驅魔龍族馬小玲｜岑珈其謝雪心香港版翻生 「玄武童子」現真身

亞視經典神劇《我和殭屍有個約會》全新電影版《驅魔龍族馬小玲》今日正式在香港串流平台hmvod上架，但最令人震驚的並非主角吳千語和黃宗澤的演出，而是岑珈其和謝雪心這對母子檔竟然在內地版本中完全「被消失」！這個令人費解的刪減決定，讓原本期待看到「玄武童子金正中」精彩演出的觀眾大失所望，幸好片方最終決定在香港版本中加回這段長達3分鐘的deleted scene。