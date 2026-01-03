37歲崔碧珈突然開火 疑狠批58歲Rocky裝單純 男方發文隔空反擊

37歲崔碧珈與58歲前香港先生鄭健樂的「父女戀」緋聞，近日以戲劇性轉折演變成公開決裂。這對相差21歲的組合，從網上分享健身用餐親密合照，到鄭健樂單方面在Facebook更新感情狀態為「戀愛中」並標籤女方被指認愛，再到崔碧珈強調單身卻給予男方極高評價，整個過程充滿話題性。豈料，崔碧珈曾經大讚鄭健樂「單純」的評價，近日竟成為兩人反目的導火線，令網民大跌眼鏡。