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36歲岑麗香晒餵人奶照 宣布誕二仔「小腰果」

東方新地 - 娛聞

岑麗香今日宣布誕下第二胎「小腰果」，之前一直未有公布性別，原來今胎都係仔仔。岑麗香在IG晒邊餵細仔母乳邊餵大仔飲奶溫馨照，再度做媽媽的岑麗香忙得很幸福。

文：東方新地｜圖：岑麗香IG

岑麗香 人奶 小腰果
現已回家坐月的香香晒正在家中餵人奶的照片，另一隻手則餵大仔飲奶，好溫馨。

岑麗香二仔「小腰果」重約6磅幾

36歲岑麗香公布誕下二仔，在IG公布喜訊的香香現已回家坐月，相中解開衣服在餵人奶，精神不錯，另一隻同時用奶樽餵大仔，並留言：「Double trouble, double love，#小腰果多多指教#mynameisBabyJuJu」。香香秘密入院生B，現已回家休養，並公布二仔重3.02kg(約6磅6) ，有傳媒致電香香恭喜，香香表示正忙緊，相信忙得很幸福，從此成為四口之家。

岑麗香 人奶 小腰果
岑麗香兩歲大仔Jacob做哥哥啦。
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岑麗香老公強強抱住二仔，一臉幸福。
岑麗香 人奶 小腰果
岑麗香16年與圈外男友「強強」在溫哥華舉行婚禮，19年誕下大仔Jacob（吳主軒）。
岑麗香 人奶 小腰果
香香生第二胎都係仔，未知會否追個小香香。

索爆大肚寫真得天獨厚

在牛年來臨前，在社交網上載一家三口的幸福合照，公布懷有第二胎，不過一直暫未有公開牛BB性別。

岑麗香
岑麗香於IG宣布已懷有第二胎，生完仔仔Jacob相隔兩年再度有喜，三年抱兩，真係恭喜晒！
岑麗香在IG留言表示：「Hi Baby Cashew」並貼上一家三口的溫馨家庭照。
岑麗香在IG留言表示：「Hi Baby Cashew」並貼上一家三口的溫馨家庭照。
岑麗香
懷住第二胎的岑麗香狀態大勇，目測懷孕至少6個月以上。

岑麗香社交網報喜

繼早前劉倩婷和湯怡宣布懷孕好消息，岑麗香(香香)亦在IG大晒幸福全家福及個人大肚寫真，宣佈家庭成員由三變四。靚媽岑麗香於2016年12月與老公強強結婚，並於2019年3月誕下仔仔Jacob，一家三口一直生活幸福，為了相夫教子，岑麗香更刻意減產照顧家庭。

岑麗香
岑麗香過去多個月甚少公開露面，原來已成功造人。
岑麗香
有說陀女的媽咪特別靚，有傳香香今次陀小公主，原來又係仔。

岑麗香肥胎不肥人

得天獨厚的岑麗香，陀第二胎依然好輕盈，雖然所影的大肚寫真已明顯見肚，當時目測已懷孕至少6個月，但岑麗香身形依然纖瘦，絕對是肥胎不肥人，她更在IG留言：Hi Baby Cashew ! 小腰果多多指教。有子萬事足的岑麗香不時在社交網公開兒子的相片及家庭照，囝囝Jacob一頭啡髮，眼仔碌碌配上圓潤的面珠，真的非常可愛，雖然香香並未透露第二胎是男仔或女仔，但去年中拍完無綫劇《BB大晒》的她，對住劇中囡囡愛不釋手，看來添個小公主，湊個「好」字應該會好開心，不過最後都係生仔！

岑麗香
岑麗香更po出陀B剪影，留住最美回憶。
岑麗香
岑麗香自從做了媽咪之後，便主力在家中照顧囝囝，減少了幕前的演出。
岑麗香
去年8月出席港姐總決賽，岑麗香仍未見肚。
岑麗香
岑麗香去年回歸無綫取代李佳芯擔正第一女主角拍攝劇集《BB大晒》。
岑麗香
拍劇期間岑麗香對劇中囡囡疼愛有加，拍完劇即與老公強強努力造人。

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