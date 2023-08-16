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岑麗香著小背心單手抱仔做瑜伽 38歲兩子之母Fit到漏零走樣

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已成為了兩子之母的38歲「香香公主」岑麗香（Eliza），雖然少有再於幕前演出，但身形同樣貌依然零走樣，日前她返港同4歲半大的大仔Jacob一齊參加親子瑜伽班，就著小背心加瑜伽褲上陣，大騷Fit到漏身形！

岑麗香 香香早前拍了一條片，示範辣媽如何優雅地執地上的原子筆。
香香早前曾拍片示範辣媽如何優雅地執地上的原子筆，以火辣趷籮動作吸Like。（圖片來源：IG@heungheungeliza）
岑麗香 單手抱仔用腳取物一樣無難度。
鏡頭一轉就見到香香單手抱仔，用腳取物一樣無難度。（圖片來源：IG@heungheungeliza）

岑麗香 單手抱仔做瑜伽顯功架

38歲的前華姐冠軍岑麗香入行13年，自16年嫁老公Joshua（強強）後開始減產，生了兩個囝囝更轉型做KOL，香香減少幕前演出但絕無走樣，早前她曾拍片示範單手抱仔並用腳執起掉在地上的物品，展示出超強湊仔技巧之餘，又大騷苗條身形，近日她趁著由加拿大回港探親之便，就帶埋大仔Jacob一齊參加親子瑜伽班，Jacob因未適應時差關係，全程十足小樹熊般黐實香香，讓香香再次施展出單手抱仔做瑜伽的神技。

岑麗香 香香在活動上再施展出單手抱仔兼金雞獨立嘅神技。
香香在活動上再施展出單手抱仔兼金雞獨立嘅神技。（圖片來源：大會提供）
岑麗香 香香指親子瑜伽係一項好好嘅暑期活動：「暑假咁熱，最好參加室內活動，嚟做瑜伽真係好舒服，又好玩。」
香香指親子瑜伽係一項好好嘅暑期活動：「暑假咁熱，最好參加室內活動，嚟做瑜伽真係好舒服，又好玩。」（圖片來源：大會提供）

囝囝受時差影響 全程瞌眼瞓

香香一向熱愛瑜伽，不過首次跟囝囝合作做瑜伽，她坦言受到考驗：「一直喺屋企都有做瑜伽，囝囝見到會好奇一下，我都會問佢哋想唔想join。今日終於第一次同囝囝跟老師一齊做瑜伽。」活動期間，受時差影響的囝囝睡眼惺忪，全程攬實香香，香香一臉慈愛表示：「其實我冇expectation，因為佢咁細個，目標唔係要做到完美動作，反而想佢可以同我做下運動、開開眼界，畢竟我哋剛由加拿大探親返港，佢仍有少少jet lag，今朝凌晨四點已起身，之後只瞓咗半個鐘晏覺，所以佢表現算非常叻叻！」

岑麗香 香香首次同囝囝合作做瑜伽。
香香首次同囝囝合作做瑜伽。（圖片來源：大會提供）
岑麗香 香香大讚囝囝在jet lag下已經表現得非常叻叻！
香香大讚囝囝在jet lag下已經表現得非常叻叻！（圖片來源：大會提供）

平日常扮馬畀囝囝騎

香香認為跟小朋友一起做運動，最重要是保持耐性，透過運動過程令小朋友學識聆聽、見識新事物及發掘自己喜好，香香指：「一齊做運動幫助我哋建立親子關係，因為自己一個做運動，可以好集中去做，同小朋友做運動係另一種fun，好似mommy and son date，大家一齊試新嘢、一齊學習、一齊拉筋舒緩壓力、一齊交流，享受互動，加強bonding。」香香指囝囝跟爸爸一樣屬於運動型，她笑言與囝囝一起做得最多的運動是「騎馬仔」，而香香正是扮演馬的角色。

岑麗香 香香話平日喺屋企都係畀囝囝當馬騎。
香香話平日喺屋企都係畀囝囝當馬騎。（圖片來源：大會提供）
岑麗香 香香認為跟小朋友一起做運動，最重要是保持耐性。
香香認為跟小朋友一起做運動，最重要是保持耐性。（圖片來源：IG@heungheungeliza）

湊仔運動量勁大有助收身

對於有網民大讚她是圈中其中一位演繹work-life balance最成功的媽媽，香香認為要真正達到work-life balance絕不容易，她說：「無論工作幾忙都好，一定要抽時間同小朋友互動、多啲傾偈，build up佢嘅將來，如果day time不用開工的話，都會陪小朋友，me time通常會喺佢哋瞓咗覺之後。」提到貴為兩子之母身型依然Fit到漏，香香即笑說做媽媽頻頻撲撲，又時常要抱小朋友，每天谷出最大運動量，絕對是收身良方！

岑麗香 香香指每日湊仔已經係收身良方。
香香指每日湊仔已經係收身良方。（圖片來源：大會提供）
岑麗香 上完親子瑜伽班，香香仲同囝囝攞埋證書。
上完親子瑜伽班，香香仲同囝囝攞埋證書。（圖片來源：大會提供）
曾志偉 抽水 岑麗香在無綫電視主辦的2010年度國際中華小姐得到冠軍，順利入行。
香香當年在無綫電視主辦的2010年度國際中華小姐得到冠軍，順利入行。（圖片來源：新傳媒照片庫）
曾志偉 抽水 岑麗香與鍾嘉欣、李亞男、王君馨、苟芸慧因同為基督新教徒，數人自發組成祈禱小組「Amazing Esthers」，亦常有聚會，因此常為傳媒牽連在一起並稱為「TVB處女黨」。
香香與鍾嘉欣、李亞男、王君馨、苟芸慧因同為基督新教徒，數人自發組成祈禱小組「Amazing Esthers」，亦常有聚會，因此常為傳媒牽連在一起並稱為「TVB處女黨」。（圖片來源：新傳媒照片庫）
岑麗香 現在香香嫁強強已有7年，生咗兩個寶貝仔，但佢唔排除追番個女。
現在香香嫁強強已有7年，生咗兩個寶貝仔，但佢唔排除追番個女。（圖片來源：IG@heungheungeliza）
岑麗香 佢湊仔之餘仍有做KOL，不時在社交網大派福利。
佢湊仔之餘仍有做KOL，不時在社交網大派福利。（圖片來源：IG@heungheungeliza）
岑麗香 身形仍Fit到漏。
身形仍Fit到漏。（圖片來源：IG@heungheungeliza）
岑麗香 岑麗香日前在社交網上載身穿開窿貼身裙的照片，神情都好撩人。
早前在社交網上載身穿開窿貼身裙的照片，神情都好撩人。（圖片來源：IG@heungheungeliza）
岑麗香 香香呢身打扮引起網民高度關注。
呢身打扮引起網民高度關注。（圖片來源：IG@heungheungeliza）
岑麗香 香香條腰真係好纖幼，側側身都好誘人。
條腰真係好纖幼，側側身都好誘人！（圖片來源：IG@heungheungeliza）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@heungheungeliza、大會提供、新傳媒照片庫

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