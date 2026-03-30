Happy伯神秘現身打破斷交傳聞！與屯門娜娜世紀破冰同老公兒子齊撐熱舞
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那些年在屯門公園載歌載舞的回憶殺終於回來了！曾經因為「屯門娜娜」董幸兒結婚生仔而疑似斷交的忠實鐵粉Happy伯，昨日（29日）竟然神秘現身娜娜的演出現場，更與娜娜老公、兒子同坐台下欣賞表演！
Happy伯神秘現身打破斷交傳聞
自從2023年屯門娜娜宣布結婚誕子後，她的頭號粉絲Happy伯便神秘消失，再沒有在娜娜的活動中露面，令外界紛紛猜測二人是否因為娜娜的人生轉變而產生隔閡。豈料昨日娜娜在社交平台上載的活動照片中，久未露面的Happy伯竟然重新現身！他戴著標誌性的黃色鴨舌帽，笑容滿面地坐在娜娜老公和兒子旁邊，三人宛如一家人般和諧共處，完全打破了外界對他們關係破裂的猜測。
娜娜台上熱舞Happy伯台下專注欣賞
當日娜娜身穿黃色豹紋Tube Top配搭粉紅色短褲，在台上賣力表演扭腰熱舞，手持兩張100元鈔票與觀眾互動，展現她一貫的性感風格。而台下的Happy伯則全神貫注地欣賞著娜娜的演出，眼神中流露出滿滿的支持和欣賞，讓網民回想起那些年屯門公園的經典回憶。
婚後疑似斷交引發外界關注
回顧屯門娜娜的成名路，她當年在屯門公園以性感打扮載歌載舞而一舉成名，憑藉獨特風格收穫了一眾長者粉絲，當中Happy伯更是她最忠實的支持者。然而自從娜娜宣布結婚生仔後，Happy伯便未再現身她的活動，這種突然的缺席引起了大家的關注和擔憂，不少網民都在猜測二人是否因為娜娜的人生轉變而產生了隔閡。
網民激動留言見證時代變遷
看到Happy伯重新現身的照片後，網民紛紛留言表達激動心情，「終於見到Happy伯！好掛住佢！」、「屯門公園的回憶殺返晒嚟！」、「Happy伯笑容滿面好開心！」等留言不斷湧現。不少網民更感慨地表示，這個畫面見證了時代的變遷，從當年的屯門公園街頭表演，到如今娜娜成家立室，Happy伯依然不離不棄的支持，這份情誼實在難能可貴。
圖片來源：IG@nananananana0125、YouTube@Momo Baby、影片截圖資料或影片來源：原文刊於新假期