崔碧珈西貢食海鮮後慘遭黑衣人劫手機 IG報平安引網民熱議
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隨著歲晚的腳步漸近，香港的街頭似乎也不太平靜。35歲的「咪神」崔碧珈（Anita）近日在西貢享受海鮮大餐後，遭遇了不幸的事件。她在社交媒體上發文報平安，引起了眾多網民的關注和討論。
歎海鮮後遇劫 崔碧珈IG報平安
崔碧珈當日在享用完西貢的海鮮美食後，步出餐廳時竟遭遇了兩名身穿黑衣的劫匪。這兩名不速之客不僅搶走了她的手提電話，還將她推倒在地。這起事件讓Anita及其粉絲都感到震驚。事後，她在IG的限時動態中發文向大家報平安，並詳細描述了遭遇搶劫的經過。
「同大家報個平安，
我啱啱返到屋企，
而家用電腦上IG：
3小時前我喺西貢食完海鮮嘅時候，
一出餐廳，
畀兩個著住黑色衫嘅人推低我，
然後搶咗我個電話，
當時我電話係開住，
因為電話係長屏（意指長期開住屏幕），
所以匪徒應該會用到我個電話。
如果係呢幾日有我聯絡你嘅話，
要高度注意，
好可能唔係我本人」
網民熱議 劫匪得手因手機未鎖
這起搶劫事件在網上引起了熱烈的討論。網民們在討論區留言表示同情，也提醒大家要注意個人財物的安全。他們紛紛留言道：「淨係搶佢電話，似係搵佢啲閃卡嚟流出」、「電話唔鎖真係大鑊，啲野畀人睇哂」、「劫財唔劫色」、「估計係長期著mon Never Lock screen」等。
網民關注個人隱私保護
這些留言不僅反映了公眾對於這類犯罪行為的憤怒，也顯示了人們對於個人隱私保護的重視。崔碧珈的遭遇亦引起了網民的廣泛關注，許多人在社交媒體上表示支持。她的經歷提醒了大家，在享受節日歡樂的同時，也要提高警惕，保護好自己的人身和財產安全。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@anitachui