屯門娜娜 香港夜繽紛

屯門娜娜響應「香港夜繽紛」 夜市街頭賣唱 吸引近百觀眾撐場

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屯門娜娜最近香港政府推出「香港夜繽紛」活動，讓市民有夜間活動可以娛樂一下之餘也帶動香港經濟，不少市民也有響應。而37歲有「屯門娜娜」之稱的董幸兒也被網民發現她有響應「香港夜繽紛」這個活動…

屯門娜娜 香港夜繽紛 娜娜響應「繽紛」。
娜娜響應「夜繽紛」再喺街頭賣唱。（圖片來源：IG@ nananananana0125）

網民發現娜娜於尖沙咀海旁夜市附近表演唱歌

近日香港政府推出了「香港夜繽紛」活動已正式啟動，而有之稱的「屯門娜娜」的董幸兒近日有網民發現她亦在尖沙咀海旁夜市附近表演唱歌。

屯門娜娜 香港夜繽紛 娜娜性感演出！
娜娜性感演出！（圖片來源：網上圖片）
屯門娜娜 香港夜繽紛 跳得好忘形！
跳得好忘形！（圖片來源：網上圖片）

「屯門娜娜」超性感演出 近百名觀眾停低睇Show

從相中可見當日娜娜穿了白色超短迷你裙，再襯上黑色bra top，打扮非常性感，而她亦跟著音樂節拍扭動身體，成功炒熱現場氣氛，同時也吸引大約100名觀眾停下看她表演。

這100名聽眾大多也是伯伯，而身為娜娜的頭號粉絲「Happy伯」當然也在現場不斷拍手及跳舞支持。

屯門娜娜 香港夜繽紛 Happy伯都有在場
Happy伯都有在場（圖片來源：網上圖片）
屯門娜娜 香港夜繽紛 真係患實Fans。
真係患實Fans。（圖片來源：網上圖片）
屯門娜娜 香港夜繽紛 大批觀眾停低睇娜娜表演。
大批觀眾停低睇娜娜表演。（圖片來源：網上圖片）

日星藤井流星廟街驚遇娜娜+Happy伯 即席學識招牌動作！（有片）

日本傑尼斯偶像團體「Johnny’s WEST（ジャニーズWEST）」成員藤井流星早前訪港拍攝節目，一段他到訪廟街的影片流出。只見影片開頭Happy伯已經異常興奮，似乎十分開心自己可以衝出香港。之後藤井流星就同屯門娜娜一同合唱鄧麗君的「我只在乎你」，Happy伯都一路揚手叫藤井流星快啲唱，仲塞100蚊俾佢，而Happy伯則興奮起舞，並企去兩人中間跳舞。

屯門娜娜 香港夜繽紛 Happy伯 藤井流星
（圖片來源：YouTube@Momo Baby）
屯門娜娜 香港夜繽紛 Happy伯 藤井流星 塞100蚊俾藤井流星
塞100蚊俾藤井流星（圖片來源：YouTube@Momo Baby）
屯門娜娜 香港夜繽紛 Happy伯 藤井流星 一齊起舞！
一齊起舞！（圖片來源：YouTube@Momo Baby）

炒熱氣氛 一首又一首

但因為藤井流星不懂廣東話，就只能慢慢哼歌，而Happy伯就一直示意「唔好停」繼續唱，仲在期間教識藤井流星點做招牌動作，果然係老當益壯！唱完一首都唔夠，之後背景響起「上海灘」的音樂，藤井流星就同屯門娜娜再次合唱，而Happy伯又再拎出一疊厚爆嘅100蚊，再向兩人派錢，十分大方！

屯門娜娜 香港夜繽紛 Happy伯 藤井流星
（圖片來源：YouTube@Momo Baby）
屯門娜娜 香港夜繽紛 Happy伯 藤井流星
（圖片來源：YouTube@Momo Baby）

Happy伯大騷舞步

之後Happy伯再發揮「犧牲小我，完成大我」的性格，將娜娜同藤井流星的手拉埋一齊，示意兩人一齊跳隻舞。最後Happy伯再做出一個疑是「推車」的動作，希望藤井流星都可以跟住做，不過因為十分尷尬所以最後沒有跟從。

屯門娜娜 香港夜繽紛 Happy伯 藤井流星 再塞錢俾佢
再塞錢俾佢（圖片來源：YouTube@Momo Baby）
屯門娜娜 香港夜繽紛 Happy伯 藤井流星 示意兩人一齊跳
示意兩人一齊跳（圖片來源：YouTube@Momo Baby）

網民睇完：好醜怪

睇完後網民都議論紛紛，有網民就希望呢一段片段能夠在正式節目中播出，但有網民就認為因為感覺太老尷所以未必會播出；亦有網民大讚Happy伯，就算娜娜已結婚都依然咁捧場，直言兩人是「真愛」，都有網民認為片段中「好醜怪，唔想比日本人知香港係咁」，有網民就反駁指其實日本都有好多小酒吧有中年女子陪伯伯唱歌，其實一樣。

屯門娜娜 香港夜繽紛 Happy伯 藤井流星
（圖片來源：YouTube@Momo Baby）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@ nananananana0125 網上圖片

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