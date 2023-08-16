岑麗香著小背心單手抱仔做瑜伽 38歲兩子之母Fit到漏零走樣

已成為了兩子之母的38歲「香香公主」岑麗香（Eliza），雖然少有再於幕前演出，但身形同樣貌依然零走樣，日前她返港同4歲半大的大仔Jacob一齊參加親子瑜伽班，就著小背心加瑜伽褲上陣，大騷Fit到漏身形！