崔碧珈

36歲崔碧珈大騷火辣導彈網民錯重點 撞樣名模周汶錡五官超進化惹熱議

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東方新地 - 即時娛樂

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現年36歲的性感女神崔碧珈（Anita），以其火辣形象和性感照片深受粉絲喜愛。最近，她與母親及好友前往新加坡旅行，並在社交媒體上分享了一系列引人注目的度假照片，其中一張穿著金色Deep V泳衣的照片尤其引起網民熱烈討論！

崔碧珈大騷火辣導彈 網民卻重點

性感女神崔碧珈（Anita）最近與母親及好友前往新加坡旅行，並在社交媒體上分享了一系列引人注目的度假照片，照片中崔碧珈大騷導彈胸，展現出令人驚艷的完美身材，網民紛紛留言讚賞她的「完美女神身材」和「超強地心吸力」。

崔碧珈五官現「間尺鼻」撞樣名模周汶錡

然而，除了她的火辣身材外，更多網民注意到了崔碧珈的臉部變化。有網民指出，她的五官與香港名模周汶錡有幾分相似，尤其是她精緻的鼻樑和眼睛，讓人不禁驚嘆她的「五官超進化」。有趣的是，一些粉絲甚至戲稱她的鼻子為「間尺鼻」，顯示出她臉部線條的明顯變化。

除了臉部的變化，崔碧珈的身材也成為網民討論的焦點。從她的社交媒體照片來看，她似乎比以前更加Fit，展現出更加勻稱和健康的體態。她的長腿在照片中尤為搶眼，白滑的腿部線條讓她看起來更加高挑迷人。

崔碧珈 照片中崔碧珈大騷導彈胸，展現出令人驚艷的完美身材，網民紛紛留言讚賞她的「完美女神身材」和「超強地心吸力」。（圖片來源：IG@anitachui）
照片中崔碧珈大騷導彈胸，展現出令人驚艷的完美身材，網民紛紛留言讚賞她的「完美女神身材」和「超強地心吸力」。（圖片來源：IG@anitachui）
崔碧珈 現年已50歲的周汶錡依然保養得宜，凍齡靚媽！（圖片來源：IG@kathychow520）
現年已50歲的周汶錡依然保養得宜，凍齡靚媽！（圖片來源：IG@kathychow520）
崔碧珈 性感女神崔碧珈（Anita）最近與母親及好友前往新加坡旅行（圖片來源：IG@anitachui）
性感女神崔碧珈（Anita）最近與母親及好友前往新加坡旅行（圖片來源：IG@anitachui）

間尺鼻2年前已出現

其實前年崔碧珈簽約唱片公司出道做歌手時，亦曾被靚樣升級，及驚現間尺鼻。崔碧珈入行已有11年，當年她曾到英國修得會計及市場學士學位，及後於2012年進修工商管理學碩士期間，獲金牌經理人Paco（黃栢高）賞識，因此棄讀碩士回港發展，並主演電影《喜愛夜蒲2》出道。

崔碧珈 去年中崔碧珈簽約唱片公司，出道做歌手。（圖片來源：IG@anitachui）
去年中崔碧珈簽約唱片公司，出道做歌手。（圖片來源：IG@anitachui）
崔碧珈 當時也曾被指驚現間尺鼻。（圖片來源：IG@anitachui）
當時也曾被指驚現間尺鼻。（圖片來源：IG@anitachui）
崔碧珈 除了出道作《喜愛夜蒲2》外，崔碧珈又曾在2014年主演過已故導演錢國偉的電影《辣警霸王花》。（圖片來源：新傳媒照片庫）
除了出道作《喜愛夜蒲2》外，崔碧珈又曾在2014年主演過已故導演錢國偉的電影《辣警霸王花》。（圖片來源：新傳媒照片庫）
崔碧珈 在電影《辣警霸王花》中，崔碧珈曾被塑造成葉子楣接班人。（圖片來源：新傳媒照片庫）
在電影《辣警霸王花》中，崔碧珈曾被塑造成葉子楣接班人。（圖片來源：新傳媒照片庫）
崔碧珈 當年受Paco賞識入行。（圖片來源：微博@崔碧珈Anita）
當年受Paco賞識入行。（圖片來源：微博@崔碧珈Anita）

去年崔碧珈摩洛哥蒙地卡羅旅遊 著性感側空泳衣大騷魔鬼身形

36G咪神崔碧珈（Anita）不時會在社交網大派福利，近日她到摩洛哥蒙地卡羅旅遊，就不忘穿著一件超性感的側身褸空泳衣，在當地酒店泳池邊打卡，並同網民開心些牙，不過網民竟錯重點，指出她驚現間尺鼻！

崔碧珈 崔碧珈近年密密飛法國工作，她透露有計劃在當地置業，因為當地的樓價仲平過香港，但酒店就好貴，平均要1萬蚊1晚。（圖片來源：IG@anitachui）
崔碧珈近年密密飛法國工作，她透露有計劃在當地置業，因為當地的樓價仲平過香港，但酒店就好貴，平均要1萬蚊1晚。（圖片來源：IG@anitachui）
崔碧珈 早前崔碧珈大曬泳裝照，其中背面照凸顯出其飽滿的蜜桃臀，令網民睇到噴晒血。（圖片來源：IG@anitachui）
早前崔碧珈大曬泳裝照，其中背面照凸顯出其飽滿的蜜桃臀，令網民睇到噴晒血。（圖片來源：IG@anitachui）
崔碧珈 亦有網民勁讚崔碧珈皮膚超白滑，但她就笑指已計劃將皮膚曬黑，所以白色只係暫時。（圖片來源：IG@anitachui）
亦有網民勁讚崔碧珈皮膚超白滑，但她就笑指已計劃將皮膚曬黑，所以白色只係暫時。（圖片來源：IG@anitachui）
崔碧珈 崔碧珈笑言拍攝當日由日頭游到夜晚，但竟有網民錯重點，指被她的間尺鼻嚇親！（圖片來源：IG@anitachui）
崔碧珈笑言拍攝當日由日頭游到夜晚，但竟有網民錯重點，指被她的間尺鼻嚇親！（圖片來源：IG@anitachui）
崔碧珈 崔碧珈擁有36G逼爆上圍。（圖片來源：IG@anitachui）
崔碧珈擁有36G逼爆上圍。（圖片來源：IG@anitachui）
崔碧珈 崔碧珈入行已有12年，當年她獲金牌經理人Paco（黃栢高）賞識，因此棄讀碩士回港發展，並主演電影《喜愛夜蒲2》出道。（圖片來源：IG@anitachui）
崔碧珈入行已有12年，當年她獲金牌經理人Paco（黃栢高）賞識，因此棄讀碩士回港發展，並主演電影《喜愛夜蒲2》出道。（圖片來源：IG@anitachui）
崔碧珈 除了出道作《喜愛夜蒲2》外，崔碧珈又曾在2014年主演電影《辣警霸王花》。（圖片來源：IG@anitachui）
除了出道作《喜愛夜蒲2》外，崔碧珈又曾在2014年主演電影《辣警霸王花》。（圖片來源：IG@anitachui）
崔碧珈 2016年崔碧珈首次推出寫真集《Sweat》，當時她曾被指貌似謝安琪，因此有「G奶謝安琪」之稱。（圖片來源：IG@anitachui）
2016年崔碧珈首次推出寫真集《Sweat》，當時她曾被指貌似謝安琪，因此有「G奶謝安琪」之稱。（圖片來源：IG@anitachui）

圖片來源：IG@anitachui、IG@kathychow520

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