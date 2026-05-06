重案解密｜41歲岑麗香素顏着校服扮學生妹 同29歲演員企埋引爆網民兩極討論

41歲兩子之母岑麗香喺新劇《重案解密》中一改甜美形象，以幹練Madam造型示人，點知一場回憶戲份竟然要佢着返校服扮學生妹！最震撼嘅係，導演仲要求佢「唔好化妝」上陣，結果香香同劇中兩位真正90後演員企埋一齊，竟然毫無違和感！