41歲岑麗香近照曝光顏值大升級 親揭鼻子後天加工真相惹網民驚嘆

現年41歲的岑麗香入行後在TVB獲力捧，主演多套劇集，深受觀眾喜愛，更被封為「宅男女神」。2016年與老公強強結婚並育有兩子後，她逐步淡出幕前，專注家庭生活，但不時於社交平台更新近況，狀態依然保持亮眼。近日她分享的一段化妝短片引發討論，亦令昔日學生照掀起的「後天加工」疑雲再度成為焦點。