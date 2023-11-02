46歲岩布仙尼重演亞視晚宴尷尬一幕 來港出席活動獲全場唱生日歌

意大利著名球星岩布仙尼（Massimo Ambrosini）於19年前因為在亞視晚宴中唱生日歌給自己，而獲封「Happy Birthday KOL」，至今該尷尬畫面依然周不時在網上瘋傳，成為港人的集體回憶！他今日（2日）來港出席飲食品牌周年活動，竟然再重演當年尷尬的一幕，全場一同唱生日歌！