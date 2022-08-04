岑珈其孖廖子妤翻拍《天若有情》 拉埋老婆落水搞大龍鳳
32歲岑珈其拍片孖住三大女神翻玩經典飛車港產片
32歲岑珈其拍攝試當真新片《極速珈其》，當中夥拍三大女神：Yanny（陳穎欣）、Fish廖子妤、余香凝翻玩三套經典港產飛車片的橋段，包括有《烈火戰車》、《烈火戰車2極速傳說》及《天若有情》。Yanny一身全黑打扮加上撩人眼神飾演《烈火戰車2極速傳說》中的林熙蕾，廖子妤身穿白婚紗坐岑珈其車尾是致敬《天若有情》的吳倩蓮，而余香凝一句「我就嚟十八歲喇」是致敬《烈火戰車2極速傳說》中的張柏芝。岑珈其仲講咗句《天若有情》的經典對白：「江湖人情債，一世都還唔晒！」
《極速珈其》配角一樣出色：Ern9有陳豪神髓
《極速珈其》中除了三大女主角吸引，配角一樣有睇頭。Ern9（潘宗孝）致敬《烈火戰車2極速傳說》，行路一拐一拐之餘仲有經典道具「針筒」非常傳神。而LD發致敬任達華，演繹對白：「連車尾燈都睇唔到，點解？」同樣有任達華的感覺。
岑珈其搞大龍鳳原來放閃光彈
岑珈其夥拍三大女神翻玩《烈火戰車》、《烈火戰車2極速傳說》、《天若有情》經典橋段，原來鋪到最尾係放閃，請埋自己老婆桂玫出嚟，桂玫仲要戴住副大眼鏡，十足十《烈火戰車》中的梁詠琪。
網民反應兩極：岑珈其做呢類角色好尷
網民睇過《極速珈其》後反應兩極，有人覺得：「純粹珈其自肥放閃，冇內涵冇諷刺冇深度」、「岑珈其做呢類角色好尷」。不過亦有網民覺得岑珈其同老婆一齊出場「好閃」， 又大讚Ern9是他心目中永遠的MVP，又表示好開心終於有廖子妤出現喺試當真。另外有網民錯重點， 奉勸女士們落電單車要學Yanny從左邊落，否則會被死氣喉燙傷。亦有網民希望加入Locker做《極速傳說》中「趴地」譚耀文的角色，又想游學修加入做錢嘉樂的角色。
即睇片重溫！
常見問題
岑珈其試當真新片向邊三套經典港產片致敬？
岑珈其夥拍三大女神拍攝試當真新片，更向三套經典港產飛車片致敬⋯⋯詳情請看
岑珈其試當真新片被批自肥無深度？
網民睇過《極速珈其》後反應兩極，岑珈其仲搵埋老婆桂玫客串，戴住大眼鏡似足⋯⋯詳情請看