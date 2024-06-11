「山寨周杰倫」開騷爆滿越後排越貴 天價門票仲貴過正版！
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亞洲天王周杰倫自出道以來，以其獨特的音樂風格和深情的歌聲贏得了無數樂迷的心。不過，近日一位內地直播主「黑倫」與周杰倫本尊神似，在社交平台上引起了廣泛關注，不僅在抖音上頻頻分享演唱片段，更威到開騷舉搞多場「演唱會」，最後一排價格更加驚人！
「山寨周杰倫」開騷爆滿越後排越貴
黑倫的演出充滿熱情，無論是服裝還是舞台動作，都力求與周杰倫相似，成功地營造出了激動人心的現場氣氛，觀眾更指：「有一刻他把自己當成周杰倫，那一刻我也當他是周杰倫」「唱歌像不像不是問題」，顯示出他的表演深受樂迷喜愛！
後排票價去到4位數！將舉行巡迴站
黑倫的演唱會票價設定極具特色，最前排的票價僅為50人民幣（約53.9港元），而最貴的後排則高達2,000人民幣（約2,156港元）。這樣的價格設定讓不少網民忍不住表示：「最後一排最貴，因為越遠越像周杰倫」，並且踴躍留言支持黑倫進行全國巡演。據悉，黑倫亦打算舉行巡迴站，並將門票加價，連最後一排都要3888元人民幣（約4190港元）。
山寨明星文化的興起
在內地，「山寨明星」現象已經不是新鮮事，從「山寨謝霆鋒」到「山寨劉德華」，這些擁有明星臉孔的人物因模仿得惟妙惟肖而受到關注。黑倫的成功也許能開啟更多對於山寨文化的討論和探索。
圖片來源：黑倫@抖音、周杰倫演唱會