重案解密｜41歲岑麗香詭異眼頭越黐越埋 女神崩壞被疑做一事上癮

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昔日被封為「宅男女神」的岑麗香，近日重現在TVB播映、優酷與寰亞傳媒聯合出品的新劇《重案解密》，首集播出後卻引發網民熱烈討論——不過焦點並非劇情，而是她那對愈來愈詭異的眼妝。41歲的香香復出幕前本應是好消息，但不少觀眾直言她的樣貌與昔日判若兩人，究竟發生了甚麼事？

岑麗香《重案解密》首集眼頭開到嚇親觀眾

《重案解密》首集播出後，岑麗香的造型即時成為網絡熱話。不少觀眾留意到她的眼頭位置異常接近，雙眼之間的距離明顯比以往縮窄了許多，加上濃重的眼妝令整體效果更加誇張。有網民形容她「對眼大到好誇張」，亦有人直言「每一幕都勁怪」，認為這個造型完全不適合她。更有觀眾指出她的面部輪廓比以前削瘦了不少，整體狀態不復當年勇，令人感到惋惜。

網民：究竟岑麗香對眼最盡可以黐到幾埋？

網民的評論可謂毫不留情，其中最經典的莫過於「究竟岑麗香對眼最盡可以黐到幾埋？」、「近到由左眼搭的士去右眼都唔駛跳錶」，以幽默方式諷刺她雙眼之間的距離過近。亦有網民留言表示「佢舊時個樣同對眼就係典型D鬼佬最愛既ABC鳳眼，搞到現家三尖八角咁好咩」，認為她原本自然的五官比現在更有個人特色。不少人更直言「對眼好恐怖」、「香香瘦到淨係得隻眼咁」，心痛她太瘦，亦有人質疑她是否經過後天加工，令樣貌出現如此大的變化。

岑麗香早前化妝片自揭鼻影技巧引關注

事實上，岑麗香早前曾在社交平台分享一段化妝短片，親自示範如何運用鼻影和高光技術打造更立體的五官輪廓。當時已有網民翻出她學生時代的照片作對比，發現樣貌差異明顯，引發「後天加工」的討論。雖然化妝影片某程度上解釋了她五官變化的原因，但今次在《重案解密》中的造型卻令質疑聲浪再度升溫，網民認為單靠化妝技術難以解釋如此大的改變。

41歲岑麗香復出之路備受關注

岑麗香自2010年奪得《中華國際小姐》冠軍後加入TVB，曾參演《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等多部熱門劇集，憑甜美外型深受觀眾喜愛。2016年她與圈外男友強強結婚並育有兩子後淡出幕前，去年開始重返演藝圈，先為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角，今次再回歸TVB主演《重案解密》，本應是事業第二春，卻因容貌變化而成為話題焦點。大部分網民對岑麗香目前的狀態感到失望，認為她原本清新自然的形象才是最吸引人的地方。有網民表示「以前個樣幾靚，點解要搞成咁？」，亦有人認為可能只是劇組化妝師的問題。

岑麗香 重案解密 41歲的「宅男女神」岑麗香復出參演新劇《重案解密》，但首集播出後，觀眾的焦點並非劇情，而是她變化極大的容貌。（圖片來源：TVB）
41歲的「宅男女神」岑麗香復出參演新劇《重案解密》，但首集播出後，觀眾的焦點並非劇情，而是她變化極大的容貌。（圖片來源：TVB）
岑麗香 重案解密 網民指出她的眼頭距離異常接近，加上濃重的眼妝及削瘦的面頰，讓不少人覺得畫面顯得詭異。（圖片來源：TVB）
網民指出她的眼頭距離異常接近，加上濃重的眼妝及削瘦的面頰，讓不少人覺得畫面顯得詭異。（圖片來源：TVB）
岑麗香 重案解密 有網民心痛香香太瘦，亦有人質疑她是否經過後天加工（圖片來源：TVB）
有網民心痛香香太瘦，亦有人質疑她是否經過後天加工（圖片來源：TVB）
岑麗香 重案解密 網民較欣賞岑麗香的ABC鳳眼。（圖片來源：討論區）
網民較欣賞岑麗香的ABC鳳眼。（圖片來源：討論區）
岑麗香 重案解密 網民翻出岑麗香學生時代舊照作對比，直至學生時期與現在樣貌差異明顯。（圖片來源：網上圖片）
網民翻出岑麗香學生時代舊照作對比，直至學生時期與現在樣貌差異明顯。（圖片來源：網上圖片）
岑麗香 重案解密 岑麗香在社交平台分享化妝教學影片（圖片來源：IG@heungheungeliza）
岑麗香在社交平台分享化妝教學影片（圖片來源：IG@heungheungeliza）
岑麗香 重案解密 岑麗香示範鼻影和高光化妝技巧（圖片來源：IG@heungheungeliza）
岑麗香示範鼻影和高光化妝技巧（圖片來源：IG@heungheungeliza）
岑麗香 重案解密 岑麗香化妝前後對比效果驚人（圖片來源：IG@heungheungeliza）
岑麗香化妝前後對比效果驚人（圖片來源：IG@heungheungeliza）
岑麗香 重案解密 41歲的岑麗香保養得宜樣貌甜美（圖片來源：IG@heungheungeliza）
41歲的岑麗香保養得宜樣貌甜美（圖片來源：IG@heungheungeliza）
岑麗香 重案解密 岑麗香為《2010年度國際中華小姐》冠軍，張慧雯為該屆季軍。（圖片來源：東方新地）
岑麗香為《2010年度國際中華小姐》冠軍，張慧雯為該屆季軍。（圖片來源：東方新地）

圖片來源：TVB、IG@heungheungeliza、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期

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