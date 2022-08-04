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岑珈其孖廖子妤翻拍《天若有情》 拉埋老婆落水搞大龍鳳

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32歲岑珈其拍試當真新片《極速珈其》！夥拍三大美人：Yanny（陳穎欣）、Fish廖子妤、余香凝，向經典飛車港產片致敬，包括：《烈火戰車》、《烈火戰車2極速傳說》、《天若有情》。

岑珈其 岑珈琪自肥拍住Yanny、余香凝及廖子妤翻玩三大經典飛車港產片。
岑珈琪拍住Yanny、余香凝及廖子妤翻玩三大經典飛車港產片。（圖片來源：YouTube＠試當真）

32歲岑珈其拍片孖住三大女神翻玩經典飛車港產片

32歲岑珈其拍攝試當真新片《極速珈其》，當中夥拍三大女神：Yanny（陳穎欣）、Fish廖子妤、余香凝翻玩三套經典港產飛車片的橋段，包括有《烈火戰車》、《烈火戰車2極速傳說》及《天若有情》。Yanny一身全黑打扮加上撩人眼神飾演《烈火戰車2極速傳說》中的林熙蕾，廖子妤身穿白婚紗坐岑珈其車尾是致敬《天若有情》的吳倩蓮，而余香凝一句「我就嚟十八歲喇」是致敬《烈火戰車2極速傳說》中的張柏芝。岑珈其仲講咗句《天若有情》的經典對白：「江湖人情債，一世都還唔晒！」

岑珈其 余香凝做《烈火戰車2極速傳說》中張柏芝的角色。
余香凝做《烈火戰車2極速傳說》中張柏芝的角色。（圖片來源：YouTube＠試當真）
岑珈其 Yanny一身造型明顯是《烈火戰車2極速傳說》中的林熙蕾。
Yanny一身造型明顯是《烈火戰車2極速傳說》中的林熙蕾。（圖片來源：YouTube＠試當真）
岑珈其 廖子妤身穿婚紗坐電單車仲要追車，一睇就知係玩緊《天若有情》條橋。
廖子妤身穿婚紗坐電單車仲要追車，一睇就知係玩緊《天若有情》條橋。（圖片來源：YouTube＠試當真）
岑珈其 廖子妤可謂亮點，一句「你至少都車我出九龍吖！」然後喊住從婚紗攞煙出嚟點。
廖子妤可謂亮點，一句「你至少都車我出九龍吖！」然後喊住從婚紗攞煙出嚟點。（圖片來源：YouTube＠試當真）
岑珈其 廖子妤真係好玩得！
廖子妤真係好玩得！（圖片來源：YouTube＠試當真）

《極速珈其》配角一樣出色：Ern9有陳豪神髓

《極速珈其》中除了三大女主角吸引，配角一樣有睇頭。Ern9（潘宗孝）致敬《烈火戰車2極速傳說》，行路一拐一拐之餘仲有經典道具「針筒」非常傳神。而LD發致敬任達華，演繹對白：「連車尾燈都睇唔到，點解？」同樣有任達華的感覺。

岑珈其 Ern9做陳豪個角色好入戲。
Ern9做陳豪個角色好入戲。（圖片來源：YouTube＠試當真）
岑珈其 陳豪「愛滋針」呢一幕夠晒經典！
陳豪「針筒」呢一幕夠晒經典！（圖片來源：《極速傳說》截圖）
岑珈其 LD發左）扮任達華。
LD發（左）扮任達華。（圖片來源：YouTube＠試當真）
岑珈其 任達華一句：「連車尾燈都睇唔到！點解？」又係經典。
任達華一句：「連車尾燈都睇唔到！點解？」又係經典。（圖片來源：《極速傳說》截圖）

岑珈其搞大龍鳳原來放閃光彈

岑珈其夥拍三大女神翻玩《烈火戰車》、《烈火戰車2極速傳說》、《天若有情》經典橋段，原來鋪到最尾係放閃，請埋自己老婆桂玫出嚟，桂玫仲要戴住副大眼鏡，十足十《烈火戰車》中的梁詠琪。

岑珈其 岑瑭其搞場大龍鳳原來係係放閃。
岑瑭其搞場大龍鳳原來係係放閃。（圖片來源：YouTube＠試當真）
岑珈其 岑瑭其老婆桂玫出場，呢場戲咁sweet唔係扮！
岑瑭其老婆桂玫出場，呢場戲咁sweet唔係扮！（圖片來源：YouTube＠試當真）
岑珈其 桂玫戴大眼鏡出場十足十梁詠琪《烈火戰車》中的角色。
桂玫戴大眼鏡出場十足十梁詠琪《烈火戰車》中的角色。（圖片來源：《烈火戰車》截圖）

網民反應兩極：岑珈其做呢類角色好尷

網民睇過《極速珈其》後反應兩極，有人覺得：「純粹珈其自肥放閃，冇內涵冇諷刺冇深度」、「岑珈其做呢類角色好尷」。不過亦有網民覺得岑珈其同老婆一齊出場「好閃」， 又大讚Ern9是他心目中永遠的MVP，又表示好開心終於有廖子妤出現喺試當真。另外有網民錯重點， 奉勸女士們落電單車要學Yanny從左邊落，否則會被死氣喉燙傷。亦有網民希望加入Locker做《極速傳說》中「趴地」譚耀文的角色，又想游學修加入做錢嘉樂的角色。

岑珈其
（圖片來源：網頁截圖）
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（圖片來源：網頁截圖）
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（圖片來源：網頁截圖）
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（圖片來源：網頁截圖）

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常見問題

岑珈其試當真新片向邊三套經典港產片致敬？

岑珈其夥拍三大女神拍攝試當真新片，更向三套經典港產飛車片致敬⋯⋯詳情請看

岑珈其試當真新片被批自肥無深度？

網民睇過《極速珈其》後反應兩極，岑珈其仲搵埋老婆桂玫客串，戴住大眼鏡似足⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：YouTube＠試當真

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