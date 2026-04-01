東張西望｜何沛珈黃金戰衣追擊騙徒 網民全錯重點指出：童裝谷大!!

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東張女神何沛珈身穿黃色緊身衣現身屯門，玲瓏曲線盡顯無遺，導彈級身形瞬間成為全場焦點！然而這次她並非為了展示完美身段，而是要為屯門街坊揭露一宗離譜詐騙案。一間看似正當經營的傢俬店，竟然專門收取街坊訂金後拒絕交貨，更因欠租被業主收舖，令多名苦主血本無歸。何沛珈今次化身正義使者，要為受害街坊討回公道！

鍾小姐信任街坊店舖反被呃10,000元訂金

家住屯門的鍾小姐萬萬想不到，在家附近訂造傢俬會變成一場噩夢。去年11月16日晚，她與家人一起到涉事傢俬店，因為之前有家人也曾在此訂傢俬，加上女店主琪琪聲稱該店由其家人經營多年，家人移居英國後才交由她和丈夫阿SAM打理，聽起來是家族生意，令鍾小姐完全放下戒心。她向何沛珈表示：「以為係街坊生意，又有實體店，比較穩妥，點知遇上真店舖假生意。」結果她先付了10,000元訂金，琪琪答應設計圖完成後約1個月交貨，豈料這只是騙局的開始。

店主夫婦不斷拖延兼追加訂金

琪琪的手法相當狡猾，先是兩個設計圖就畫了半個月，然後要求訂金增至一半，需要鍾小姐補多2,440元訂金。鍾小姐不疑有詐照付，琪琪又答應約到聖誕節可收貨，但聖誕節前一周，竟然又改口說需到1月尾收貨。當鍾小姐感到可疑時，店主丈夫阿SAM立即出來解釋因年尾趕貨所致，並答應7日內交貨安撫她。12月24日下午，鍾小姐到傢俬店查看時，只見小門開著，阿SAM聲稱因其妻生病才沒開門，又說忙於出外量度尺寸所以沒開門，各種藉口層出不窮。直至目前鍾小姐仍未收到貨，店主夫婦更是人間蒸發。

張小姐付足28,000元收到錯誤傢俬

另一苦主張小姐的遭遇更加離譜，她去年10月在該店訂造傢俬，因為該店比較便宜而選擇光顧。她先付訂金，其後又支付了尾數總共28,000多元，店主答應約3星期交貨，結果到期也沒交貨。直到聖誕前夕，張小姐終於收到第一組子母床連高櫃，但尺寸竟然是錯的，高櫃要放到地下根本不合用。第二組子母床至今不見蹤影，張小姐向琪琪追問時，對方已讀不回，完全不理會客人投訴。張小姐在電話訪問中向何沛珈表示，擔心因對方改名而難以追討損失，感到非常無助。

東張主持致電店主即時收線逃避責任

何沛珈陪同苦主致電傢俬店主夫婦，希望為受害者討回公道。豈料阿SAM在電話中一聽到苦主要求退訂金，立即收線逃避責任，態度極之惡劣。翌日，何沛珈與攝製隊到涉事傢俬店外，發現鐵閘已經拉上，門口更貼著土地審裁處發出的通知書，相信是因欠租被業主收舖。原來這間傢俬店門面是真，誠信是假，專門收錢不出貨，一直推搪拖延到最後人去樓空。東張更發現，該傢俬店在今年2月尾還在社交平台發帖要改名轉運，表示傢俬價格是內地工廠成本價，繼續用這種手法吸引新客上當。

街坊齊聲譴責無良店主欺騙行為

事件曝光後引起屯門街坊強烈反響，不少人對店主夫婦的行為感到憤怒。鍾小姐表示，報東張是想提醒屯門街坊不要再受騙，希望大家提高警覺。有網民留言：「臨收皮都要呃下人錢！」另有人批評：「收咗錢唔出貨，仲要走數，完全冇商業道德。」也有網民驚嘆：「香港買傢俬都俾人呃…… 依家咩料」更有人建議：「以後訂傢俬一定要搵有信譽嘅店，唔好貪平。」張小姐和鍾小姐的遭遇提醒所有市民，選擇傢俬店時必須格外小心，避免墮入類似騙局。有網民則熱議何沛珈的衣着「童裝谷大」，有人問「做咩何沛珈冇得再坐枱要出返去外景?」網民即醒目回應「出返去外景可以出愛美神」，更有fans大呼她在《愛回家》的名字：「完美Luna！」

屯門 傢俬店 有網民熱議主持何沛珈的衣着「童裝谷大」。（圖片來源：TVB）
有網民熱議主持何沛珈的衣着「童裝谷大」。（圖片來源：TVB）
屯門 傢俬店 何沛珈訪問屯門街坊有沒有幫襯過這間涉詐騙的傢俬舖。（圖片來源：TVB）
何沛珈訪問屯門街坊有沒有幫襯過這間涉詐騙的傢俬舖。（圖片來源：TVB）
屯門 傢俬店 街坊指初搬屋時曾經光顧。（圖片來源：TVB）
街坊指初搬屋時曾經光顧。（圖片來源：TVB）
屯門 傢俬店 何沛珈的襯衫風格惹網民熱議。（圖片來源：TVB）
何沛珈的襯衫風格惹網民熱議。（圖片來源：TVB）
屯門 傢俬店 何沛珈拍廠景時穿大恤衫襯小背心。（圖片來源：TVB）
何沛珈拍廠景時穿大恤衫襯小背心。（圖片來源：TVB）
屯門 傢俬店 何沛珈訪問事主鍾小姐被騙的經過。（圖片來源：TVB）
何沛珈訪問事主鍾小姐被騙的經過。（圖片來源：TVB）
屯門 傢俬店 網民醒目回應「出返去外景可以出愛美神！」（圖片來源：TVB）
網民醒目回應「出返去外景可以出愛美神！」（圖片來源：TVB）
屯門 傢俬店 導彈身形瞬間成為焦點！（圖片來源：TVB）
導彈身形瞬間成為焦點！（圖片來源：TVB）
屯門 傢俬店 有fans大呼她在《愛回家》的名字：「完美Luna！」（圖片來源：TVB）
有fans大呼她在《愛回家》的名字：「完美Luna！」（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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