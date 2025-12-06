41歲岑麗香近照曝光顏值大升級 親揭鼻子後天加工真相惹網民驚嘆
現年41歲的岑麗香入行後在TVB獲力捧，主演多套劇集，深受觀眾喜愛，更被封為「宅男女神」。2016年與老公強強結婚並育有兩子後，她逐步淡出幕前，專注家庭生活，但不時於社交平台更新近況，狀態依然保持亮眼。近日她分享的一段化妝短片引發討論，亦令昔日學生照掀起的「後天加工」疑雲再度成為焦點。
岑麗香親自示範鼻影技巧震撼網民
岑麗香在影片中真人示範如何運用鼻影和高光技術，成功打造出更立體的五官輪廓。她詳細講解每個步驟，從鼻影的位置到高光的運用，每個細節都展現出專業水準。網民看完影片後紛紛大讚她的化妝功力，認為這種技巧完全可以媲美專業化妝師的水準。
網民翻出學生照驚呼判若兩人
影片發布後，有網民特意翻出岑麗香學生時代的照片作對比，發現她現在的樣貌與當年確實有明顯差異。不少人直言兩張照片簡直是「判若兩人」，雖然有聲音質疑是否經過後天加工，但這次的化妝教學影片已經完美證明了化妝技術的神奇效果。網民紛紛留言表示「原來化妝可以差咁遠」、「真係神級技術」。
41歲岑麗香保養有道重返螢幕
岑麗香自2010年奪得《中華國際小姐》冠軍後加入TVB，曾參演《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等多部熱門劇集。2016年她與圈外男友強強結婚並育有兩子，之後淡出幕前專心照顧家庭。直至去年她重返演藝圈，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角，一家四口的幸福生活令人羨慕。
網民大讚化妝技術要求教學
這條化妝影片發布後迅速在網絡爆紅，網民紛紛留言大讚岑麗香的化妝技術。「真係好神奇，完全唔同人」、「可以出化妝教學啦」、「學到嘢了」等留言不斷湧現。更有網民表示希望她能分享更多化妝心得，認為她的技巧比很多美妝博主更實用。不少人更直言要跟著她的方法學習，希望自己也能掌握這種神級化妝技術。
