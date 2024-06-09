36歲崔碧珈大騷火辣導彈網民錯重點 撞樣名模周汶錡五官超進化惹熱議
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現年36歲的性感女神崔碧珈（Anita），以其火辣形象和性感照片深受粉絲喜愛。最近，她與母親及好友前往新加坡旅行，並在社交媒體上分享了一系列引人注目的度假照片，其中一張穿著金色Deep V泳衣的照片尤其引起網民熱烈討論！
崔碧珈大騷火辣導彈 網民卻重點
性感女神崔碧珈（Anita）最近與母親及好友前往新加坡旅行，並在社交媒體上分享了一系列引人注目的度假照片，照片中崔碧珈大騷導彈胸，展現出令人驚艷的完美身材，網民紛紛留言讚賞她的「完美女神身材」和「超強地心吸力」。
崔碧珈五官現「間尺鼻」撞樣名模周汶錡
然而，除了她的火辣身材外，更多網民注意到了崔碧珈的臉部變化。有網民指出，她的五官與香港名模周汶錡有幾分相似，尤其是她精緻的鼻樑和眼睛，讓人不禁驚嘆她的「五官超進化」。有趣的是，一些粉絲甚至戲稱她的鼻子為「間尺鼻」，顯示出她臉部線條的明顯變化。
除了臉部的變化，崔碧珈的身材也成為網民討論的焦點。從她的社交媒體照片來看，她似乎比以前更加Fit，展現出更加勻稱和健康的體態。她的長腿在照片中尤為搶眼，白滑的腿部線條讓她看起來更加高挑迷人。
間尺鼻2年前已出現
其實前年崔碧珈簽約唱片公司出道做歌手時，亦曾被靚樣升級，及驚現間尺鼻。崔碧珈入行已有11年，當年她曾到英國修得會計及市場學士學位，及後於2012年進修工商管理學碩士期間，獲金牌經理人Paco（黃栢高）賞識，因此棄讀碩士回港發展，並主演電影《喜愛夜蒲2》出道。
去年崔碧珈摩洛哥蒙地卡羅旅遊 著性感側空泳衣大騷魔鬼身形
36G咪神崔碧珈（Anita）不時會在社交網大派福利，近日她到摩洛哥蒙地卡羅旅遊，就不忘穿著一件超性感的側身褸空泳衣，在當地酒店泳池邊打卡，並同網民開心些牙，不過網民竟錯重點，指出她驚現間尺鼻！
圖片來源：IG@anitachui、IG@kathychow520