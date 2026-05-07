重案解密｜岑麗香逆齡扮學生妹反應兩極 盤點5大凍齡女神校服Look 41歲都似14歲

岑麗香在新劇《重案解密》中飾演硬淨Madam，但劇中回憶片段竟要穿回校服扮學生妹，消息一出即引發網民兩極反應，有人大讚「凍齡女神」毫無違和感，亦有人直言年紀擺喺度好難說服觀眾。其實香香絕非第一個挑戰學生Look嘅30+女星，回顧TVB歷年劇集，多位女神都曾以超齡姿態穿上校服，究竟邊個最成功？邊個最有爭議？即刻逐個睇！