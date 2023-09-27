35歲崔碧珈著性感側空泳衣大騷魔鬼身形 網民竟錯重點被間尺鼻嚇親

36G咪神崔碧珈（Anita）不時會在社交網大派福利，近日她到摩洛哥蒙地卡羅旅遊，就不忘穿著一件超性感的側身褸空泳衣，在當地酒店泳池邊打卡，並同網民開心些牙，不過網民竟錯重點，指出她驚現間尺鼻！
崔碧珈 大方分享Keep Fit心得
崔碧珈今次穿著的泳衣除了側身褸空外，更有Deep V和大露背設計，充份展現出崔碧珈的超Fit魔鬼身形，令網民都大讚她：「完全沒有多餘的脂肪」、「一個字索」、「呢個背影不得了」等等。崔碧珈亦向網民大方分享了自己保持美好身形的心得，就是勤力做Gym和食多啲。
崔碧珈：給自己一個短暫的休息
崔碧珈又以英文表示寵愛自己並不等於自私，因此在忙碌了一天後，便要讓自己好好放鬆一下，以助減壓、提升專注力、改善情緒、促進更好的睡眠和提高幸福感。不過有網民就質疑崔碧珈的五官似乎變得更加靚，特別是鼻子變得更加筆直，驚現間尺鼻！
間尺鼻原來去年已出現
其實去年中崔碧珈簽約唱片公司出道做歌手時，亦曾被靚樣升級，及驚現間尺鼻。崔碧珈入行已有11年，當年她曾到英國修得會計及市場學士學位，及後於2012年進修工商管理學碩士期間，獲金牌經理人Paco（黃栢高）賞識，因此棄讀碩士回港發展，並主演電影《喜愛夜蒲2》出道。
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