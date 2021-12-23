33歲岑杏賢為囝囝搞百日宴 一家三口首次同框亮相勁溫馨
33歲的岑杏賢（Jennifer）去年11月與圈外男友張嘉俊（Kelvin）結婚，婚後不久造人成功，岑杏賢9月宣布囝囝Preston已經出生，轉眼已100日，日前再為囝囝大搞百日宴，一家三口的全家福幸福滿瀉！
撰文：東方新地 圖片：[email protected]
岑杏賢撇袁偉豪最明智
當年因為缺乏安全感，岑杏賢同袁偉豪終於在16年宣布分手，分手後條件好到加零一的岑杏賢一直單身，在19年尾才成功「脫單」，對象(即現在的老公)是加拿大籍香港人張嘉俊（Kelvin），任職金融投資，二人在朋友婚禮上認識，一拍即合！
岑杏賢悉心佈置百日宴
岑杏賢婚後很快就迎接三口之家，今年9月囝囝Preston出世，重6磅10安士，日前岑杏賢為囝囝舉行百日宴，並在社交網分享開心時刻。岑杏賢為囝囝佈置了場地，有可愛造型的百日宴蛋糕，印有囝囝得意樣的氣球，百日宴有不少親友到賀，囝囝Preston與爸爸同穿藍色父子裝襯到絕，一家三口影全家福，非常溫馨。
戒夜奶成功好開心
岑杏賢公開百日宴照片後，不少圈中好友如林淑敏、楊秀惠、陳自瑤等都留言送上祝福，並大讚Preston好可愛。岑杏賢接受傳媒訪問時，就表示睇住囝囝長大得好快，最開心係一個月前成功戒夜奶，她更表示照顧囝囝最辛苦就是欠缺休息，不過為了寶貝仔，即使幾累都值得！至於產後復出，岑杏賢就話未有打算，萬事以仔行先。