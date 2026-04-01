東張西望｜何沛珈黃金戰衣追擊騙徒 網民全錯重點指出：童裝谷大!!

東張女神何沛珈身穿黃色緊身衣現身屯門，玲瓏曲線盡顯無遺，導彈級身形瞬間成為全場焦點！然而這次她並非為了展示完美身段，而是要為屯門街坊揭露一宗離譜詐騙案。一間看似正當經營的傢俬店，竟然專門收取街坊訂金後拒絕交貨，更因欠租被業主收舖，令多名苦主血本無歸。何沛珈今次化身正義使者，要為受害街坊討回公道！