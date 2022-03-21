岑麗香重手用濾鏡走晒樣 網民驚訝：女神崩壞了
女神岑麗香（香香）雖然已為兩子之母，但依然樣靚身材正，毫無跌watt，仲不時於社交網大晒靚片靚相。不過香香日前在IG 上載了一段短片，片中她重手用濾鏡致面目全非，嚇親一班網民。
重手濾鏡自拍走晒樣
現年37歲的靚媽岑麗香（香香）自2016年與金融才俊老公強強結婚後，分別誕下兩子Jacob和JuJu，近年專心相夫教子過着一家四口的溫馨家庭生活。不過香香雖然減少幕前演出，但仍經常在社交網大晒靚片靚相與粉絲互動。香香日前在IG 上載了一段躺在床上的短片，以重手濾鏡作前後對比，展示她有用濾鏡和無用濾鏡的前後分別，同粉絲玩「二揀一」遊戲。片中所見用了濾鏡的香香皮膚變得黯黑，嘴唇亦明顯變厚，加上一對鳳眼十足十外國女生模樣，面目全非網民大感驚訝：「女神崩壞了」、「搞咩咁睇唔開？」、「嚇死人咩」、「咁似整容失敗嘅」、「呢個濾鏡好醜呀」、「變咗容祖兒」、「無濾鏡靚好多」等等，到最後網民紛紛投「原汁原味」的素顏香香一票。
P圖成癮撞樣陳美詩
疫情關係岑麗香當然留家陪仔最安心，為了解悶香香密密出po餵粉絲，不過日前貼出一張眼大得嚇人、肌膚白到反光的相出來，網民個個大叫：小姐邊位？冇人認得香香，仲以為去錯咗陳美詩個IG度，真係P圖惹的禍﹗岑麗香出名童顏又討人喜愛，就算嫁人又做咗人媽咪，招牌甜美笑容抺走陣媽媽除，仍然散發出迷人少女味㖭，天生麗質的香香，亦唔介意素顏示人，不過向來膚色唔係白雪雪嘅佢，貼出一張雪白到連蘋果肌都化為一體、白到反光的一張臉，加埋一對大到不自然的雙眼，雖然圈中好友伸出友誼之手，鍾嘉欣、陳茵媺、王卓淇都大讚靚女，不過其他留言先最真實，一眾網民個個嗌唔認得佢，問你是誰：「你P圖P到」、「應該P大咗隻眼」、「完全唔似香香」、「差啲認唔出」。唔止唔似香香本人，望落仲同老孫孫耀威老婆陳美詩撞樣㖭，香香同陳美詩明明唔似樣，竟然撞樣，都怪香香重手P圖，搞到自己變咗孫太﹗