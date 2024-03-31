岑麗香嘴唇過敏自拍腫脹超嚇人 自嘲同梁朝偉「孖膶腸」造型撞樣
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「香香公主」岑麗香（香香）自從嫁給金融才俊強強後，便逐漸淡出螢光幕，轉而致力於家庭生活，照顧兩名愛子。不過這位39歲的女神雖然淡出娛樂圈，但依然偶爾在社交平台上分享生活點滴。近日，香香在IG限時動態上傳了一段自拍影片，意外曝光了自己因過敏而腫脹的雙脣，引起了一番網上討論。
岑麗香過敏嘴唇意外成焦點
香香日前於IG上傳一段影片，片中香香一開始用手巧妙地遮住了半邊臉，只露出一隻眼睛，神祕兮兮的樣子讓人充滿好奇。她在影片中寫道：「At least i know lip filler doesn’t fit me（至少知道豐脣濾鏡並不適合我）」這句話似乎暗示了她的異常狀態。當她終於將手移開，那因過敏而異常腫脹的雙脣終於露出真容，讓人不禁為她捏了一把汗。
與梁朝偉「孖潤腸」造型撞樣
香香的雙脣腫得厲害，她甚至自嘲地將自己的模樣比作了梁朝偉在《射鵰英雄傳之東成西就》中的「孖潤腸」經典造型。在另一段影片中，她幽默地與網民互動，提出了一個問題：「Which one? Kris Jenner，Ronald McDonald，Mr Tony Leung先生。」她附上了三位名人的照片，讓網民選擇她的腫脹雙脣最像誰，這種自嘲的幽默感，讓不少粉絲忍不住笑出聲來。
日常短片透露嘴唇最新情況
儘管過敏事件讓香香的外貌一時受到影響，但她並未因此過於擔憂。在隨後上傳的家庭短片中，我們可以看到香香的嘴脣已經逐漸消腫，恢復了往日的美麗。這位兩兒之母，即使在照顧家庭的同時，依然保持著最佳狀態，不時在社交平臺上分享近況，大方地與粉絲們分享她的「福利」。
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圖片來源：IG@heungheungeliza