33歲岑珈其自拍相撞樣3大男神 網民激讚靚仔認唔到
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現年33歲的岑珈其，因ViuTV綜藝節目《膠戰》「火爆爺爺」令他爆紅，形象更深入民心的，而岑珈其不經不覺已入行15年，入行後一直也是走實力派路線，但近日一張自拍竟然被網民指撞樣圈中3大男神…
岑珈其突變雙眼皮 即撞樣3大靚仔藝人
岑珈其近日po出一張做完運動的自拍照，寫住「做運動，係為咗食更多嘅野」，表示自己而家正在瘦身中。點知照片一出，即引嚟極大迴響，事關照片中岑珈其一改以往單眼皮的樣貌，突變為雙眼皮，仲要擺出一個cool爆樣子，令好多網民第一眼完全唔認得，引嚟勁多人留言指撞樣Tyson Yoshi、MIRROR嘅邱士縉（Stanley）仲有吳卓羲！
網民：以為見到Tyson Yoshi著衫
網民於岑珈其IG激烈留言，寫道：「成個Tyson Yoshi咁樣」、「點解咁似大表哥，騙照喎」、「睇左幾秒都認唔到係邊個，睇埋個名再睇多次，都認唔到」、「第一眼以為我follow咗吳卓羲，明明冇」、「嘩？乜呢張相咁靚仔嘅？我以為我睇緊大表哥Stanley個IG。望真啲先知原來係爺爺你」、「喂！做運動可以變雙眼皮嘅？」、「下 以為見到tyson yoshi著衫」、「影得好靚仔！！」、「原來你係唔樣衰架」、「做完運動靚仔左，勁」。
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撰文：東方新地（部份來源轉至New Monday）圖片來源：ig＠kakisham、ron_ng_0902/東方新地、IG@ kakisham/ron_ng_0902、IG@ kakisham /tysonyoshi