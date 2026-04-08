屯門娜娜Villa豪遊曬火辣身材！頂級度假村房價曝光高達4,000蚊一晚 婚後生活愈來愈富貴引熱議
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昔日在屯門公園街頭表演的「屯門娜娜」董幸兒，近年搖身一變成為社交平台KOL，生活質素大躍進！最近她在IG分享與兒子北上肇慶度假的豪華行程，入住房價高達4,000蚊一晚的星湖別墅，更大方曬出火辣比堅尼照，從昔日街頭賣藝到今日富貴生活的巨大反差，令網民驚嘆不已。
娜娜Villa豪遊曬火辣身材
從娜娜分享的照片可見，她入住的度假別墅設施相當豪華，擁有私人泳池和錦鯉池，裝修精緻且空間寬敞。娜娜穿著白色波點比堅尼在泳池邊享受日光浴，姿態誘人，大方展示火辣身材。雖然首個貼文中未見老公身影，一度引起網民揣測兩人關係，但娜娜隨即在第二個post貼出與老公的合照，並透露今次遊肇慶的行程安排。
肇慶星湖頂級別墅房價曝光
根據娜娜分享的影片內容，可以清楚見到「七星岩景區入口」的指示牌，以及肇慶著名的星湖喀斯特地貌山體，確認她入住的是肇慶星湖景區周邊的頂級度假別墅。這類帶私家泳池和錦鯉池配置的一線湖景包棟別墅，淡季房價約1,200至2,500蚊一晚，但假日旺季房價通常在4,000蚊以上，相當奢華。娜娜一家入住的別墅裝修精緻，空間寬敞，明顯屬於高端級別。
母子親子時光盡享富貴生活
影片中可見娜娜與兒子乘坐遊船暢遊星湖，並在湖邊的網紅咖啡車休息，享受典型的肇慶高端休閒旅遊行程。娜娜的近況顯示她生活相當富裕，能夠負擔得起這類頂級度假別墅，與兒子一同享受優質的親子時光。從昔日在屯門公園街頭表演賺取微薄收入，到今日能夠入住千蚊一晚的豪華別墅，娜娜的生活質素確實有了翻天覆地的改變。
網民熱議富貴生活大轉變
娜娜的豪遊照片在網上引起熱烈討論，網民紛紛留言「娜娜而家真係富貴生活」、「從街頭表演到Villa度假，人生大逆轉」、「睇佢而家嘅生活真係好羨慕」。
圖片來源：ig@nananananana0125、網上圖片、Facebook@真.屯門友、IG@nananananana0125資料或影片來源：原文刊於新假期