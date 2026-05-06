重案解密｜41歲岑麗香素顏着校服扮學生妹 同29歲演員企埋引爆網民兩極討論

最新娛聞
東方新地

廣告

41歲兩子之母岑麗香喺新劇《重案解密》中一改甜美形象，以幹練Madam造型示人，點知一場回憶戲份竟然要佢着返校服扮學生妹！最震撼嘅係，導演仲要求佢「唔好化妝」上陣，結果香香同劇中兩位真正90後演員企埋一齊，竟然毫無違和感！

41歲岑麗香獲導演要求素顏上陣挑戰學生Look

香香喺《重案解密》中有一場回憶戲份，需要穿上校服飾演自己嘅「少女時代」，呢個造型對於已經41歲、身為兩個仔嘅媽媽嚟講，絕對係一大挑戰。佢透露拍攝時導演對佢有特別要求，希望佢唔好化妝以保持角色嘅單純感覺，香香笑住話：「導演想我好好處理，想我唔好化妝，但我都有化少少底妝，希望保持嗰分單純、真實感覺。」結果出嚟嘅效果令人驚艷，佢坦言朋友睇完都話得，但就笑住補充：「唔知係咪呃我。」

入行多年首次圓校服夢 香香自爆從未着過校服返學

最有趣嘅係，香香透露自己由細到大返學從來未着過校服！原來佢喺加拿大出生長大，學校並無校服規定，所以今次拍劇反而成為佢人生中第一次真正體驗着校服嘅感覺。佢笑言：「係呀，我着咗校服啊！係回到以前，嗰一刻我都覺得OK喎！其實我由細到大返學從來未着過校服，反而拍戲就會着校服，其實我都會覺得做唔做到呢？大家真係要睇吓個效果啦！」被問到係咪覺得自己後生30年，佢即刻回應：「後生30年就好似太誇張，我覺得我算係咁㗎啦！」

香香拍完即Send相俾所有朋友 老公反應成謎

拍完校服造型之後，香香第一時間將相片Send晒俾所有朋友分享，可見佢對呢個Look都相當滿意。不過被追問有冇着返屋企俾老公Joshua睇，佢就即刻轉話題：「我拍完之後send晒俾所有朋友，着校服呢樣嘢冇諗過今時今日會做！」記者再追問會唔會着返屋企俾老公睇，佢就笑住話：「我呢一套唔止係校服，仲有警員嘅服裝，不如我哋去返正題啦！」巧妙避開話題，令人更加好奇佢老公嘅真實反應。

回憶戲勾起青春往事 香香自爆曾陪朋友追「風頭躉」

除咗造型之外，呢場回憶戲嘅劇情都勾起香香嘅青春回憶。劇中佢為心儀嘅男仔打波打氣，但對方最終被另一個女仔搶走，呢個情節令佢諗返讀書時期嘅經歷。佢分享話：「劇情勾起我讀書嘅時候，試過陪好朋友去睇學校一個『風頭躉』男仔打波，就攞返當年呢個感覺出嚟拍劇。」可見香香都有過青澀嘅學生時代回憶，而佢就將呢份真實情感投放到角色入面。

41歲香香同29歲鄭家傑陳苡臻企埋一齊惹網民討論

最令人驚訝嘅係，香香喺呢場校服戲中需要同兩位90後新生代演員對戲。飾演「校草Herman」嘅鄭家傑今年29歲，曾參加2018年全民造星1入圍55強，其後主力以演員身份發展；而飾演「曾家敏」嘅陳苡臻同樣係29歲，係試當真成員出身嘅女演員。兩位演員同香香相差足足12年，但三人着住校服企埋一齊，即刻惹來網民兩極討論！

網民激辯「凍齡女神」定「強行裝嫩」

岑麗香的校服造型曝光後，網民反應兩極化。支持派大讚：「41歲着校服完全冇問題，根本睇唔出年紀」、「香香真係凍齡女神，同陳苡臻企埋一齊都分唔出邊個大」、「導演叫佢唔好化妝都敢拍，真係有自信」。不過亦有網民持相反意見：「眼頭開得太誇張」、「點都有啲勉強，不過以41歲嚟講已經好犀利」。

岑麗香 重案解密 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
岑麗香 重案解密 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
岑麗香 重案解密 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
岑麗香 重案解密 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
岑麗香 重案解密 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
岑麗香 重案解密 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
岑麗香 重案解密 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
岑麗香 重案解密 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 