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屯門娜娜重出江湖做YouTuber跳鋼管舞 網民錯重點：Happy伯呢？

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屯門娜娜曾經風靡一時，因疫情關係沉寂一段時間。屯門娜娜非常識時務，之前轉型做私影Model，如今轉職做網上直播直播主，開Live唱歌跳舞。近日有網民發現屯門娜娜進軍YouTube，唱歌之餘仲跳鋼管舞，仲係咁博。

屯門娜娜重出江湖，仲進軍YouTube。
屯門娜娜重出江湖，仲進軍YouTube。（圖片來源：[email protected]

娜娜勁舞小背心重出江湖

屯門娜娜轉戰網上平台，分別在IG、YouTube大展歌喉，更染到一頭粉紅色身穿性感小背心唱麥潔文的《Jing Wu Dancing Queen》（勁舞Dancing Queen)。娜娜在影片中邊唱邊扭，賣力演出，竟然有網民表示欣賞，留言說：「人哋起碼肯拋頭露面娛樂觀眾，都叫做有付出有努力」、「其實佢係幾靚既」、「Happy伯呢？」、「身型好過好多後生女仲keep得幾好」、「好似王祖藍」，等等。

屯門娜娜 娜娜轉形象一頭粉紅色長髮，仲進軍YouTube。
娜娜轉形象一頭粉紅色長髮，仲進軍YouTube。（圖片來源：ig＠nananananana0125）
屯門娜娜 有網民讚佢「其實幾靚」。
有網民讚佢「其實幾靚」。（圖片來源：ig＠nananananana0125）
屯門娜娜 娜娜邊唱邊扭，相當落力。
娜娜邊唱邊扭，相當落力。（圖片來源：ig＠nananananana0125）

一齊聽下娜娜版的《Jing Wu Dancing Queen》

娜娜原來識跳鋼管舞

娜娜重出江湖仲帶埋「新花臣」畀大家，身穿性感衣著跳鋼管舞，她謙虛話自己：「從（重）拾鋼管舞好笨重。」雖然佢話自己好笨重，不過做到各種高難度動作。不過YouTube市場似乎不利娜娜，影片出咗2日只得幾百views。

重溫娜娜成直播主！開Live唱歌，幾日賺4位數

屯門娜娜以往於屯門公園唱歌，賺取途人打賞，後來因疫情「停工」。屯門娜娜日前在IG上發帖宣布自己在Uplive開直播，歡迎粉絲追蹤，並指自己平日直播時間由每日晚上7點至12點，星期六則不定時直播。屯門娜娜於Uplive開Live數天後，追蹤者經已超過200人，賺取超過1.4萬U幣成績驚人。有網民計算過，娜娜收取fans送贈的U幣，若兌換實際收入，比例大約：10U幣=1元人民幣，所以1.4萬U幣大約經已有4位數字港幣，隨時比公園唱歌收入更高。

屯門娜娜再進化！無得街頭賣唱轉戰私影Model！ 網民：真人同相爭好遠喎！
娜娜形象多變。（圖片來源：ig＠nananananana0125）
屯門娜娜再進化！無得街頭賣唱轉戰私影Model！ 網民：真人同相爭好遠喎！
娜娜一向作風大膽。（圖片來源：ig＠nananananana0125）
屯門娜娜再進化！無得街頭賣唱轉戰私影Model！ 網民：真人同相爭好遠喎！
娜娜轉戰網上經營自己的社交平台。（圖片來源：ig＠nananananana0125）
屯門娜娜 轉戰網上成直播主！開Live唱歌，幾日賺5位數
娜娜分享自己做直播主。（圖片來源：ig＠nananananana0125）
屯門娜娜 轉戰網上成直播主！開Live唱歌，幾日賺5位數
有網民指娜娜開一次Live能賺取港幣四位數字的收入。（圖片來源：ig＠nananananana0125直播截圖）

常見問題

屯門娜娜現時從事什麼工作？

屯門娜娜以往於屯門公園唱歌，賺取途人打賞，後來因疫情「停工」，近年娜娜在社交網宣布自己會在網上平台開數少時的直播，而且可以收取fans送贈的U幣，有網民計算過每10個U幣相等於⋯⋯詳見：屯門娜娜重出江湖做YouTuber跳鋼管舞

屯門娜娜有入圍《中年好聲音》嗎？

無綫新選秀節目《中年好聲音》近日在電視台進行首輪面試，引來風靡一時的屯門娜娜參加，佢仲準備好兩首歌曲參選⋯⋯詳見：屯門娜娜打扮火辣參賽面試

撰文：東方新地圖片來源：ig＠nananananana0125、youtube＠ 本人娜娜唯一賬號資料或影片來源：youtube＠ 本人娜娜唯一賬號

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