重案解密｜41歲岑麗香詭異眼頭越黐越埋 女神崩壞被疑做一事上癮
岑麗香《重案解密》首集眼頭開到嚇親觀眾
《重案解密》首集播出後，岑麗香的造型即時成為網絡熱話。不少觀眾留意到她的眼頭位置異常接近，雙眼之間的距離明顯比以往縮窄了許多，加上濃重的眼妝令整體效果更加誇張。有網民形容她「對眼大到好誇張」，亦有人直言「每一幕都勁怪」，認為這個造型完全不適合她。更有觀眾指出她的面部輪廓比以前削瘦了不少，整體狀態不復當年勇，令人感到惋惜。
網民：究竟岑麗香對眼最盡可以黐到幾埋？
網民的評論可謂毫不留情，其中最經典的莫過於「究竟岑麗香對眼最盡可以黐到幾埋？」、「近到由左眼搭的士去右眼都唔駛跳錶」，以幽默方式諷刺她雙眼之間的距離過近。亦有網民留言表示「佢舊時個樣同對眼就係典型D鬼佬最愛既ABC鳳眼，搞到現家三尖八角咁好咩」，認為她原本自然的五官比現在更有個人特色。不少人更直言「對眼好恐怖」、「香香瘦到淨係得隻眼咁」，心痛她太瘦，亦有人質疑她是否經過後天加工，令樣貌出現如此大的變化。
岑麗香早前化妝片自揭鼻影技巧引關注
事實上，岑麗香早前曾在社交平台分享一段化妝短片，親自示範如何運用鼻影和高光技術打造更立體的五官輪廓。當時已有網民翻出她學生時代的照片作對比，發現樣貌差異明顯，引發「後天加工」的討論。雖然化妝影片某程度上解釋了她五官變化的原因，但今次在《重案解密》中的造型卻令質疑聲浪再度升溫，網民認為單靠化妝技術難以解釋如此大的改變。
41歲岑麗香復出之路備受關注
岑麗香自2010年奪得《中華國際小姐》冠軍後加入TVB，曾參演《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等多部熱門劇集，憑甜美外型深受觀眾喜愛。2016年她與圈外男友強強結婚並育有兩子後淡出幕前，去年開始重返演藝圈，先為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角，今次再回歸TVB主演《重案解密》，本應是事業第二春，卻因容貌變化而成為話題焦點。大部分網民對岑麗香目前的狀態感到失望，認為她原本清新自然的形象才是最吸引人的地方。有網民表示「以前個樣幾靚，點解要搞成咁？」，亦有人認為可能只是劇組化妝師的問題。