重案解密｜41歲岑麗香素顏着校服扮學生妹 同29歲演員企埋引爆網民兩極討論
41歲岑麗香獲導演要求素顏上陣挑戰學生Look
香香喺《重案解密》中有一場回憶戲份，需要穿上校服飾演自己嘅「少女時代」，呢個造型對於已經41歲、身為兩個仔嘅媽媽嚟講，絕對係一大挑戰。佢透露拍攝時導演對佢有特別要求，希望佢唔好化妝以保持角色嘅單純感覺，香香笑住話：「導演想我好好處理，想我唔好化妝，但我都有化少少底妝，希望保持嗰分單純、真實感覺。」結果出嚟嘅效果令人驚艷，佢坦言朋友睇完都話得，但就笑住補充：「唔知係咪呃我。」
入行多年首次圓校服夢 香香自爆從未着過校服返學
最有趣嘅係，香香透露自己由細到大返學從來未着過校服！原來佢喺加拿大出生長大，學校並無校服規定，所以今次拍劇反而成為佢人生中第一次真正體驗着校服嘅感覺。佢笑言：「係呀，我着咗校服啊！係回到以前，嗰一刻我都覺得OK喎！其實我由細到大返學從來未着過校服，反而拍戲就會着校服，其實我都會覺得做唔做到呢？大家真係要睇吓個效果啦！」被問到係咪覺得自己後生30年，佢即刻回應：「後生30年就好似太誇張，我覺得我算係咁㗎啦！」
香香拍完即Send相俾所有朋友 老公反應成謎
拍完校服造型之後，香香第一時間將相片Send晒俾所有朋友分享，可見佢對呢個Look都相當滿意。不過被追問有冇着返屋企俾老公Joshua睇，佢就即刻轉話題：「我拍完之後send晒俾所有朋友，着校服呢樣嘢冇諗過今時今日會做！」記者再追問會唔會着返屋企俾老公睇，佢就笑住話：「我呢一套唔止係校服，仲有警員嘅服裝，不如我哋去返正題啦！」巧妙避開話題，令人更加好奇佢老公嘅真實反應。
回憶戲勾起青春往事 香香自爆曾陪朋友追「風頭躉」
除咗造型之外，呢場回憶戲嘅劇情都勾起香香嘅青春回憶。劇中佢為心儀嘅男仔打波打氣，但對方最終被另一個女仔搶走，呢個情節令佢諗返讀書時期嘅經歷。佢分享話：「劇情勾起我讀書嘅時候，試過陪好朋友去睇學校一個『風頭躉』男仔打波，就攞返當年呢個感覺出嚟拍劇。」可見香香都有過青澀嘅學生時代回憶，而佢就將呢份真實情感投放到角色入面。
41歲香香同29歲鄭家傑陳苡臻企埋一齊惹網民討論
最令人驚訝嘅係，香香喺呢場校服戲中需要同兩位90後新生代演員對戲。飾演「校草Herman」嘅鄭家傑今年29歲，曾參加2018年全民造星1入圍55強，其後主力以演員身份發展；而飾演「曾家敏」嘅陳苡臻同樣係29歲，係試當真成員出身嘅女演員。兩位演員同香香相差足足12年，但三人着住校服企埋一齊，即刻惹來網民兩極討論！
網民激辯「凍齡女神」定「強行裝嫩」
岑麗香的校服造型曝光後，網民反應兩極化。支持派大讚：「41歲着校服完全冇問題，根本睇唔出年紀」、「香香真係凍齡女神，同陳苡臻企埋一齊都分唔出邊個大」、「導演叫佢唔好化妝都敢拍，真係有自信」。不過亦有網民持相反意見：「眼頭開得太誇張」、「點都有啲勉強，不過以41歲嚟講已經好犀利」。