重案解密｜41歲岑麗香詭異眼頭越黐越埋 女神崩壞被疑做一事上癮

昔日被封為「宅男女神」的岑麗香，近日重現在TVB播映、優酷與寰亞傳媒聯合出品的新劇《重案解密》，首集播出後卻引發網民熱烈討論——不過焦點並非劇情，而是她那對愈來愈詭異的眼妝。41歲的香香復出幕前本應是好消息，但不少觀眾直言她的樣貌與昔日判若兩人，究竟發生了甚麼事？