：ig@nananananana0125、YouTube@TVB USA Official、YouTube@Momo Baby