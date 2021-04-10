岑杏賢將暫別《愛回家》半年 新婚半年被傳懷孕養胎

岑杏賢（Jennifer）去年與任職金融界的圈外男友張嘉俊結婚，而 Jennifer 有份參演的《愛·回家之開心速遞》，劇情交代她將回美國半年，即將暫別劇組半年。外界即傳出岑杏賢懷孕的消息，停工是為安胎。日前岑杏賢與好友楊秀惠見面，對方更指 Jennifer 胃口相當好，而從二人合照，Jennifer 面腫腫並用枱遮肚，種種跡象令網友相信懷孕消息屬實！