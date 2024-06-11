「山寨周杰倫」開騷爆滿越後排越貴 天價門票仲貴過正版！

亞洲天王周杰倫自出道以來，以其獨特的音樂風格和深情的歌聲贏得了無數樂迷的心。不過，近日一位內地直播主「黑倫」與周杰倫本尊神似，在社交平台上引起了廣泛關注，不僅在抖音上頻頻分享演唱片段，更威到開騷舉搞多場「演唱會」，最後一排價格更加驚人！

