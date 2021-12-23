33歲岑杏賢為囝囝搞百日宴 一家三口首次同框亮相勁溫馨

33歲的岑杏賢（Jennifer）去年11月與圈外男友張嘉俊（Kelvin）結婚，婚後不久造人成功，岑杏賢9月宣布囝囝Preston已經出生，轉眼已100日，日前再為囝囝大搞百日宴，一家三口的全家福幸福滿瀉！