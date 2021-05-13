36歲岑麗香晒餵人奶照 宣布誕二仔「小腰果」
岑麗香今日宣布誕下第二胎「小腰果」，之前一直未有公布性別，原來今胎都係仔仔。岑麗香在IG晒邊餵細仔母乳邊餵大仔飲奶溫馨照，再度做媽媽的岑麗香忙得很幸福。
文：東方新地｜圖：岑麗香IG
岑麗香二仔「小腰果」重約6磅幾
36歲岑麗香公布誕下二仔，在IG公布喜訊的香香現已回家坐月，相中解開衣服在餵人奶，精神不錯，另一隻同時用奶樽餵大仔，並留言：「Double trouble, double love，#小腰果多多指教#mynameisBabyJuJu」。香香秘密入院生B，現已回家休養，並公布二仔重3.02kg(約6磅6) ，有傳媒致電香香恭喜，香香表示正忙緊，相信忙得很幸福，從此成為四口之家。
索爆大肚寫真得天獨厚
在牛年來臨前，在社交網上載一家三口的幸福合照，公布懷有第二胎，不過一直暫未有公開牛BB性別。
岑麗香社交網報喜
繼早前劉倩婷和湯怡宣布懷孕好消息，岑麗香(香香)亦在IG大晒幸福全家福及個人大肚寫真，宣佈家庭成員由三變四。靚媽岑麗香於2016年12月與老公強強結婚，並於2019年3月誕下仔仔Jacob，一家三口一直生活幸福，為了相夫教子，岑麗香更刻意減產照顧家庭。
岑麗香肥胎不肥人
得天獨厚的岑麗香，陀第二胎依然好輕盈，雖然所影的大肚寫真已明顯見肚，當時目測已懷孕至少6個月，但岑麗香身形依然纖瘦，絕對是肥胎不肥人，她更在IG留言：Hi Baby Cashew ! 小腰果多多指教。有子萬事足的岑麗香不時在社交網公開兒子的相片及家庭照，囝囝Jacob一頭啡髮，眼仔碌碌配上圓潤的面珠，真的非常可愛，雖然香香並未透露第二胎是男仔或女仔，但去年中拍完無綫劇《BB大晒》的她，對住劇中囡囡愛不釋手，看來添個小公主，湊個「好」字應該會好開心，不過最後都係生仔！