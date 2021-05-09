岑杏賢母親節宣佈懷孕 種種跡象透露早已懷孕
撰文：東方新地 圖片：東方新地、岑杏賢、朱千雪、湯洛雯、楊秀惠 IG
岑杏賢母親節宣佈懷孕
岑杏賢宣佈懷孕五個月！日前宣佈暫別《愛·回家之開心速遞》劇組半年，與好友楊秀惠見面被爆胃口大開，日前消失三星期上水話要「開香檳」。今日終於公開懷孕喜訊，於社交平台發文：
「對的！今日主角係我…
肚𥚃面五個月的BB
我同老公等待
做好BB詳細檢查
知道各方面一切正常
先分享呢一份喜悅！」
「一日未真正當媽媽
都未能夠體會到
由懷孕開始
心態上 身體上
帶來的各種變化！
呢一份奇妙旅程
好多謝我媽媽
妳絕對是我最大的榜樣
最大的驕傲！」
「未來日子
還有有很多東西向妳學習
向吾同媽媽學習！
YES! I am ready
We are ready!
祝願天下媽媽 準媽媽
母親節快樂
I Love you Mum」
岑杏賢消失三周終上水 直言「鬆一口氣」
去年32歲生日的岑杏賢，被好姊妹朱千雪、湯洛雯等人踢爆將嫁人，仲在生日P上晒巨鑽戒，幸福無比！日前岑杏賢與好友楊秀惠見面，對方更指 Jennifer 胃口相當好，而從二人合照，Jennifer 面腫腫並用枱遮肚，種種跡象令網友相信懷孕消息屬實！日前岑杏賢終於在社交平台長文回應為何消失三星期：
「這幅相片係我三個星期前
已經好想同大家分享！
對的 已經有三星期沒有更新！
亦是三星期忙着 等着
尋找著 掛念著怎樣 可以拿回我的IG帳戶！
事源3月31日 收到IG突然其來通知
告訴我的帳戶 將要暫時封鎖
然後一直就無法登入！！！」
「然立即找相關朋友幫手
用唔同方法
Restart, refresh, delete app, re-install
等等等等
但係一直都登入唔到
第二天收到IG auto reply
告訴了他們當刻情況
心想一定有救了…
但一直…再沒有人跟進」
「直到今日第二十二日！
12:34pm
終！於！有！人！回覆
內容是
‘我們已經幫不到你了’
我真的呆了！
心想一定冇辦法！
剛好Vivian問著我
現在情況如何 我告訴了她
我真的不知道可以怎麼辦…
她毫不猶豫幫我出一個story
希望更多人知道我現在情況
希望更加多人可以幫到我！」
「巧合收到另外一位朋友
告訴我 我們幫你聯絡過IG
但依然冇回覆 我們再用其他方法
你現在繼續耐心等待
其實我已經真的默默地等待…
正正我在想 現在登入嘅機會已經好渺茫
不如想一想開一個什麼名字既account
然後在想新帳戶 將會由零開始…
我又需要用多少時間再去建立…
等等好多好多唔捨得但需要接受嘅問題」
「突然！！4:38pm
就收到 一個回覆！！！
叫我嘗試登入
我 真 的 可以 順利登入了！！！
我心情 真 的 鬆 一 口 氣！
有朋友告訴我真的要開香檳
過去三星期 有幫過我 安慰我 鼓勵我的
多謝您們 終於唔需要你哋擔心！
It’s very weird to say but it’s like a brand new day on my Ig all of a sudden!」
岑杏賢暫別《愛回家》 停工半年疑為專心養胎
岑杏賢去年被好姊妹朱千雪、湯洛雯等踢爆將嫁人，Jennifer 亦已於去年成婚，正式榮升做張太！新婚半年，岑杏賢將離開《愛回家》劇組半年，令外界揣測有孕要安胎。而有傳媒向岑杏賢求證，Jennifer 回應指「我一切都好，多謝關心」！
告別上一段戀情已經四年，前度袁偉豪同張寶兒已經成婚，條件好到加零一嘅岑杏賢（Jennifer），去年亦與加拿大籍香港人張嘉俊（Kelvin）結婚！
岑杏賢唔想認 豬姊妹玩踢爆
岑杏賢其實曾接受報章訪問，被問到婚期，她甜笑謂：「暫時未喎，順其自然啦」怎知轉個頭，被好姊妹朱千雪、湯洛雯等豬隊友「出賣」，其實岑杏賢和朱千雪、湯洛雯、蔣家旻和張嘉兒一直是圈中閨密，昨日為岑杏賢舉行生日P時，興奮爆出岑杏賢要嫁人了！
朱千雪等在社交網po出岑杏賢生日兼婚前派對合照，留言：「希望妳喜歡 我們為妳準備的一切，只想妳幸福、快樂。」亦大爆姊妹即將嫁作人妻。
岑杏賢條件優厚 未婚夫為金融才俊
當年因為缺乏安全感，岑杏賢同袁偉豪終於都喺2016年宣布分手，分手後條件優厚嘅岑杏賢一直單身，好多姊妹都替佢心急，但不消半年，岑杏賢便在情人節放閃，透露男友係加拿大籍香港人，叫Kelvin 35歲，任職金融投資，喺朋友婚禮上認識，之後一拍即合！