38歲岑麗香湊仔不忘晒身材 開窿裙露腰行「股」惑 辣度不輸陳凱琳
岑麗香貼身裙盡騷S形身材
人稱「香香」的岑麗香入行13年，樣子甜美聲線嬌嗲的她，甚有觀眾緣亦深受網民歡迎，可惜嫁人後專心相夫教子，大家只能在社交網關注她。早前香香拍了一段影片展示為人母的獨有技能，其中一幕身穿開窿貼身裙俯身執地上的原子筆，火辣趷籮動作非常吸Like，日前香香在社交網上載身穿同一條裙的外拍照，再度大晒S形身材。
360度一樣有睇頭
香香平時湊仔多以家居便服示人，突然一露令人精神為之一振，穿上這條裸色極貼身開窿裙的香香，前腰開窿到後腰，稍為有贅肉都會現形，香香卻充份展現誘人曲線，360度零死角，纖腰目測得22吋，更大晒靚股，身為兩子之母真係Keep得非常之好。
網民留言突破盲點
香香po相之餘仲以英文寫上：「My favorite thing about this dress is doesn’t need ironing(我最喜歡這件衣服的原因，就是不需要燙)」，不少網民都大讚香香超fit，亦有不少人查問這條裙在哪裡可以買到，當中一位網民突破盲點：「我最討厭這條裙的原因，就是因要有合適的身形才能穿上，不過你穿得很好看。」
不輸辣媽陳凱琳
身為兩子之母的香香愈生愈Fit，平時除了親力親為湊仔當勞動外，亦全靠努力做運動，日前她在IG限時動態上載一段在跑步機跑步的短片，力證冇偷懶。如果要數圈中辣媽，香香與陳凱琳都必入三甲，31歲的陳凱琳與53歲的鄭嘉穎於18年在峇里結婚，19年誕下大仔鄭承悅（Rafael），之後再誕下二仔鄭承亮（Yannick）及細仔Carlos，4年抱3的陳凱琳不時在社交網分享生活點滴，三子之母狂騷Fit到漏身材，非常惹火。
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