前TVB小花岑潔儀升呢闊太竟被當「姐姐」 不滿怒轟校長0尊重
岑潔儀 被面試班校長無禮呼喝
現年37歲的岑潔儀透露日前帶著兒子參加一個位於九龍塘的知名面試班，但當她陪同兒子進入面試班時，卻突然被一名自稱是校長的人大聲呼喊：「姐姐，You come here！」讓她感到非常不舒服，她直指：「就算對住姐姐個態度都唔應該咁惡劣啦！」
校長態度引發岑潔儀不滿
對於被誤認為「姐姐」，岑潔儀表示她並不介意，因為她平時不化妝，都經常被認錯係「姐姐」，她無法接受的是對方的態度。當時岑潔儀問校長：「你講乜嘢呀？」校長隨即改口說：「哦，唔好意思呀，媽咪呀，過嚟呢度簽名。」之後岑潔儀詢對方名字，他回答：「我係呢度校長呀！」
重新考慮是否繼續參加面試班
這次經歷讓岑潔儀深感疑惑，她在視頻中提到：「我真係打咗個愕然，同埋我要深深再諗阿仔應唔應該再喺呢個面試班上堂囉。」她認為，作為一所學校的校長，應該要有能力讓家長感到安心，信任地將孩子交給學校。岑潔儀之後表示怕影響其他小朋友，所以不會開面試班的名，但就不滿說：
「佢對姐姐態度係呼呼喝喝（我對我姐姐都唔會咁啦），一個唔尊重人嘅人竟然做教育，仲係校長？！佢好意思講出口，我真心佩服！仲有一班覺得佢哋好神嘅家長，希望大家要了解清楚先好報名，唔好好似我咁，朋友話好就去，自己應該了解清楚先，學費都好貴㗎嘛！」
網上投票被老公、細佬指「似姐姐」
岑潔儀的經歷在網上引起了熱烈討論，她甚至在社交平台上發起了一個投票，詢問網友是否認為她看起來像「姐姐」。結果顯示，連她的老公和細佬也投了「似姐姐」的票，這可能與她擁有1/4泰國血統有關！
岑潔儀拍《美女廚房》入行
擁有1/4泰國血統的岑潔儀，於2006年參加節目《美女廚房》中的美少女廚神爭霸戰後，加入TVB旗下成為藝員，07年曾在《一擲千金》做「千金小姐」，08年又被安排在《獎門人》中做獎品女郎，並曾拍過《同事三分親》、《畢打自己人》等劇。
復出演ViuTV劇《心靈師》《飛黃騰達》
到2012年岑潔儀曾轉投港視，拍了兩部劇集《我阿媽系黑玫瑰》及《大衆情性》，但之後港視不獲發牌，她亦在同年嫁人並開始淡出娛樂圈，直到近年她開始復出，先後拍攝ViuTV劇集《心靈師》和《飛黃騰達》，更接手打理娛樂製作公司，搖身一變成為女強人。
曾指控李思捷借醉揸pat
離巢TVB後，岑潔儀無約一身輕，曾挺身指控在2009年被李思捷在夜店借醉揸pat，更指受害人不只她一個，但都被逼啞忍，直指：「喺TVB嗰陣有大人物撳住唔畀講！」
嫁大馬富商誕兩子
岑潔儀曾與歌手陶喆「啜」出緋聞，現任丈夫為馬來西亞富商人Dixon Chin，兩人經朋友介紹認識，相識三個月閃電訂婚，在一年後即2012年結婚，並於2015年成功「一索得男」，即獲老公送將軍澳天晉豪宅作獎勵，2018年再生多個仔，母憑子貴。
升呢闊太日常愛炫富
岑潔儀自從嫁給馬來西亞富商Dixon後，常在微博大晒貴氣，例如炫耀其百萬鑽戒、坐私人飛機和外遊坐頭等機位等。2014年她買個車位都在微博呻：「有錢無碇使！將軍澳峻瀅130萬買車位。講真真心貴，但自用冇辦法。」2015年更發表「別問衫點解咁貴：問為甚麼買不起！」的言論，被網友直指過份炫富。