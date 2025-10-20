岑麗香自爆搞錯通告遲到惹怒大前輩 維肖維妙模仿：我哋等緊邊個？
岑麗香還原大前輩氣場「我哋等緊邊個？」
岑麗香在節目中透露，當年她獲派一個好角色，某日需要拍攝兩組外景戲，包括跳海濕身戲和撞車戲，通告時間由早上6時至晚上6時，拍足12小時後還要接另一個通告。由於全身濕透又沾滿假血漿，她希望回家沖涼後再返工，當時製作助理告訴她要9時回來，但她誤以為是化妝時間，實際上卻是入廠時間。結果她遲到了，要讓一位德高望重的大前輩乾等。岑麗香叉起腰模仿該名前輩當時的反應：「我哋等緊邊個？」她的模仿維肖維妙，連語調都學得十足，令曾在TVB拍劇的陳家樂立即猜到是誰。
製作組即時應變岑麗香15分鐘完成化妝
當岑麗香得知自己搞錯通告闖禍後，她形容自己「驚到標汗」，立即要求化妝師加快速度。她說：「一般女演員有一小時化妝時間，當時我同化妝師講『唔使化得靚，有粉底就得，撻晒啲粉上面就算』。」結果只用了15分鐘便完成化妝，然後跑入廠狂道歉。她更形容該名大前輩在電視台地位崇高，「佢一句話『今晚唔拍！』就冧晒廠，冇人會話佢，因佢真係得到呢個尊敬嘅位置」。為了避免得罪對方，岑麗香在節目中以第三身「阿宜」來講述整件事，但講到興起時會說漏嘴，要主持提醒她「係阿宜！」
網民推測《巴不得媽媽》汪明荃成焦點
雖然岑麗香沒有透露劇集名稱和大前輩身份，但根據她提及的「墮海濕身戲」和「撞車血戲」等線索，不少網民猜測是2012年她首次擔正的劇集《巴不得媽媽》，與汪明荃、黃淑儀、錢嘉樂、黃智雯合作。更有網民認為她口中有資格鬧人的大前輩就是汪明荃。有網民留言表示：「唔係dodo就係呀姐啦」、「阿姐閙佢都閙得佢岩呀」，亦有人為岑麗香辯護：「佢唔係講緊壞話，佢有講自己唔岩」。
網民兩極反應有人撐阿姐有人批評
岑麗香的分享在網上引起兩極反應，有網民認為遲到被鬧是應該的：「遲到就係遲到」、「自己錯左仲四圍講」、「遲到比人鬧好正常」。但亦有網民為她辯護：「人哋分享吓經歷，冇表明誰是誰非，但偏偏就有一堆聖人衝出嚟插人遲到」、「佢都冇話阿姐鬧佢唔啱，人哋講緊自己睇錯通告遲到俾前輩鬧」。有曾與汪明荃合作的網民留言：「阿姐性格ok架喎！親切架！」亦有網民調侃：「演技已經麻麻，仲遲到可能阿姐已經忍咗好耐」。