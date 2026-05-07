重案解密｜岑麗香逆齡扮學生妹反應兩極 盤點5大凍齡女神校服Look 41歲都似14歲
岑麗香兩子之母穿校服被封「最強逆齡」
岑麗香在《重案解密》中大部分時間以酷黑皮褸及型格西裝示人，演繹一名處事果斷嘅Madam角色，風格同以往甜美形象截然不同。不過劇中穿插嘅回憶片段，香香需要跨越年齡界限重新穿上校服，扮演自己角色嘅「少女時代」。現實中已經身為人妻兼兩名兒子嘅母親，但換上校服後嘅清純模樣竟被劇組封為「最強逆齡女神」，網民反應兩極，有人讚佢保養得宜完全睇唔出年紀，亦有人覺得始終有少少勉強。
41歲傅嘉莉學生造型網民驚呼「以為得14歲」
傅嘉莉（Kelly）近年演技備受肯定，曾獲提名飛躍進步女藝員和最佳女配角。佢喺劇集《神耆小子》中以一身校服造型登場，fit到漏嘅身材配上超清純靚樣，扮起學生嚟簡直零違和感，當時已經39歲嘅佢引來網民喪讚。有人留言「嘩，我以為係十四歲」、「完全可以話係中學生」、「Kelly好少女，好青春兼靚女呀」，更有網民大讚「厲害，完全carry到件校服」、「還有少女腰！」，可見佢嘅凍齡程度確實驚人。
傅嘉莉學霸女神邊拍劇邊考專業資格
除咗外表凍齡，傅嘉莉更係一位真正嘅學霸女神。佢喺拍攝《一舞傾城》以及《香港人在北京》期間，竟然同時兼顧學業，最後以優等生身份考獲寶石鑑定師資格，取得FGA文憑證書。傅嘉莉更親自飛往倫敦出席頒授典禮，素顏示人長髮披肩，清純味十足，有網民更指佢氣質與女神林嘉欣相似。佢自己亦發文表示：「2023的確係我傅嘉莉好圓滿的一年」，事業學業雙豐收。
湯洛雯32歲《機場特警》校服馬尾充滿少女感
有「靚湯」之稱嘅湯洛雯，喺2020年播映嘅TVB劇集《機場特警》中飾演空姐余安娜，其中一幕校服造型引起網民熱烈討論。劇中出現回憶片段，當時32歲嘅湯洛雯紮起馬尾，穿上白恤衫配領帶嘅中學校服，被觀眾大讚充滿少女感、「零違和」且表現清純。除咗校服造型外，佢喺劇中主要嘅空姐制服造型亦非常吸睛，被評為劇中一大亮點，清純與專業形象並重。
李佳芯35歲《踩過界》扮領袖生「純過蒸餾水」
李佳芯（Ali）喺2017年TVB劇集《踩過界》中飾演法官王勵凡，劇情回憶片段中以清純學生妹造型登場，身穿灰色校服、紮起馬尾飾演領袖生，清純氣質被形容為「純過蒸餾水」。當時35歲嘅佢成功演繹清純學生時代校花，與劇中成年後熱情開放嘅夜蒲女神形象形成強烈對比，角色反差極大。觀眾評價造型毫無違和感，深受觀眾喜愛。
簡淑兒28歲《迷》學生妹造型被封「宅男女神」
簡淑兒（Jessica）憑招牌腰果眼同甜美笑容人氣急升，佢喺2017年TVB劇集《迷》中飾演田蕊妮嘅女兒「倪樂兒」一角而爆紅。當時28歲嘅佢以清純甜美嘅學生妹外表登場，笑起來嘅腰果眼被封為「宅男女神」，角色設定為處於叛逆期嘅年輕女孩，劇中有不少情緒激動嘅戲份。此劇令佢人氣急升，奠定咗喺TVB嘅演出機會，童顏程度令觀眾完全信服佢嘅學生身份。
當時36歲湯怡《太陽星辰》校服風紀造型超青春
湯怡與星級排舞師麥秋成於2021年結婚，育有一女，婚後減少幕前工作並忙於打理自家品牌餅店生意。佢罕有演出由騰訊視頻、海棠果影業出品的劇集《太陽星辰》，以清純校服風紀造型登場，37歲嘅湯怡穿起校服零違和感，加上皮膚白滑，感覺超級青春。不過湯怡自己都笑言估唔到做咗人母仲有機會著起套校服，表示感謝導演信任，但希望下次唔洗再演學生妹，反而想演媽媽角色。
湯怡曾公開不堪回首「黑歷史」學生照
湯怡今次凍齡演出令人驚嘆，但佢其實亦經歷過膚色偏黑嘅時期。佢曾於社交平台公開讀書時期照片，直言學生照係列入不堪回首嘅項目，表示中學有段時期係咁曬太陽、游泳所以比較黑。長大後透過搽防曬、食維他命C、飲檸檬水等令膚色逐漸變白，另外以清淡飲食及多飲湯水保養皮膚。今次佢由角色10多歲演到30多歲，聲音演繹方面都花上唔少心機，表示「細個講嘢比較溫柔、高音少少，而36、7歲有歷練會成熟啲，可能講嘢掘少少」。
網民熱議「凍齡學生Look」邊個最冇違和感
每次有女星以超齡姿態穿上校服，都會引發網民熱烈討論。有網民認為只要皮膚狀態好、身材fit，年齡根本唔係問題，「保養得好嘅女星著校服分分鐘靚過真正嘅學生」。亦有人持相反意見，覺得觀眾明知演員年紀，始終會有出戲感覺，「唔係話唔靚，但就係覺得怪怪哋」。不過大部分網民都同意，呢班女神能夠喺30+甚至40+仍然成功駕馭學生造型，絕對係對佢哋凍齡保養嘅最大肯定。