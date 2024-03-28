Mayanne小喇叭｜岑麗香七情上面分享咆哮式湊仔 用「3字經」成功御夫

TVB節目《Mayanne小喇叭》今晚（28日）最新一集麥美恩（Mayanne）請來兩位同樣來自溫哥華選美界的好姊妹岑麗香及李亞男（Leanne）擔任嘉賓，開心share老公經及仔女經，平時望落溫柔又賢淑的香香及Leanne，私下原來流著搞笑又瘋狂的血！