岑麗香

岑麗香重手用濾鏡走晒樣 網民驚訝：女神崩壞了

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女神岑麗香（香香）雖然已為兩子之母，但依然樣靚身材正，毫無跌watt，仲不時於社交網大晒靚片靚相。不過香香日前在IG 上載了一段短片，片中她重手用濾鏡致面目全非，嚇親一班網民。

重手濾鏡自拍走晒樣

現年37歲的靚媽岑麗香（香香）自2016年與金融才俊老公強強結婚後，分別誕下兩子Jacob和JuJu，近年專心相夫教子過着一家四口的溫馨家庭生活。不過香香雖然減少幕前演出，但仍經常在社交網大晒靚片靚相與粉絲互動。香香日前在IG 上載了一段躺在床上的短片，以重手濾鏡作前後對比，展示她有用濾鏡和無用濾鏡的前後分別，同粉絲玩「二揀一」遊戲。片中所見用了濾鏡的香香皮膚變得黯黑，嘴唇亦明顯變厚，加上一對鳳眼十足十外國女生模樣，面目全非網民大感驚訝：「女神崩壞了」、「搞咩咁睇唔開？」、「嚇死人咩」、「咁似整容失敗嘅」、「呢個濾鏡好醜呀」、「變咗容祖兒」、「無濾鏡靚好多」等等，到最後網民紛紛投「原汁原味」的素顏香香一票。

岑麗香 女神岑麗香雖然已為兩子之母，但依然樣靚身材正，毫無跌watt。
女神岑麗香雖然已為兩子之母，但依然樣靚身材正，毫無跌watt。（圖片來源：[email protected]
岑麗香 香香自2016年與強強結婚後，分別誕下兩子Jacob和JuJu，近年專心相夫教子過着一家四口的溫馨家庭生活。
香香自2016年與強強結婚後，分別誕下兩子Jacob和JuJu，近年專心相夫教子過着一家四口的溫馨家庭生活。（圖片來源：[email protected]
岑麗香 香香
香香留言同粉絲玩遊戲。（圖片來源：[email protected]
岑麗香 香香日前在IG同粉絲玩「二揀一」遊戲，上載一段用了重手濾鏡的短片，展示她有用濾鏡和無用濾鏡的前後分別。
香香日前在IG同粉絲玩「二揀一」遊戲，上載一段用了重手濾鏡的短片，展示她有用濾鏡和無用濾鏡的前後分別。（圖片來源：[email protected]
岑麗香 用了濾鏡的香香皮膚變得黯黑，嘴唇亦明顯變厚，加上一對鳳眼十足十外國女生模樣。
用了濾鏡的香香皮膚變得黯黑，嘴唇亦明顯變厚，加上一對鳳眼十足十外國女生模樣。（圖片來源：[email protected]
岑麗香 嚇親不少網民。
嚇親不少網民。（圖片來源：[email protected]
岑麗香 最後網民紛紛投「原汁原味」的素顏香香一票。
最後網民紛紛投「原汁原味」的素顏香香一票。（圖片來源：[email protected]

P圖成癮撞樣陳美詩

疫情關係岑麗香當然留家陪仔最安心，為了解悶香香密密出po餵粉絲，不過日前貼出一張眼大得嚇人、肌膚白到反光的相出來，網民個個大叫：小姐邊位？冇人認得香香，仲以為去錯咗陳美詩個IG度，真係P圖惹的禍﹗岑麗香出名童顏又討人喜愛，就算嫁人又做咗人媽咪，招牌甜美笑容抺走陣媽媽除，仍然散發出迷人少女味㖭，天生麗質的香香，亦唔介意素顏示人，不過向來膚色唔係白雪雪嘅佢，貼出一張雪白到連蘋果肌都化為一體、白到反光的一張臉，加埋一對大到不自然的雙眼，雖然圈中好友伸出友誼之手，鍾嘉欣、陳茵媺、王卓淇都大讚靚女，不過其他留言先最真實，一眾網民個個嗌唔認得佢，問你是誰：「你P圖P到」、「應該P大咗隻眼」、「完全唔似香香」、「差啲認唔出」。唔止唔似香香本人，望落仲同老孫孫耀威老婆陳美詩撞樣㖭，香香同陳美詩明明唔似樣，竟然撞樣，都怪香香重手P圖，搞到自己變咗孫太﹗

岑麗香本身擁有一雙大眼睛，但呢張大到好似羅茲威爾，真係有點嚇人。
岑麗香本身擁有一雙大眼睛，但呢張大到好似羅茲威爾，真係有點嚇人。
岑麗香 陳美詩定香香，傻傻分不清。
陳美詩定香香，傻傻分不清。
岑麗香 香香同陳美詩本來唔似樣，但香香張近照同呢個陳美詩好似樣呀﹗
香香同陳美詩本來唔似樣，但香香張近照同呢個陳美詩好似樣呀﹗
岑麗香 雖然有一堆圈中好友慣性比like加讚靚，不過其他留言大部分都係話唔認得香香。
雖然有一堆圈中好友慣性比like加讚靚，不過其他留言大部分都係話唔認得香香。

35歲岑麗香驚變孫耀威老婆 重手P圖嚇親網民 35歲岑麗香驚變孫耀威老婆 重手P圖嚇親網民

岑麗香 有網民直接tag陳美詩，話呢張相係佢嚟﹗
有網民直接tag陳美詩，話呢張相係佢嚟﹗
岑麗香 香香同陳美詩共通點係同為人妻。
香香同陳美詩共通點係同為人妻。
岑麗香 另一共通點係大家都同李亞男好老友。
另一共通點係大家都同李亞男好老友。
岑麗香 呢張化大眼妝都冇香香嗰張近照咁大喎對眼。
呢張化大眼妝都冇香香嗰張近照咁大喎對眼。
岑麗香 素顏香香好索，做乜貪心去重手P圖吖。
素顏香香好索，做乜貪心去重手P圖吖。
岑麗香 眼鏡娘香香仲有陣少女味。
眼鏡娘香香仲有陣少女味。
岑麗香 素顏都冇走樣
素顏都冇走樣。

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、新傳媒圖片庫

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