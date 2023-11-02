46歲岩布仙尼重演亞視晚宴尷尬一幕 來港出席活動獲全場唱生日歌
全場一齊唱生日歌
適逢品牌15周年，活動主辦方在活動上亦有慶祝環節，推出蛋糕一同慶祝一番。並當住「Happy Birthday KOL」的面全場一齊唱生日歌，更將「Happy Birthday to you」唱成「Happy Birthday to me」，與當年的岩布仙尼一模一樣，而岩布仙尼本人亦露出燦爛笑容，不再像當年般尷尬。其後岩布仙尼與小迪向在場人士派壽桃包，有不少在場球迷更要求岩布仙尼講「Happy Birthday」，場面搞笑。
當年唱生日歌場面依然歷歷在目
岩布仙尼表示非常高興能夠再次來到香港，他從未想過在香港會有這麼多人支持自己，感到非常溫暖、開心和榮幸。他坦言仍然記得當年在亞視台慶唱生日歌的情景，他當時並沒有想到會有人和他一起慶祝生日，又笑言當時唱「Happy Birthday to me」真的很有趣。他提到這次來港只是短短的15小時，希望他明年能再次來香港有更多時間觀光。他亦透露由於囝囝出世的時候他已經掛了靴，因此在參加活動時都有與囝囝視像通話，讓他見到爸爸仍然很有人氣。
冼迪琦驚喜現身
近期在台灣人氣急升、來自香港的中信兄弟啦啦隊人氣成員兼「馬國明養女」冼迪琦（小迪）亦是活動上的嘉賓之一，她在台上透露首次在香港出席活動的心情：「我感到既緊張又興奮！我以童星身分在香港出道，後來輾轉去到日本和台灣發展，雖然期間已出席過無數活動，但今日首次在香港出席活動與大家見到，實在感到非常榮幸和開心！」
陳淽菁與岩布仙尼視像通話
意大利著名球星、前AC米蘭中場岩布仙尼（Massimo Ambrosini）早前與陳淽菁（原名：陳芷菁）越洋視像通話，跟2004年的亞視台慶晚宴一樣，陳淽菁先用意大利文「Come stai?」跟岩布仙尼打招呼，並替香港巿民轉達對岩布仙尼的思念及期待。身在米蘭豪宅的他，隨即熱情跟香港巿民熱情問好，更以「My Friend」來形容陳淽菁。她又透露，想不到當年台慶的其中一個surprise環節如今成為了香港人的集體回憶，兼是香港電視節目的經典，很開心能再次跟這位意大利名宿有另類合作：「還記得當年岩布仙尼唱出『Happy Birthday To Me』，那個略帶尷尬又可愛的模樣，事後我也翻看過無數次！今次我和岩布仙尼的宣傳片希望可以延續香港人的集體回憶，我也會將片段Send給珊姐，希望能引誘她『出山』，可以再跟我一起當主持，如果我與珊姐能再一次跟岩布仙尼慶祝生日也不錯吧！」
朱慧珊迫岩布仙尼唱生日歌
2004年5月29日，亞視台慶晚宴，邀請了正訪港的意甲球隊AC米蘭作嘉賓，主持朱慧珊和陳芷菁邀請與亞視同日生日的岩布仙尼唱生日歌，於是岩布仙尼無奈哼出「happy birthday to me…」，身邊啲隊友都不禁面有難色。事後片段在網上瘋傳，年年都有人提起，真係睇到… 尷尬癌發作。從此成為岩布仙尼一生的印記，相隔多年仲好記得還出po再次賀自己「happy birthday to me」，亞視雖然摺咗依然揚威國際！
經典重溫少不了：
岩布仙尼 happy birthday
岩布仙尼41歲生日時，佢喺社交網站上載一張跟一對仔女的合照，一家慶生好溫馨，並感謝球迷對佢的生日祝福。其他地方的朋友望落可能冇咩反應，但香港人見到佢個hastag「#happybirthdaytome」，腦海即時浮現2004年那一幕！岩布仙尼原來無忘記香港、無忘記當晚！
happy birthday to me…
2004年的5月29日，亞視台慶晚宴，邀請了正訪港的意甲球隊AC米蘭作嘉賓，主持朱慧珊邀請與亞視同日生日的岩布仙尼唱生日歌，於是岩布仙尼無奈哼出「happy birthday to me…」，身邊啲隊友都不禁面有難色。事後片段在網上瘋傳，年年都有人提起，真係睇到… 尷尬癌發作。
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