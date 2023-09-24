屯門娜娜響應「香港夜繽紛」 夜市街頭賣唱 吸引近百觀眾撐場
網民發現娜娜於尖沙咀海旁夜市附近表演唱歌
近日香港政府推出了「香港夜繽紛」活動已正式啟動，而有之稱的「屯門娜娜」的董幸兒近日有網民發現她亦在尖沙咀海旁夜市附近表演唱歌。
「屯門娜娜」超性感演出 近百名觀眾停低睇Show
從相中可見當日娜娜穿了白色超短迷你裙，再襯上黑色bra top，打扮非常性感，而她亦跟著音樂節拍扭動身體，成功炒熱現場氣氛，同時也吸引大約100名觀眾停下看她表演。
這100名聽眾大多也是伯伯，而身為娜娜的頭號粉絲「Happy伯」當然也在現場不斷拍手及跳舞支持。
日星藤井流星廟街驚遇娜娜+Happy伯 即席學識招牌動作！（有片）
日本傑尼斯偶像團體「Johnny’s WEST（ジャニーズWEST）」成員藤井流星早前訪港拍攝節目，一段他到訪廟街的影片流出。只見影片開頭Happy伯已經異常興奮，似乎十分開心自己可以衝出香港。之後藤井流星就同屯門娜娜一同合唱鄧麗君的「我只在乎你」，Happy伯都一路揚手叫藤井流星快啲唱，仲塞100蚊俾佢，而Happy伯則興奮起舞，並企去兩人中間跳舞。
炒熱氣氛 一首又一首
但因為藤井流星不懂廣東話，就只能慢慢哼歌，而Happy伯就一直示意「唔好停」繼續唱，仲在期間教識藤井流星點做招牌動作，果然係老當益壯！唱完一首都唔夠，之後背景響起「上海灘」的音樂，藤井流星就同屯門娜娜再次合唱，而Happy伯又再拎出一疊厚爆嘅100蚊，再向兩人派錢，十分大方！
Happy伯大騷舞步
之後Happy伯再發揮「犧牲小我，完成大我」的性格，將娜娜同藤井流星的手拉埋一齊，示意兩人一齊跳隻舞。最後Happy伯再做出一個疑是「推車」的動作，希望藤井流星都可以跟住做，不過因為十分尷尬所以最後沒有跟從。
網民睇完：好醜怪
睇完後網民都議論紛紛，有網民就希望呢一段片段能夠在正式節目中播出，但有網民就認為因為感覺太老尷所以未必會播出；亦有網民大讚Happy伯，就算娜娜已結婚都依然咁捧場，直言兩人是「真愛」，都有網民認為片段中「好醜怪，唔想比日本人知香港係咁」，有網民就反駁指其實日本都有好多小酒吧有中年女子陪伯伯唱歌，其實一樣。
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