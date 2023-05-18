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38歲岑麗香湊仔不忘晒身材 開窿裙露腰行「股」惑 辣度不輸陳凱琳

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38歲的前華姐冠軍岑麗香自16年嫁老公Joshua（強強）後開始減產，生了兩個囝囝更轉型做KOL，香香減少幕前演出但絕無走樣，日前公開身穿開窿貼身裙的照片，露腰兼行「股」惑，S身形盡現人前，火辣程度不輸三子之母陳凱琳。

岑麗香 岑麗香日前在社交網上載身穿開窿貼身裙的照片，神情都好撩人。
岑麗香日前在社交網上載身穿開窿貼身裙的照片，神情都好撩人。（圖片來源：[email protected]

岑麗香貼身裙盡騷S形身材

人稱「香香」的岑麗香入行13年，樣子甜美聲線嬌嗲的她，甚有觀眾緣亦深受網民歡迎，可惜嫁人後專心相夫教子，大家只能在社交網關注她。早前香香拍了一段影片展示為人母的獨有技能，其中一幕身穿開窿貼身裙俯身執地上的原子筆，火辣趷籮動作非常吸Like，日前香香在社交網上載身穿同一條裙的外拍照，再度大晒S形身材。

岑麗香 香香早前拍了一條片，示範辣媽如何優雅地執地上的原子筆。
香香早前拍了一條片，示範辣媽如何優雅地執地上的原子筆。（圖片來源：[email protected]
岑麗香 香香身穿開窿貼身裙晒前凸後趷好身材。
香香身穿開窿貼身裙晒前凸後趷好身材。（圖片來源：[email protected]
岑麗香 單手抱仔用腳取物一樣無難度。
單手抱仔用腳取物一樣無難度。（圖片來源：[email protected]

360度一樣有睇頭

香香平時湊仔多以家居便服示人，突然一露令人精神為之一振，穿上這條裸色極貼身開窿裙的香香，前腰開窿到後腰，稍為有贅肉都會現形，香香卻充份展現誘人曲線，360度零死角，纖腰目測得22吋，更大晒靚股，身為兩子之母真係Keep得非常之好。

岑麗香 香香條腰真係好纖幼，側側身都好誘人。
香香條腰真係好纖幼，側側身都好誘人。（圖片來源：[email protected]
岑麗香 香香呢身打扮引起網民高度關注。
香香呢身打扮引起網民高度關注。（圖片來源：[email protected]

網民留言突破盲點

香香po相之餘仲以英文寫上：「My favorite thing about this dress is doesn’t need ironing(我最喜歡這件衣服的原因，就是不需要燙)」，不少網民都大讚香香超fit，亦有不少人查問這條裙在哪裡可以買到，當中一位網民突破盲點：「我最討厭這條裙的原因，就是因要有合適的身形才能穿上，不過你穿得很好看。」

岑麗香 香香表示最鍾意條貼身裙唔使熨就可以著。
香香表示最鍾意條貼身裙唔使熨就可以著。（圖片來源：[email protected]ungheungeliza）
岑麗香 網民讚香香勁fit。
網民讚香香勁fit。（圖片來源：[email protected]
岑麗香 網民指條裙唔使熨，不過著嘅人就要好苗條。
網民指條裙唔使熨，不過著嘅人就要好苗條。（圖片來源：[email protected]
岑麗香 有網民笑指唔太鍾意香香條裙，因為要有好身材先著到。
有網民笑指唔太鍾意香香條裙，因為要有好身材先著到。（圖片來源：[email protected]

不輸辣媽陳凱琳

身為兩子之母的香香愈生愈Fit，平時除了親力親為湊仔當勞動外，亦全靠努力做運動，日前她在IG限時動態上載一段在跑步機跑步的短片，力證冇偷懶。如果要數圈中辣媽，香香與陳凱琳都必入三甲，31歲的陳凱琳與53歲的鄭嘉穎於18年在峇里結婚，19年誕下大仔鄭承悅（Rafael），之後再誕下二仔鄭承亮（Yannick）及細仔Carlos，4年抱3的陳凱琳不時在社交網分享生活點滴，三子之母狂騷Fit到漏身材，非常惹火。

岑麗香 嫁強強做賢妻良母的香香，一啲都冇走樣。
嫁強強做賢妻良母的香香，一啲都冇走樣。（圖片來源：[email protected]
岑麗香 在跑步機上自拍的香香，笑言好唔安全。
在跑步機上自拍的香香，笑言好唔安全。（圖片來源：[email protected]
岑麗香 4年抱3的陳凱琳，年初生完第三胎迅速回復纖瘦身形，真係令人嘖嘖稱奇。
4年抱3的陳凱琳，年初生完第三胎迅速回復纖瘦身形，真係令人嘖嘖稱奇。（圖片來源：[email protected]
岑麗香 陳凱琳絕對是得天獨厚，時不時晒身材，為人母後性感程度更有增無減。
陳凱琳絕對是得天獨厚，時不時晒身材，為人母後性感程度更有增無減。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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