岑麗香著小背心單手抱仔做瑜伽 38歲兩子之母Fit到漏零走樣
岑麗香 單手抱仔做瑜伽顯功架
38歲的前華姐冠軍岑麗香入行13年，自16年嫁老公Joshua（強強）後開始減產，生了兩個囝囝更轉型做KOL，香香減少幕前演出但絕無走樣，早前她曾拍片示範單手抱仔並用腳執起掉在地上的物品，展示出超強湊仔技巧之餘，又大騷苗條身形，近日她趁著由加拿大回港探親之便，就帶埋大仔Jacob一齊參加親子瑜伽班，Jacob因未適應時差關係，全程十足小樹熊般黐實香香，讓香香再次施展出單手抱仔做瑜伽的神技。
囝囝受時差影響 全程瞌眼瞓
香香一向熱愛瑜伽，不過首次跟囝囝合作做瑜伽，她坦言受到考驗：「一直喺屋企都有做瑜伽，囝囝見到會好奇一下，我都會問佢哋想唔想join。今日終於第一次同囝囝跟老師一齊做瑜伽。」活動期間，受時差影響的囝囝睡眼惺忪，全程攬實香香，香香一臉慈愛表示：「其實我冇expectation，因為佢咁細個，目標唔係要做到完美動作，反而想佢可以同我做下運動、開開眼界，畢竟我哋剛由加拿大探親返港，佢仍有少少jet lag，今朝凌晨四點已起身，之後只瞓咗半個鐘晏覺，所以佢表現算非常叻叻！」
平日常扮馬畀囝囝騎
香香認為跟小朋友一起做運動，最重要是保持耐性，透過運動過程令小朋友學識聆聽、見識新事物及發掘自己喜好，香香指：「一齊做運動幫助我哋建立親子關係，因為自己一個做運動，可以好集中去做，同小朋友做運動係另一種fun，好似mommy and son date，大家一齊試新嘢、一齊學習、一齊拉筋舒緩壓力、一齊交流，享受互動，加強bonding。」香香指囝囝跟爸爸一樣屬於運動型，她笑言與囝囝一起做得最多的運動是「騎馬仔」，而香香正是扮演馬的角色。
湊仔運動量勁大有助收身
對於有網民大讚她是圈中其中一位演繹work-life balance最成功的媽媽，香香認為要真正達到work-life balance絕不容易，她說：「無論工作幾忙都好，一定要抽時間同小朋友互動、多啲傾偈，build up佢嘅將來，如果day time不用開工的話，都會陪小朋友，me time通常會喺佢哋瞓咗覺之後。」提到貴為兩子之母身型依然Fit到漏，香香即笑說做媽媽頻頻撲撲，又時常要抱小朋友，每天谷出最大運動量，絕對是收身良方！
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