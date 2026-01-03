37歲崔碧珈突然開火 疑狠批58歲Rocky裝單純 男方發文隔空反擊
崔碧珈IG限時動態開火狠批裝單純
崔碧珈日前在IG限時動態火力全開，毫不留情地表示「懇求唔好再成日喺我IG追蹤/like/inbox我身邊嘅好朋友，你同佢哋本身就唔識，搵過其他目標繼續裝單純啦，我唔想有自己朋友受騙，請遠離我們吧。」雖然崔碧珈未有點名道姓，但內容被網民質疑是針對鄭健樂，特別是「裝單純」三個字更是直接打臉她早前對男方的公開讚美。這番話不但暴露了兩人關係的急轉直下，更暗示鄭健樂可能有騷擾她朋友的行為，令人震驚。
鄭健樂對號入座發文疑似隔空反擊
面對崔碧珈的公開炮轟，鄭健樂亦在IG發文對號入座，疑似隔空反擊「會唔會係有心人諗冇心人，令冇心人變有心人，冇心人係清白。」這段文字似乎在為自己辯護，暗示自己清白無辜，只是被誤解。然而，這種拐彎抹角的回應方式，反而令網民更加確信崔碧珈的炮轟對象就是他。鄭健樂的回應充滿委屈和不甘，但同時也透露出他對這段關係破裂的無奈和困惑。
網民熱議質疑炒新聞 真相成謎
回顧兩人關係發展，崔碧珈早前強調單身，卻同時給予鄭健樂極高評價，大讚他是「認識的人當中最高分的男人」，更形容對方「單純」，讓外界一度看好戀情發展。鄭健樂亦曾承認正在追求女方，但強調兩人僅是好朋友，尚在了解階段。如今隨著崔碧珈公開要求「遠離」，兩人關係似乎已連朋友都做不成，從互相讚美到公開決裂的轉變令人咋舌。
然而他們的高調表現，令不少網民都質疑他們合作「炒新聞」。有網民留言「呢啲咪又係炒作囉，兩個都想紅」、「演戲演到咁逼真，真係服咗佢哋」、「21歲年齡差本身就係話題，而家又鬧交，真係好戲連場」。亦有網民認為崔碧珈的反應過於激烈，質疑「如果真係朋友，點解要咁樣公開鬧人」、「感覺好似有啲內情未爆出嚟」。無論真相如何，這場「父女戀」風波已成為網民茶餘飯後的熱門話題。
Rocky承認社交平台操作失誤引發軒然大波
鄭健樂在長文中詳細解釋了事件的始末，原來一切都源於他對社交平台功能的不熟悉。他透露，上星期五與崔碧珈一起運動後共進晚餐，兩人談得相當投契，令他覺得彼此之間「有機會發展」。當晚回家後心情澎湃的他，想要正式追求崔碧珈並給她一個驚喜，於是在沒有徵求對方同意的情況下，擅自將自己Facebook的感情狀態改成「與崔碧珈戀愛中」。豈料他以為私人帳號不會被外人看到，也誤以為感情狀態必須對方確認才會公開顯示，結果崔碧珈未確認但狀態仍然顯示出來，變成所有人都看到，事件迅速發酵成為全城熱話。
崔碧珈拒認戀情後再玩Facebook狀態引猜測
事件發生後，崔碧珈在12月14日出席活動時親自澄清，強調自己仍然單身，並「落閘」表示與Rocky只是「好好好好好嘅朋友」，語氣相當明確地劃清界線。然而，到了前日12月15日，她又在Facebook把自己的感情狀況改成「與前女經理人交往中」，更留言「我哋正式一齊咗啦」，令事件再度升級引起更多猜測。其後她在昨日補充解釋，指Facebook的感情狀態其實毋須雙方確認，似乎暗示大家不要過度解讀這些社交平台上的狀態更新。這一連串的操作令網民更加摸不著頭腦，紛紛猜測她的真實意圖。
兩人僅認識一星期無親密行為強調只是朋友
Rocky在長文中特別澄清，兩人目前只是「好好好好朋友」，仍在互相了解階段，認識時間只有一星期，沒有任何親密行為。他透露兩人其實只是上星期在健身堂第一次真正見面，之後一共上了兩堂訓練課程。上星期五崔碧珈在社交平台貼出兩人的運動合照並tag他，之後還請他吃飯，飯後兩人各自回家，完全沒有進一步發展。他強調自己只是被當晚的愉快氣氛感染，才會衝動地想要給對方驚喜，結果弄巧成拙造成現在的尷尬局面。
Rocky自責太大意令崔碧珈承受不必要壓力
在長文中，Rocky多次表達對崔碧珈的歉意，承認自己的魯莽行為令對方承受了不必要的壓力和外界關注。他大讚崔碧珈是個勤力、上進、值得欣賞的女生，強調自己完全沒有惡意，只是想表達認真追求的態度。他自責太大意，不熟悉社交平台的運作機制，以為私人帳號的狀態更新不會被外人看到，結果造成外界誤會兩人已經正式交往。Rocky表示這完全不是他的本意，他只是想給崔碧珈一個浪漫的驚喜，沒想到會演變成全城關注的娛樂新聞。
網民反應兩極化有人同情有人質疑動機
事件曝光後，網民反應相當兩極化。有網民同情Rocky的遭遇，認為他只是不熟悉社交平台操作才會鬧出烏龍，「佢都係想追女仔啫，點知搞成咁」、「男人衝動啲都正常，起碼佢肯出嚟澄清」。不過也有網民質疑他的動機，認為整件事可能是炒作，「咁啱得咁橋？真係信佢先奇」、「兩個都係公眾人物，邊有咁單純」。部分網民更關注崔碧珈的反應，認為她之後在Facebook玩弄感情狀態的行為同樣令人費解，「佢哋兩個都好奇怪，一個亂改status，一個又玩嘢」。
Rocky高調認愛反被打臉網民安慰心痛
這段閃電戀情讓大家「食花生」，不少網民質疑Facebook的感情狀況更新需要另一方確認，認為崔碧珈應是早已知情。面對質疑，崔碧珈12月15日就來一次實測，將自己的Facebook情感狀況更改為與前經理人「交往中」，並寫道「我哋正式一齊咗啦」。之後她更發文解釋稱Facebook的感情狀況設置無需雙方確認，「可能大家真係唔識得玩Facebook，Facebook係唔需要對方確認，都可以tag到對方做戀愛關係，然後share喺自己個News feed度，唔信你自己試吓。我就啱啱試咗tag我前經理人Audrey，係佢唔知道嘅情況下都post咗係我News feed啦！Surprise。」這番話明顯是在暗指Rocky的一廂情願行為。