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35歲崔碧珈著性感側空泳衣大騷魔鬼身形 網民竟錯重點被間尺鼻嚇親

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36G咪神崔碧珈（Anita）不時會在社交網大派福利，近日她到摩洛哥蒙地卡羅旅遊，就不忘穿著一件超性感的側身褸空泳衣，在當地酒店泳池邊打卡，並同網民開心些牙，不過網民竟錯重點，指出她驚現間尺鼻！

崔碧珈 崔碧珈日前應邀出席巴黎時裝周，又以監製身份出席法國愛情電影《FOLLIA》首映禮，其後才飛到蒙地卡羅度假。
崔碧珈日前應邀出席巴黎時裝周，又以監製身份出席法國愛情電影《FOLLIA》首映禮，其後才飛到蒙地卡羅度假。（圖片來源：IG@anitachui）

崔碧珈 大方分享Keep Fit心得

崔碧珈今次穿著的泳衣除了側身褸空外，更有Deep V和大露背設計，充份展現出崔碧珈的超Fit魔鬼身形，令網民都大讚她：「完全沒有多餘的脂肪」、「一個字索」、「呢個背影不得了」等等。崔碧珈亦向網民大方分享了自己保持美好身形的心得，就是勤力做Gym和食多啲。

崔碧珈 崔碧珈的背面照凸顯出其飽滿的蜜桃臀，令網民睇到噴晒血。
崔碧珈的背面照凸顯出其飽滿的蜜桃臀，令網民睇到噴晒血。（圖片來源：IG@anitachui）
崔碧珈 亦有網民勁讚崔碧珈皮膚超白滑，但她就笑指已計劃將皮膚曬黑，所以白色只係暫時。
亦有網民勁讚崔碧珈皮膚超白滑，但她就笑指已計劃將皮膚曬黑，所以白色只係暫時。（圖片來源：IG@anitachui）

崔碧珈：給自己一個短暫的休息

崔碧珈又以英文表示寵愛自己並不等於自私，因此在忙碌了一天後，便要讓自己好好放鬆一下，以助減壓、提升專注力、改善情緒、促進更好的睡眠和提高幸福感。不過有網民就質疑崔碧珈的五官似乎變得更加靚，特別是鼻子變得更加筆直，驚現間尺鼻！

崔碧珈 崔碧珈笑言拍攝當日由日頭游到夜晚，但竟有網民錯重點，指被她的間尺鼻嚇親！
崔碧珈笑言拍攝當日由日頭游到夜晚，但竟有網民錯重點，指被她的間尺鼻嚇親！（圖片來源：IG@anitachui）
崔碧珈 崔碧珈近年密密飛法國工作，她透露有計劃在當地置業，因為當地的樓價仲平過香港，但酒店就好貴，平均要1萬蚊1晚。
崔碧珈5年前首次挑戰監製法國愛情電影《FOLLIA》，令她成為首位及最年輕之法國電影華人女監製。（圖片來源：IG@anitachui）
崔碧珈 在《FOLLIA》中，崔碧珈除了做監製外，亦有參演一個配角。
在《FOLLIA》中，崔碧珈除了做監製外，亦有參演一個配角。（圖片來源：IG@anitachui）
崔碧珈 崔碧珈5年前首次挑戰監製法國愛情電影《FOLLIA》，令她成為首位及最年輕之法國電影華人女監製。
崔碧珈近年密密飛法國工作，她透露有計劃在當地置業，因為當地的樓價仲平過香港，但酒店就好貴，平均要1萬蚊1晚。（圖片來源：IG@anitachui）

間尺鼻原來去年已出現

其實去年中崔碧珈簽約唱片公司出道做歌手時，亦曾被靚樣升級，及驚現間尺鼻。崔碧珈入行已有11年，當年她曾到英國修得會計及市場學士學位，及後於2012年進修工商管理學碩士期間，獲金牌經理人Paco（黃栢高）賞識，因此棄讀碩士回港發展，並主演電影《喜愛夜蒲2》出道。

崔碧珈 去年中崔碧珈簽約唱片公司，出道做歌手。
去年中崔碧珈簽約唱片公司，出道做歌手。（圖片來源：IG@anitachui）
崔碧珈 當時也曾被指驚現間尺鼻。
當時也曾被指驚現間尺鼻。（圖片來源：IG@anitachui）
崔碧珈 除了出道作《喜愛夜蒲2》外，崔碧珈又曾在2014年主演過已故導演錢國偉的電影《辣警霸王花》。
除了出道作《喜愛夜蒲2》外，崔碧珈又曾在2014年主演過已故導演錢國偉的電影《辣警霸王花》。（圖片來源：新傳媒照片庫）
崔碧珈 在電影《辣警霸王花》中，崔碧珈曾被塑造成葉子楣接班人。
在電影《辣警霸王花》中，崔碧珈曾被塑造成葉子楣接班人。（圖片來源：新傳媒照片庫）
崔碧珈 當年受Paco賞識入行。
當年受Paco賞識入行。（圖片來源：微博@崔碧珈Anita）
崔碧珈擁有36G逼爆上圍，在2016年首次推出寫真集《Sweat》，當時她曾被指貌似謝安琪，因此有「G奶謝安琪」之稱。
崔碧珈擁有36G逼爆上圍，在2016年首次推出寫真集《Sweat》，當時她曾被指貌似謝安琪，因此有「G奶謝安琪」之稱。（圖片來源：新傳媒照片庫）
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2016年的崔碧珈。（圖片來源：微博@崔碧珈Anita）
崔碧珈 2018年，個樣有啲似簡淑兒！
2018年，個樣有啲似簡淑兒！（圖片來源：微博@崔碧珈Anita）
崔碧珈 2019年的崔碧珈。
2019年的崔碧珈。（圖片來源：微博@崔碧珈Anita）
崔碧珈 崔碧珈擁有36G、25、35驕人身形，但她強調自己曾讀到碩士，並非波大冇腦！
崔碧珈擁有36G、25、35驕人身形，但她強調自己曾讀到碩士，並非波大冇腦！（圖片來源：新傳媒照片庫）
崔碧珈連做運動都要瞓喺度影，製造波濤洶湧滿到瀉效果。
崔碧珈連做運動都要瞓喺度影，製造波濤洶湧滿到瀉效果。（圖片來源：IG@anitachui）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@anitachui、微博@崔碧珈Anita、新傳媒照片庫

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