屯門娜娜重出江湖做YouTuber跳鋼管舞 網民錯重點：Happy伯呢？
娜娜勁舞小背心重出江湖
屯門娜娜轉戰網上平台，分別在IG、YouTube大展歌喉，更染到一頭粉紅色身穿性感小背心唱麥潔文的《Jing Wu Dancing Queen》（勁舞Dancing Queen)。娜娜在影片中邊唱邊扭，賣力演出，竟然有網民表示欣賞，留言說：「人哋起碼肯拋頭露面娛樂觀眾，都叫做有付出有努力」、「其實佢係幾靚既」、「Happy伯呢？」、「身型好過好多後生女仲keep得幾好」、「好似王祖藍」，等等。
一齊聽下娜娜版的《Jing Wu Dancing Queen》
娜娜原來識跳鋼管舞
娜娜重出江湖仲帶埋「新花臣」畀大家，身穿性感衣著跳鋼管舞，她謙虛話自己：「從（重）拾鋼管舞好笨重。」雖然佢話自己好笨重，不過做到各種高難度動作。不過YouTube市場似乎不利娜娜，影片出咗2日只得幾百views。
重溫娜娜成直播主！開Live唱歌，幾日賺4位數
屯門娜娜以往於屯門公園唱歌，賺取途人打賞，後來因疫情「停工」。屯門娜娜日前在IG上發帖宣布自己在Uplive開直播，歡迎粉絲追蹤，並指自己平日直播時間由每日晚上7點至12點，星期六則不定時直播。屯門娜娜於Uplive開Live數天後，追蹤者經已超過200人，賺取超過1.4萬U幣成績驚人。有網民計算過，娜娜收取fans送贈的U幣，若兌換實際收入，比例大約：10U幣=1元人民幣，所以1.4萬U幣大約經已有4位數字港幣，隨時比公園唱歌收入更高。
常見問題
屯門娜娜現時從事什麼工作？
屯門娜娜以往於屯門公園唱歌，賺取途人打賞，後來因疫情「停工」，近年娜娜在社交網宣布自己會在網上平台開數少時的直播，而且可以收取fans送贈的U幣，有網民計算過每10個U幣相等於⋯⋯詳見：屯門娜娜重出江湖做YouTuber跳鋼管舞
屯門娜娜有入圍《中年好聲音》嗎？
無綫新選秀節目《中年好聲音》近日在電視台進行首輪面試，引來風靡一時的屯門娜娜參加，佢仲準備好兩首歌曲參選⋯⋯詳見：屯門娜娜打扮火辣參賽面試
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