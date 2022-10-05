屯門娜娜重出江湖做YouTuber跳鋼管舞 網民錯重點：Happy伯呢？

屯門娜娜曾經風靡一時，因疫情關係沉寂一段時間。屯門娜娜非常識時務，之前轉型做私影Model，如今轉職做網上直播直播主，開Live唱歌跳舞。近日有網民發現屯門娜娜進軍YouTube，唱歌之餘仲跳鋼管舞，仲係咁博。