岑麗香嘴唇過敏自拍腫脹超嚇人 自嘲同梁朝偉「孖膶腸」造型撞樣

「香香公主」岑麗香（香香）自從嫁給金融才俊強強後，便逐漸淡出螢光幕，轉而致力於家庭生活，照顧兩名愛子。不過這位39歲的女神雖然淡出娛樂圈，但依然偶爾在社交平台上分享生活點滴。近日，香香在IG限時動態上傳了一段自拍影片，意外曝光了自己因過敏而腫脹的雙脣，引起了一番網上討論。