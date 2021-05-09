岑杏賢母親節宣佈懷孕 種種跡象透露早已懷孕

岑杏賢（Jennifer）去年與任職金融界的圈外男友張嘉俊結婚，而 Jennifer 有份參演的《愛·回家之開心速遞》，劇情交代她將回美國半年，即將暫別劇組半年。外界即傳出岑杏賢懷孕的消息，停工是為安胎。今日母親節，岑杏賢終於宣佈懷孕！

撰文：東方新地 圖片：東方新地、岑杏賢、朱千雪、湯洛雯、楊秀惠 IG