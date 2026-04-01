東張西望｜何沛珈黃金戰衣追擊騙徒 網民全錯重點指出：童裝谷大!!
鍾小姐信任街坊店舖反被呃10,000元訂金
家住屯門的鍾小姐萬萬想不到，在家附近訂造傢俬會變成一場噩夢。去年11月16日晚，她與家人一起到涉事傢俬店，因為之前有家人也曾在此訂傢俬，加上女店主琪琪聲稱該店由其家人經營多年，家人移居英國後才交由她和丈夫阿SAM打理，聽起來是家族生意，令鍾小姐完全放下戒心。她向何沛珈表示：「以為係街坊生意，又有實體店，比較穩妥，點知遇上真店舖假生意。」結果她先付了10,000元訂金，琪琪答應設計圖完成後約1個月交貨，豈料這只是騙局的開始。
店主夫婦不斷拖延兼追加訂金
琪琪的手法相當狡猾，先是兩個設計圖就畫了半個月，然後要求訂金增至一半，需要鍾小姐補多2,440元訂金。鍾小姐不疑有詐照付，琪琪又答應約到聖誕節可收貨，但聖誕節前一周，竟然又改口說需到1月尾收貨。當鍾小姐感到可疑時，店主丈夫阿SAM立即出來解釋因年尾趕貨所致，並答應7日內交貨安撫她。12月24日下午，鍾小姐到傢俬店查看時，只見小門開著，阿SAM聲稱因其妻生病才沒開門，又說忙於出外量度尺寸所以沒開門，各種藉口層出不窮。直至目前鍾小姐仍未收到貨，店主夫婦更是人間蒸發。
張小姐付足28,000元收到錯誤傢俬
另一苦主張小姐的遭遇更加離譜，她去年10月在該店訂造傢俬，因為該店比較便宜而選擇光顧。她先付訂金，其後又支付了尾數總共28,000多元，店主答應約3星期交貨，結果到期也沒交貨。直到聖誕前夕，張小姐終於收到第一組子母床連高櫃，但尺寸竟然是錯的，高櫃要放到地下根本不合用。第二組子母床至今不見蹤影，張小姐向琪琪追問時，對方已讀不回，完全不理會客人投訴。張小姐在電話訪問中向何沛珈表示，擔心因對方改名而難以追討損失，感到非常無助。
東張主持致電店主即時收線逃避責任
何沛珈陪同苦主致電傢俬店主夫婦，希望為受害者討回公道。豈料阿SAM在電話中一聽到苦主要求退訂金，立即收線逃避責任，態度極之惡劣。翌日，何沛珈與攝製隊到涉事傢俬店外，發現鐵閘已經拉上，門口更貼著土地審裁處發出的通知書，相信是因欠租被業主收舖。原來這間傢俬店門面是真，誠信是假，專門收錢不出貨，一直推搪拖延到最後人去樓空。東張更發現，該傢俬店在今年2月尾還在社交平台發帖要改名轉運，表示傢俬價格是內地工廠成本價，繼續用這種手法吸引新客上當。
街坊齊聲譴責無良店主欺騙行為
事件曝光後引起屯門街坊強烈反響，不少人對店主夫婦的行為感到憤怒。鍾小姐表示，報東張是想提醒屯門街坊不要再受騙，希望大家提高警覺。有網民留言：「臨收皮都要呃下人錢！」另有人批評：「收咗錢唔出貨，仲要走數，完全冇商業道德。」也有網民驚嘆：「香港買傢俬都俾人呃…… 依家咩料」更有人建議：「以後訂傢俬一定要搵有信譽嘅店，唔好貪平。」張小姐和鍾小姐的遭遇提醒所有市民，選擇傢俬店時必須格外小心，避免墮入類似騙局。有網民則熱議何沛珈的衣着「童裝谷大」，有人問「做咩何沛珈冇得再坐枱要出返去外景?」網民即醒目回應「出返去外景可以出愛美神」，更有fans大呼她在《愛回家》的名字：「完美Luna！」