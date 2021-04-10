岑杏賢將暫別《愛回家》半年 新婚半年被傳懷孕養胎
岑杏賢（Jennifer）去年與任職金融界的圈外男友張嘉俊結婚，而 Jennifer 有份參演的《愛·回家之開心速遞》，劇情交代她將回美國半年，即將暫別劇組半年。外界即傳出岑杏賢懷孕的消息，停工是為安胎。日前岑杏賢與好友楊秀惠見面，對方更指 Jennifer 胃口相當好，而從二人合照，Jennifer 面腫腫並用枱遮肚，種種跡象令網友相信懷孕消息屬實！
撰文：東方新地 圖片：東方新地、岑杏賢、朱千雪、湯洛雯、楊秀惠 IG
岑杏賢暫別《愛回家》 停工半年疑為專心養胎
去年32歲生日的岑杏賢，被好姊妹朱千雪、湯洛雯等人踢爆將嫁人，仲在生日P上晒巨鑽戒，幸福無比！而 Jennifer 亦已於去年成婚，正式榮升做張太！新婚半年，岑杏賢將離開《愛回家》劇組半年，令外界揣測有孕要安胎。而有傳媒向岑杏賢求證，Jennifer 回應指「我一切都好，多謝關心」！
告別上一段戀情已經四年，前度袁偉豪同張寶兒已經成婚，條件好到加零一嘅岑杏賢（Jennifer），去年亦與加拿大籍香港人張嘉俊（Kelvin）結婚！
岑杏賢唔想認 豬姊妹玩踢爆
岑杏賢其實曾接受報章訪問，被問到婚期，她甜笑謂：「暫時未喎，順其自然啦」怎知轉個頭，被好姊妹朱千雪、湯洛雯等豬隊友「出賣」，其實岑杏賢和朱千雪、湯洛雯、蔣家旻和張嘉兒一直是圈中閨密，昨日為岑杏賢舉行生日P時，興奮爆出岑杏賢要嫁人了！
朱千雪等在社交網po出岑杏賢生日兼婚前派對合照，留言：「希望妳喜歡 我們為妳準備的一切，只想妳幸福、快樂。」亦大爆姊妹即將嫁作人妻。
岑杏賢條件優厚 未婚夫為金融才俊
當年因為缺乏安全感，岑杏賢同袁偉豪終於都喺2016年宣布分手，分手後條件優厚嘅岑杏賢一直單身，好多姊妹都替佢心急，但不消半年，岑杏賢便在情人節放閃，透露男友係加拿大籍香港人，叫Kelvin 35歲，任職金融投資，喺朋友婚禮上認識，之後一拍即合！