岑麗香自爆搞錯通告遲到惹怒大前輩 維肖維妙模仿：我哋等緊邊個？

岑麗香日前在網上節目《巴打圍爐》中自爆新人時期的尷尬經歷，原來她曾因搞錯通告時間而遲到，惹怒一位德高望重的大前輩。她更在節目中維肖維妙地模仿該名前輩當時的反應，令主持陳家樂即時猜到是誰，場面相當搞笑。究竟這位令岑麗香至今仍印象深刻的大前輩是何方神聖？