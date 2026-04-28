IT狗2.0｜岑珈其驚現多元宇宙！聯動2大作品震撼彩蛋 盤點5大經典角色
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ViuTV神劇《IT狗2.0》越玩越有驚喜，第二集爆出一個「岑珈其多元宇宙」！劇中出現了一幕跨作品聯動，巧妙地將神劇《二月廿九》與電影《緣路山旮旯》的時空完美交疊。
蒙玲陳漢娜街頭撞破時空錯亂
劇中蒙玲（陳漢娜飾）落街時意外撞到一位與Kenneth（岑珈其飾）極度撞樣的男人，正當大家以為是尋常認錯人橋段時，這位都係由岑珈其飾演的神秘男子竟然自爆身份是「巴西龜」！他表示：「我係巴西龜，你認錯人啦！呢個世界可能真係有多元時空錯亂，所以你先會發生見到似樣嘅人嘅情況。」眼利的觀眾馬上發現，「巴西龜」正正就是ViuTV另一套神級劇集《二月廿九》入面的經典角色，完全展現出編劇的破格思維。
岑珈其重現《緣路山旮旯》彩蛋
除了《二月廿九》的驚喜現身，岑珈其在對白中更刻意提及「梅子林」這個關鍵詞，再度引爆另一個彩蛋！原來這個地名是直接呼應2022年大熱電影《緣路山旮旯》的經典劇情，最令人起雞皮疙瘩的是，在該部電影中陳漢娜飾演的角色名字剛好亦是叫Lisa。
盤點岑珈其ViuTV經典角色
回顧岑珈其的演藝之路，他參與過無數ViuTV重頭劇的拍攝，成功提升了極高知名度。
《教束》麥浩賢
早在2019年的《教束》中，他飾演麥浩賢一角，因為天生一副童顏外表，經常被劇組安排飾演與學生相關的角色，因而榮獲「萬年學生」的稱號。
《仇老爺爺》小春
到了2019年《仇老爺爺》中，他化身為仇樂秋（游學修）的豬朋狗友小春。
《地產仔》鄧文英
2020年《地產仔》飾演亦正亦邪的鄧文英更是演技大爆發。
《反起跑線聯盟》Johnny
2022年《反起跑線聯盟》結局篇，岑珈其飾演Charles（潘燦良飾）的手下Johnny，是全劇幕後大反派，勁多發揮！
《哪一天我們會紅》況珈其
直到去年2025年熱播的《哪一天我們會紅》，他擔正飾演「層層疊」三子之一兼首腦況珈其，每個角色都深入民心。
資料或影片來源：原文刊於新假期