37歲崔碧珈急撇58歲Rocky父女戀 親自示範暗指有人一廂情願
崔碧珈瞓醒先知被認愛驚變單身女神
事件源於崔碧珈日前在社交平台分享與Rocky在健身室做Gym的合照，男方隨後在Facebook更新感情狀況，tag了崔碧珈表示「戀愛中」，驚揭相差21歲的父女戀。不過崔碧珈12月14日出席慈善演唱會記者會時，面對傳媒追問戀情卻態度急轉彎，表示自己是「瞓醒先知道呢件事」，強調自己單身，指二人只是「好好好好好嘅朋友」。雖然她給予Rocky很高評價，直言他是「認識的人當中最高分的男人」，還指「我都好單純，佢比我更單純」，但這番話聽起來更像是在安慰被拒絕的追求者。
Rocky高調認愛反被打臉網民安慰心痛
這段閃電戀情讓大家「食花生」，不少網民質疑Facebook的感情狀況更新需要另一方確認，認為崔碧珈應是早已知情。面對質疑，崔碧珈昨日（12月15日）就來一次實測，將自己的Facebook情感狀況更改為與前經理人「交往中」，並寫道「我哋正式一齊咗啦」。今日她更發文解釋稱Facebook的感情狀況設置無需雙方確認，「可能大家真係唔識得玩Facebook，Facebook係唔需要對方確認，都可以tag到對方做戀愛關係，然後share喺自己個News feed度，唔信你自己試吓。我就啱啱試咗tag我前經理人Audrey，係佢唔知道嘅情況下都post咗係我News feed啦！Surprise。」這番話明顯是在暗指Rocky的一廂情願行為。
網民湧入Rocky帖文安慰被拒男神
崔碧珈的澄清令Rocky瞬間從戀愛中的男人變成被拒絕的追求者，不少網民到Rocky的認愛帖文下留言安慰「心痛Rocky哥1秒」、「支持你！加油唔好理其他人噏乜，最緊要自己開心」。這場原本被視為父女戀的浪漫故事，竟然演變成單方面表白被拒的尷尬劇情，令58歲的Rocky在網上成為被同情的對象。網民紛紛表示理解他的心情，認為崔碧珈的處理手法過於直接，但亦有人認為她有權澄清誤會。
崔碧珈炫富生活成焦點分手後感情空窗
崔碧珈向來以身材好見稱，2019年與吳浩康分手後，感情一直未有着落。而她經常炫富的生活方式也成為網民關注焦點，不僅乘坐私人飛機出行，旅程中亦有豪華專車接送，盡顯其非凡財力。從她發布的照片可見，經常出入高級餐廳、景點打卡，都流露出富貴氣色。網民質疑Rocky條件不配：「Rocky冇錢，就嚟搭兩蚊車，carry唔到條女」、「一齊健下身就咁心急網上曬公開關係⋯⋯邊有女咁大愛咁包容呀 已經唔講有冇錢 要做後母照顧埋小朋友 同埋大廿一歲喎」。亦有網民認為鄭健樂「四肢發達頭腦簡單」，回憶他曾在遊戲節目中表現不佳。