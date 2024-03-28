岑麗香

Mayanne小喇叭｜岑麗香七情上面分享咆哮式湊仔 用「3字經」成功御夫

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TVB節目《Mayanne小喇叭》今晚（28日）最新一集麥美恩（Mayanne）請來兩位同樣來自溫哥華選美界的好姊妹岑麗香及李亞男（Leanne）擔任嘉賓，開心share老公經及仔女經，平時望落溫柔又賢淑的香香及Leanne，私下原來流著搞笑又瘋狂的血！

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香香同Leanne私下都愛搞笑。（圖片來源：TVB

岑麗香一句「跌咗個Toy」笑爆全場

香香岑麗香分享近日一則看似日常的「帶住細路接哥哥放學」事件時，不但表情十級誇張，說到肉緊處更忍不住愈講愈大聲；，更因不諳廣東話將「跌咗個玩具」不斷說成「跌咗個Toy（胎）」，令全場陷入爆笑局面。

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香香講接阿哥放學講到眉飛色舞。（圖片來源：TVB
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香香分享咆哮式爆Seed湊仔

香香先是嘆氣表示：「開頭冇嘢嘅，細仔乖乖咁坐喺度，咁Bus mom（校車褓姆）會遞書包畀你，因為（大仔）五歲仲係好細個，你要Hold住佢跳落嚟，咁你就（不其然）放低咗另一個架喇。我一放低咗細嗰個，佢就調頭跑，跟住我就大叫Stop，佢就向住我笑，調頭再跑，癲咗呀！」

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香香呢個係模仿佢個細仔逃跑時嘅表情！（圖片來源：TVB）
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直言「人命緊要」咩都唔理

當時仍拖著大仔Jacob的香香，只能拉著大仔追趕細仔，豈料大仔卻在緊要關頭「跌咗個toy」，當時香香望到迎頭有架的士即將駛至，她只能爆Seed保護兒子：「我好似慢鏡咁，即刻的起個仔攞埋個Toy，跟住架的士就過咗。呢個時候個細仔仲跑緊，跟住我就癲咗大叫Julias，我都見到啲街坊轉過嚟望住我，見到我滴晒汗。」Mayanne聞言即笑指若身處現場、必定舉機拍攝難得一見的「岑麗香咆哮」一刻，香香亦笑言當時有晒心理準備：「我唔理喇，人命緊要呀。」

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香香一句「跌咗個 Toy(胎)」，令到全場笑到失控。（圖片來源：TVB）
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講到性命悠關嘅部份，香香直頭上晒身咁。（圖片來源：TVB）
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仲示範埋自己點樣不顧身勢咁喝停個細仔。（圖片來源：TVB）
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3個字「御夫必殺金句」睿智又爆笑

可愛又精靈的香香分享御夫術時亦相當爆笑，並笑言有句「御夫必殺金句」，可令老公強強任勞任怨：「我老公係惡嗰個嚟，我會成日都讚佢『好x呀』，『你識教佢哋執枱，好x呀』、『嘩！男人幫小朋友沖涼，好x呀』，咁佢就會好願意去做啲事。」

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香香七情上面示範平時係點氹老公。（圖片來源：TVB）
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現年39歲的香香同老公「強強」結婚7年多，兩名兒子分別為5歲及3歲大。（圖片來源：IG@heungheungeliza）

岑麗香2010年華姐冠軍入行

1984年出生的岑麗香，2010年時以26歲之齡奪得國際中華小姐冠軍，其甜美燦爛笑容令人印象深刻，之後成為大台當家花旦之一。後來演出劇集《巴不得媽媽…》的「香香公主」大受歡迎，自此大家都喜歡叫岑麗香為香香公主。

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岑麗香為2010年國際中華小姐冠軍。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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如今都冇咩機會再見到香香著泳衣！（圖片來源：新傳媒照片庫）

香香在加拿大溫哥華土生土長，唔止樣靚身材正，更擁有時裝設計學士、市場管理學士以及人力資源學士的文憑，美貌與智慧並重！

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（圖片來源：新傳媒照片庫）
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（圖片來源：新傳媒照片庫）

16年成人妻

2015年10月，岑麗香被揭露與6呎高的金融才俊Joshua（強強）拍拖，其經理人公司承認和祝福兩人，之後香香與強強在16年於溫哥華舉行婚禮，婚後強強一度為了愛妻來到香港定居，兩人過著幸福快樂的生活。

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岑麗香老公強強本來在溫哥華從事高薪金融工作，為了遷就老婆香香的演藝事業，一度決定來港定居。（圖片來源：IG@heungheungeliza）
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香香與金融才俊Joshua（強強）16年完婚。（圖片來源：IG@heungheungeliza）
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強強一度為了香香從溫哥華搬來香港定居。（圖片來源：IG@heungheungeliza）

2018年6月宣布離開TVB

2018年6月時，岑麗香承認跟無綫完成七年合約並且唔再續約，佢在IG上載一張笑容甜美的靚相，並寫下千字感言：「我還記得我第一次踏入TVB去參選國際中華小姐… I can’t believe so many years have come and gone and that our contract is now finished. Words can not fully express the gratitude, respect and appreciation that I have for my TVB family in my heart. 呢咁多年唻我相信神係擺咗好多天使係我身邊… Ms Lok, 你一直保護同埋教導and guide我，因為你唔想一個傻傻地嘅我行錯路. 沒有說話可以表達 the gratitude I have for you, our mamabear. Thank you」

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（圖片來源：IG@heungheungeliza）

出活動孕味濃

半年後，岑麗香星期日(12月3日) 出席活動時，身穿性感低胸短裙及三吋高跟鞋現身，看起來比之前圓潤了不少，面圓圓又肚凸凸，孕味濃喎！不過當時香香就話：「適當嘅時候會同大家講，畀少少時間我，努力中。」

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香香當日勁索呀！（圖片來源：新傳媒照片庫）
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被問到想生仔定女，香香就話到時先算，無論仔定女都係一個祝福。另外又透露唔會出席今年無綫台慶頒獎禮，因為當日係結婚周年紀念。（圖片來源：新傳媒照片庫）

香香公主榮升香香媽媽

不過事隔幾日，大家已經可以講聲恭喜香香公主！當日岑麗香喺IG上載與老公強強的溫馨合照，宣布自己懷孕，並留言「B-a-b-y coming 2019!」，迎來豬年BB！

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恭喜香香！（圖片來源：IG@heungheungeliza）

回顧岑麗香10大無綫劇集角色

岑麗香現已離開無綫專心做媽媽，短時間內都唔會再見到其演出！依家一齊回顧香香10大無綫劇集角色！

《巴不得媽媽…》 香香公主

岑麗香成功入屋的作品一定係《巴不得媽媽…》，劇中香香和錢嘉樂一對，完全演活一個可愛儍大姐，「香香公主」更自此成為其外號。另外香香喺劇中一場濕身戲更加係經典，當年被瘋狂Cap圖！

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《巴不得媽媽…》為香香公主成名作。（圖片來源：TVB）
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香香呢幕濕身戲被網民奉為經典！（圖片來源：TVB）
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再嚟一個近鏡！（圖片來源：TVB）
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另外仲有呢段除Bra戲！（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：TVB）

《神槍狙擊》 黎珍

2013年《神槍狙擊》中，香香係唯一的女飛虎隊隊員，劇集前段最多觀眾追看，因為劇中香香經常都係著上貼身小背心進行訓練，又跑又跳實在非常吸睛！但其實此劇主角為周海媚及「不死珊」，香香只係第三女主角，而且佢之後大多係穿著整齊飛虎隊制服，所以收視回落(好似係)。

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香香著小背心夠晒吸睛！（圖片來源：新傳媒照片庫）
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訓練情節最精彩！（圖片來源：TVB）
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大台都好清楚觀眾鍾意睇咩！（圖片來源：TVB）
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《On Call 36小時II》車曉彤

《On Call 36小時II》中，香香與《巴不得媽媽…》拍檔羅仲謙再次合作，雖然兩人戲份唔及其他主角，但劇中「車車」與「洋蔥」的感情線十分動人，兩人最終雖成為情侶，但不久後便陰陽相隔。

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香香及千雪BB於《On Call 36小時II》中合作。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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香香與謙謙飾演一對戀人，可惜最終……（圖片來源：新傳媒照片庫）
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（圖片來源：新傳媒照片庫）

《衝上雲霄II》莫文翠(Tracy)

唔知大家記唔記得呢？香香都有份演出2013年《衝上雲霄II》，飾演其中一位靚女空姐，同時係劇中胡杏兒家中租客之一。當中大家最留意的，當然係香香又再有泳衣鏡頭啦！

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（圖片來源：IG@heungheungeliza）
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呢啲泳衣鏡頭，依家真係冇咩機會睇到啦！（圖片來源：微博@劉俐kibby）
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（圖片來源：TVB）

《貓屎媽媽》邊貴知(Grace)

香香於《貓屎媽媽》為兩大女主角之一，都算係演藝生涯第一套戲份最重的劇集，劇中香香與黃宗澤是一對戀人。但劇集始終係TVB一貫的輕鬆小品，劇情沒甚大起大落，收視都相當麻麻。

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香香與Bosco演一對小情人。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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總係有啲香豔鏡頭睇吓！（圖片來源：新傳媒照片庫）
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（圖片來源：新傳媒照片庫）

《實習天使》祁樂

2015年《實習天使》係香香首次擔正女一的劇集，劇集以一班實習護士的故事為主題，但係播出後備受批評，被指出劇情謬誤多多，有違常理，與現實中護士的工作大相逕庭。最誇張係臨近結局的劇情完全失控，網民話直頭應該改名做《實習黐線》。

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香香首次擔正女一，演實習護士。（圖片來源：TVB）
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可惜最後劇情暴走……（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：新傳媒照片庫）

《火線下的江湖大佬》何寬心

《火線下的江湖大佬》以過氣大佬退下火線，經營街坊食店的故事為主題，有兩大好戲之人鄭則士及黃光亮坐陣，劇中香香係鄭則士女兒及陳煒繼女，演出可人，表演舞獅時亦有板有眼！

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Kent哥同香香演兩父女，兩人演出都十分討好！（圖片來源：TVB）
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香香舞獅有功架！（圖片來源：TVB）
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《為食神探》唐嘉嘉

2016年20集輕鬆小品《為食神探》，香香飾演唐嘉嘉(BabyKaKa)，係偵探社調查員，亦係馬國明的女神。香香在《為食神探》中發揮屬一般，反而其他配角如黃心穎、楊秀惠及樂曈等更搶眼。

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《為食神探》由香香及翠如BB主演，不過收視一般般。（圖片來源：TVB）
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不過劇中有一幕令人印象深刻！劇情講到香香同馬明為查案而去到一家內衣店……（圖片來源：TVB）
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視香香為女神的馬明開始FF，幻想試Bra中的香香突然打開試身室門……（圖片來源：TVB）
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仲叫馬明幫手扣！不過一切當然都係FF啦。（圖片來源：TVB）
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《溏心風暴3》許貝兒(Belle)

2017年無綫重頭劇《溏心風暴3》卡士超強勁，岑麗香亦有份演出第二女主角許貝兒(Belle)，為李國麟與米雪的寶貝女，與王浩信飾演一對近乎《羅密歐與茱麗葉》的苦情人。

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香香飾演的大家族的寶貝女，言行舉止猶如公主，由香香演就適合不過！（圖片來源：TVB）
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香香與王浩信飾演一對苦情人。（圖片來源：TVB）
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《果欄中的江湖大嫂》李樂怡

最後到2018年3月播出的《果欄中的江湖大嫂》，為香香離開TVB前的告別作，人妻香香的眼鏡娘造型極具魅力，不比陳煒及馮盈盈遜色，靚女、可愛之餘，仲多了一份書卷味！

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香香告別作！眼鏡娘造型無得輸～（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：TVB）
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難得有兩大索女同劇，劇中有一場沙灘排球戲益觀眾，香香同盈盈齊騷身材～（圖片來源：新傳媒照片庫）
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（圖片來源：新傳媒照片庫）

人妻香香前面好似無盈盈咁「凸」出，不過輕輕一轉身再露出白滑誘人玉背！香香就話自己平時出trip都係着三點式，呢日已經唔算特別性感，所以唔使問准老公強強！

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輕露事業線，晒美腿！（圖片來源：新傳媒照片庫）
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（圖片來源：新傳媒照片庫）
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香香呢套告別作令人印象深刻，大家一定唔會忘記～（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：TVB）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@heungheungeliza、新傳媒照片庫

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