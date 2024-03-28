Mayanne小喇叭｜岑麗香七情上面分享咆哮式湊仔 用「3字經」成功御夫
岑麗香一句「跌咗個Toy」笑爆全場
香香岑麗香分享近日一則看似日常的「帶住細路接哥哥放學」事件時，不但表情十級誇張，說到肉緊處更忍不住愈講愈大聲；，更因不諳廣東話將「跌咗個玩具」不斷說成「跌咗個Toy（胎）」，令全場陷入爆笑局面。
香香分享咆哮式爆Seed湊仔
香香先是嘆氣表示：「開頭冇嘢嘅，細仔乖乖咁坐喺度，咁Bus mom（校車褓姆）會遞書包畀你，因為（大仔）五歲仲係好細個，你要Hold住佢跳落嚟，咁你就（不其然）放低咗另一個架喇。我一放低咗細嗰個，佢就調頭跑，跟住我就大叫Stop，佢就向住我笑，調頭再跑，癲咗呀！」
直言「人命緊要」咩都唔理
當時仍拖著大仔Jacob的香香，只能拉著大仔追趕細仔，豈料大仔卻在緊要關頭「跌咗個toy」，當時香香望到迎頭有架的士即將駛至，她只能爆Seed保護兒子：「我好似慢鏡咁，即刻的起個仔攞埋個Toy，跟住架的士就過咗。呢個時候個細仔仲跑緊，跟住我就癲咗大叫Julias，我都見到啲街坊轉過嚟望住我，見到我滴晒汗。」Mayanne聞言即笑指若身處現場、必定舉機拍攝難得一見的「岑麗香咆哮」一刻，香香亦笑言當時有晒心理準備：「我唔理喇，人命緊要呀。」
3個字「御夫必殺金句」睿智又爆笑
可愛又精靈的香香分享御夫術時亦相當爆笑，並笑言有句「御夫必殺金句」，可令老公強強任勞任怨：「我老公係惡嗰個嚟，我會成日都讚佢『好x呀』，『你識教佢哋執枱，好x呀』、『嘩！男人幫小朋友沖涼，好x呀』，咁佢就會好願意去做啲事。」
岑麗香2010年華姐冠軍入行
1984年出生的岑麗香，2010年時以26歲之齡奪得國際中華小姐冠軍，其甜美燦爛笑容令人印象深刻，之後成為大台當家花旦之一。後來演出劇集《巴不得媽媽…》的「香香公主」大受歡迎，自此大家都喜歡叫岑麗香為香香公主。
香香在加拿大溫哥華土生土長，唔止樣靚身材正，更擁有時裝設計學士、市場管理學士以及人力資源學士的文憑，美貌與智慧並重！
16年成人妻
2015年10月，岑麗香被揭露與6呎高的金融才俊Joshua（強強）拍拖，其經理人公司承認和祝福兩人，之後香香與強強在16年於溫哥華舉行婚禮，婚後強強一度為了愛妻來到香港定居，兩人過著幸福快樂的生活。
2018年6月宣布離開TVB
2018年6月時，岑麗香承認跟無綫完成七年合約並且唔再續約，佢在IG上載一張笑容甜美的靚相，並寫下千字感言：「我還記得我第一次踏入TVB去參選國際中華小姐… I can’t believe so many years have come and gone and that our contract is now finished. Words can not fully express the gratitude, respect and appreciation that I have for my TVB family in my heart. 呢咁多年唻我相信神係擺咗好多天使係我身邊… Ms Lok, 你一直保護同埋教導and guide我，因為你唔想一個傻傻地嘅我行錯路. 沒有說話可以表達 the gratitude I have for you, our mamabear. Thank you」
出活動孕味濃
半年後，岑麗香星期日(12月3日) 出席活動時，身穿性感低胸短裙及三吋高跟鞋現身，看起來比之前圓潤了不少，面圓圓又肚凸凸，孕味濃喎！不過當時香香就話：「適當嘅時候會同大家講，畀少少時間我，努力中。」
香香公主榮升香香媽媽
不過事隔幾日，大家已經可以講聲恭喜香香公主！當日岑麗香喺IG上載與老公強強的溫馨合照，宣布自己懷孕，並留言「B-a-b-y coming 2019!」，迎來豬年BB！
回顧岑麗香10大無綫劇集角色
岑麗香現已離開無綫專心做媽媽，短時間內都唔會再見到其演出！依家一齊回顧香香10大無綫劇集角色！
《巴不得媽媽…》 香香公主
岑麗香成功入屋的作品一定係《巴不得媽媽…》，劇中香香和錢嘉樂一對，完全演活一個可愛儍大姐，「香香公主」更自此成為其外號。另外香香喺劇中一場濕身戲更加係經典，當年被瘋狂Cap圖！
《神槍狙擊》 黎珍
2013年《神槍狙擊》中，香香係唯一的女飛虎隊隊員，劇集前段最多觀眾追看，因為劇中香香經常都係著上貼身小背心進行訓練，又跑又跳實在非常吸睛！但其實此劇主角為周海媚及「不死珊」，香香只係第三女主角，而且佢之後大多係穿著整齊飛虎隊制服，所以收視回落(好似係)。
《On Call 36小時II》車曉彤
《On Call 36小時II》中，香香與《巴不得媽媽…》拍檔羅仲謙再次合作，雖然兩人戲份唔及其他主角，但劇中「車車」與「洋蔥」的感情線十分動人，兩人最終雖成為情侶，但不久後便陰陽相隔。
《衝上雲霄II》莫文翠(Tracy)
唔知大家記唔記得呢？香香都有份演出2013年《衝上雲霄II》，飾演其中一位靚女空姐，同時係劇中胡杏兒家中租客之一。當中大家最留意的，當然係香香又再有泳衣鏡頭啦！
《貓屎媽媽》邊貴知(Grace)
香香於《貓屎媽媽》為兩大女主角之一，都算係演藝生涯第一套戲份最重的劇集，劇中香香與黃宗澤是一對戀人。但劇集始終係TVB一貫的輕鬆小品，劇情沒甚大起大落，收視都相當麻麻。
《實習天使》祁樂
2015年《實習天使》係香香首次擔正女一的劇集，劇集以一班實習護士的故事為主題，但係播出後備受批評，被指出劇情謬誤多多，有違常理，與現實中護士的工作大相逕庭。最誇張係臨近結局的劇情完全失控，網民話直頭應該改名做《實習黐線》。
《火線下的江湖大佬》何寬心
《火線下的江湖大佬》以過氣大佬退下火線，經營街坊食店的故事為主題，有兩大好戲之人鄭則士及黃光亮坐陣，劇中香香係鄭則士女兒及陳煒繼女，演出可人，表演舞獅時亦有板有眼！
《為食神探》唐嘉嘉
2016年20集輕鬆小品《為食神探》，香香飾演唐嘉嘉(BabyKaKa)，係偵探社調查員，亦係馬國明的女神。香香在《為食神探》中發揮屬一般，反而其他配角如黃心穎、楊秀惠及樂曈等更搶眼。
《溏心風暴3》許貝兒(Belle)
2017年無綫重頭劇《溏心風暴3》卡士超強勁，岑麗香亦有份演出第二女主角許貝兒(Belle)，為李國麟與米雪的寶貝女，與王浩信飾演一對近乎《羅密歐與茱麗葉》的苦情人。
《果欄中的江湖大嫂》李樂怡
最後到2018年3月播出的《果欄中的江湖大嫂》，為香香離開TVB前的告別作，人妻香香的眼鏡娘造型極具魅力，不比陳煒及馮盈盈遜色，靚女、可愛之餘，仲多了一份書卷味！
人妻香香前面好似無盈盈咁「凸」出，不過輕輕一轉身再露出白滑誘人玉背！香香就話自己平時出trip都係着三點式，呢日已經唔算特別性感，所以唔使問准老公強強！
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