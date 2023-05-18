38歲岑麗香湊仔不忘晒身材 開窿裙露腰行「股」惑 辣度不輸陳凱琳

38歲的前華姐冠軍岑麗香自16年嫁老公Joshua（強強）後開始減產，生了兩個囝囝更轉型做KOL，香香減少幕前演出但絕無走樣，日前公開身穿開窿貼身裙的照片，露腰兼行「股」惑，S身形盡現人前，火辣程度不輸三子之母陳凱琳。