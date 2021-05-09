岑杏賢

岑杏賢母親節宣佈懷孕 種種跡象透露早已懷孕

東方新地

岑杏賢（Jennifer）去年與任職金融界的圈外男友張嘉俊結婚，而 Jennifer 有份參演的《愛·回家之開心速遞》，劇情交代她將回美國半年，即將暫別劇組半年。外界即傳出岑杏賢懷孕的消息，停工是為安胎。今日母親節，岑杏賢終於宣佈懷孕！

撰文：東方新地 圖片：東方新地、岑杏賢、朱千雪、湯洛雯、楊秀惠 IG

岑杏賢母親節宣佈懷孕

岑杏賢宣佈懷孕五個月！日前宣佈暫別《愛·回家之開心速遞》劇組半年，與好友楊秀惠見面被爆胃口大開，日前消失三星期上水話要「開香檳」。今日終於公開懷孕喜訊，於社交平台發文：

「對的！今日主角係我…
肚𥚃面五個月的BB

我同老公等待
做好BB詳細檢查
知道各方面一切正常
先分享呢一份喜悅！」

岑杏賢母親節宣佈懷孕。（圖片來源：岑杏賢IG）
岑杏賢母親節宣佈懷孕。（圖片來源：岑杏賢IG）

「一日未真正當媽媽
都未能夠體會到
由懷孕開始
心態上 身體上
帶來的各種變化！

呢一份奇妙旅程
好多謝我媽媽
妳絕對是我最大的榜樣
最大的驕傲！」

岑杏賢已懷孕五個月。（圖片來源：岑杏賢IG）
岑杏賢已懷孕五個月。（圖片來源：岑杏賢IG）

「未來日子
還有有很多東西向妳學習
向吾同媽媽學習！
YES! I am ready
We are ready!
祝願天下媽媽 準媽媽
母親節快樂
I Love you Mum」

岑杏賢消失三周終上水 直言「鬆一口氣」

去年32歲生日的岑杏賢，被好姊妹朱千雪、湯洛雯等人踢爆將嫁人，仲在生日P上晒巨鑽戒，幸福無比！日前岑杏賢與好友楊秀惠見面，對方更指 Jennifer 胃口相當好，而從二人合照，Jennifer 面腫腫並用枱遮肚，種種跡象令網友相信懷孕消息屬實！日前岑杏賢終於在社交平台長文回應為何消失三星期：

「這幅相片係我三個星期前

已經好想同大家分享！

對的 已經有三星期沒有更新！
亦是三星期忙着 等着
尋找著 掛念著怎樣 可以拿回我的IG帳戶！

事源3月31日 收到IG突然其來通知
告訴我的帳戶 將要暫時封鎖
然後一直就無法登入！！！」

消失三星期，岑杏賢終於上水。（圖片來源：岑杏賢IG）
消失三星期，岑杏賢終於上水。（圖片來源：岑杏賢IG）

「然立即找相關朋友幫手
用唔同方法
Restart, refresh, delete app, re-install
等等等等
但係一直都登入唔到
第二天收到IG auto reply
告訴了他們當刻情況
心想一定有救了…

但一直…再沒有人跟進」

岑杏賢之所以消失三星期，原來是IG被封鎖。（圖片來源：岑杏賢IG）
岑杏賢之所以消失三星期，原來是IG被封鎖。（圖片來源：岑杏賢IG）

「直到今日第二十二日！
12:34pm
終！於！有！人！回覆
內容是
‘我們已經幫不到你了’
我真的呆了！

心想一定冇辦法！
剛好Vivian問著我
現在情況如何 我告訴了她
我真的不知道可以怎麼辦…

她毫不猶豫幫我出一個story
希望更多人知道我現在情況
希望更加多人可以幫到我！」

岑杏賢卻未有回應懷孕消息。（圖片來源：岑杏賢IG）
岑杏賢卻未有回應懷孕消息。（圖片來源：岑杏賢IG）

「巧合收到另外一位朋友
告訴我 我們幫你聯絡過IG
但依然冇回覆 我們再用其他方法
你現在繼續耐心等待
其實我已經真的默默地等待…

正正我在想 現在登入嘅機會已經好渺茫
不如想一想開一個什麼名字既account

然後在想新帳戶 將會由零開始…
我又需要用多少時間再去建立…
等等好多好多唔捨得但需要接受嘅問題」

原本打算放棄的岑杏賢，最後成功取回帳號！（圖片來源：岑杏賢IG）
原本打算放棄的岑杏賢，最後成功取回帳號！（圖片來源：岑杏賢IG）

「突然！！4:38pm
就收到 一個回覆！！！
叫我嘗試登入
我 真 的 可以 順利登入了！！！

我心情 真 的 鬆 一 口 氣！
有朋友告訴我真的要開香檳
過去三星期 有幫過我 安慰我 鼓勵我的
多謝您們 終於唔需要你哋擔心！
It’s very weird to say but it’s like a brand new day on my Ig all of a sudden!」

難怪岑杏賢要「開香檳」！（圖片來源：岑杏賢IG）
難怪岑杏賢要「開香檳」！（圖片來源：岑杏賢IG）

岑杏賢暫別《愛回家》 停工半年疑為專心養胎

岑杏賢去年被好姊妹朱千雪、湯洛雯等踢爆將嫁人，Jennifer 亦已於去年成婚，正式榮升做張太！新婚半年，岑杏賢將離開《愛回家》劇組半年，令外界揣測有孕要安胎。而有傳媒向岑杏賢求證，Jennifer 回應指「我一切都好，多謝關心」！

岑杏賢將暫別《愛回家》半年 新婚半年被傳懷孕養胎

岑杏賢將暫別《愛回家》。（圖片來源：岑杏賢 IG）
岑杏賢將暫別《愛回家》。（圖片來源：岑杏賢 IG）
日前岑杏賢與楊秀惠聚會，對方踢爆 Jennifer 胃口大開！（圖片來源：楊秀惠 IG）
日前岑杏賢與楊秀惠聚會，對方踢爆 Jennifer 胃口大開！（圖片來源：楊秀惠 IG）

告別上一段戀情已經四年，前度袁偉豪同張寶兒已經成婚，條件好到加零一嘅岑杏賢（Jennifer），去年亦與加拿大籍香港人張嘉俊（Kelvin）結婚！

岑杏賢丈夫任職金融界。（圖片來源：岑杏賢 IG）
岑杏賢丈夫任職金融界。（圖片來源：岑杏賢 IG）
岑杏賢於32歲生日宣佈婚訊。（圖片來源：岑杏賢 IG）
岑杏賢於32歲生日宣佈婚訊。（圖片來源：岑杏賢 IG）

岑杏賢唔想認 豬姊妹玩踢爆

岑杏賢其實曾接受報章訪問，被問到婚期，她甜笑謂：「暫時未喎，順其自然啦」怎知轉個頭，被好姊妹朱千雪、湯洛雯等豬隊友「出賣」，其實岑杏賢和朱千雪、湯洛雯、蔣家旻和張嘉兒一直是圈中閨密，昨日為岑杏賢舉行生日P時，興奮爆出岑杏賢要嫁人了！

四姊妹蔣家旻、張嘉兒、湯洛雯和朱千雪，為準新娘岑杏賢慶祝32歲生日！
四姊妹蔣家旻、張嘉兒、湯洛雯和朱千雪，為準新娘岑杏賢慶祝32歲生日！
原來生日P之餘，亦祝賀岑杏賢即將嫁人，左手無名指鑽戒好閃呀！恭喜恭喜！
原來生日P之餘，亦祝賀岑杏賢即將嫁人，左手無名指鑽戒好閃呀！恭喜恭喜！
岑杏賢被朱千雪踢爆嫁金融才俊 32歲生日晒鑽戒
眼見好姊妹將成人妻，從相片都感受到眾人喜悅！

朱千雪等在社交網po出岑杏賢生日兼婚前派對合照，留言：「希望妳喜歡 我們為妳準備的一切，只想妳幸福、快樂。」亦大爆姊妹即將嫁作人妻。

朱千雪在ig寫道，去年岑杏賢曾見證她結婚，今日輪到她了！
朱千雪當日在ig寫道，去年岑杏賢曾見證她結婚，今日輪到她了！

岑杏賢條件優厚 未婚夫為金融才俊

當年因為缺乏安全感，岑杏賢同袁偉豪終於都喺2016年宣布分手，分手後條件優厚嘅岑杏賢一直單身，好多姊妹都替佢心急，但不消半年，岑杏賢便在情人節放閃，透露男友係加拿大籍香港人，叫Kelvin 35歲，任職金融投資，喺朋友婚禮上認識，之後一拍即合！

岑杏賢喺情人節貼出一束玫瑰花同心型甜品的照片，Caption寫今年同「特別的人」慶祝首個情人節，勁sweet！
岑杏賢當時貼出一束玫瑰花同心型甜品的照片，Caption寫同「特別的人」慶祝首個情人節，勁sweet！
二人拍拖3年，最終因為岑杏賢覺得缺乏安全感而離開。
二人拍拖3年，最終因為岑杏賢覺得缺乏安全感而離開。

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