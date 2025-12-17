驅魔龍族馬小玲｜岑珈其謝雪心香港版翻生 「玄武童子」現真身
亞視經典神劇《我和殭屍有個約會》全新電影版《驅魔龍族馬小玲》今日正式在香港串流平台hmvod上架，但最令人震驚的並非主角吳千語和黃宗澤的演出，而是岑珈其和謝雪心這對母子檔竟然在內地版本中完全「被消失」！這個令人費解的刪減決定，讓原本期待看到「玄武童子金正中」精彩演出的觀眾大失所望，幸好片方最終決定在香港版本中加回這段長達3分鐘的deleted scene。
岑珈其謝雪心內地版慘被刪除
《驅魔龍族馬小玲》日前在內地上線時，觀眾赫然發現飾演「金正中」母子的岑珈其和謝雪心的所有戲份都被刪掉，這個突如其來的決定引來大量網民關注和不滿。要知道岑珈其早在3年前電影開拍時已公布參演，更曾在《試當真》製作的《我和殭屍有個誤會》劇場版中成功演繹「金正中」一角，獲得不少網民稱讚還原度極高，連原創編劇陳十三都大讚珈其非常脗合角色。如今突然在正式版本中消失，實在令人摸不著頭腦。
香港版搶救deleted scene重現玄武童子
面對觀眾的強烈反應，片方新聯華表示徇眾要求，決定在12月17日推出的香港版本中，特別在尾段加插岑珈其和謝雪心的deleted scene。這段長達3分鐘的片段，講述吳千語飾演的「馬小玲」和蔡潔飾演的「王珍珍」在車內觀看岑珈其和謝雪心這對捉鬼母子在商場開壇作法的驅鬼直播。片段中可以看到岑珈其以「玄武童子」造型出現，表面上貌似驅魔，但其實岑珈其飾演的角色根本冇料到，結果還被鬼怪嚇到雞咁腳鬆人，形成強烈的喜劇效果。
金正中變身不學無術網紅仔
在這個電影版本中，岑珈其演的「金正中」與電視版的設定完全不同，變成了一個不學無術的宅男，只想做網紅賺錢。岑珈其曾透露角色設定：「成日同阿媽講諗到啲好主意，我哋拍條片就成功就會爆紅，成日唔想努力，阿媽就想佢搵啲嘢學下。」這個新版本的「金正中」平時冇乜自信又懶散，乜嘢都唔叻，但一旦扮起「玄武童子」就會變得好有自信好犀利，形成強烈對比。謝雪心則飾演其母親，兩人的母子互動成為劇中一大看點。
1990年出生珈其完美還原經典角色
1990年出生的岑珈其，在《殭屍》首播時只有8歲，但其外型與金正中可說「入型入格」。他在2022年已曾於《試當真》製作的劇場版內扮過「金正中」一角，當時已獲不少網民稱讚還原度高。陳十三亦覺得珈其非常脗合角色，因此決定邀請珈其參演電影版。
圖片來源：hmvod、大會提供、《驅魔龍族馬小玲》劇照、新傳媒資料庫資料或影片來源：原文刊於新假期