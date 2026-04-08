屯門娜娜Villa豪遊曬火辣身材！頂級度假村房價曝光高達4,000蚊一晚 婚後生活愈來愈富貴引熱議

昔日在屯門公園街頭表演的「屯門娜娜」董幸兒，近年搖身一變成為社交平台KOL，生活質素大躍進！最近她在IG分享與兒子北上肇慶度假的豪華行程，入住房價高達4,000蚊一晚的星湖別墅，更大方曬出火辣比堅尼照，從昔日街頭賣藝到今日富貴生活的巨大反差，令網民驚嘆不已。