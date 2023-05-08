巨咪港姐林鈺洧孖譚嘉儀騷腿跳開心舞 惹負評
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夏日來臨，歌手譚嘉儀同巨咪港姐冠軍林鈺洧急不及待遊船河，大晒清涼比堅尼消暑。身形勻稱的譚嘉儀着上白色比堅尼，上圍夾出深長「事業線」。而有「D cup」導彈身形的林鈺洧，雖然着上一件頭泳衣，但仍有逼爆感覺。譚嘉儀透露今年第一次行下水禮，她表示之前同林鈺洧合作過，大讚她好爽朗，好啱傾。
林鈺洧譚嘉儀被網民嘲扮可愛
譚嘉儀於社交網分享與林鈺洧在船上跳舞的短片，她笑言除了網上熱爆的「開花舞」，還有另一隻Cupid Song都好Hit，見到佢兩個一時做心心手勢一時扮喊，點知被網民嫌她們扮後生、扮可愛，有網民嘲她們以為自己18歲。其實林鈺洧只得28歲，譚嘉儀34歲，雖然不算好年輕，不過她們的身形和外貌照道理應該冇得彈。加上譚嘉儀早前同一樣28歲的馮盈盈跳舞，馮盈盈卻被網民讚可愛有氣質，今次網民似乎唔滿意林鈺洧居多！
林鈺洧ViuTV大談性史
林鈺洧是八、九十年代影星林俊賢女兒，她自當選港姐冠軍一刻開始，是非冇停過，除了被翻出曾在ViuTV大談性史之餘，早前更疑似有情慾片流出，負面新聞日日新鮮。雖然她一當選就話想拍劇，不過無綫似乎視而不見。同屆季軍梁超怡已又拍劇又做主持，林鈺洧雖然履行緊港姐責任，如去沙灘執垃圾、出席慈善活動等。不過她跳隻舞都被網民狂踩，難怪無綫唔放心捧佢嘅！
譚嘉儀怕露脹卜卜肚腩仔
雖然身形弗爆，但譚嘉儀指呢排放鬆咗，要努力Keep fit。原來她前幾日才知道要去遊船河玩水，已經開始食少咗，費事穿泳衣顯得脹卜卜，她更自爆有少少肚腩仔。她稱好多藝人忍口節食，但她因為鍾意食，寧願逼自己勤做運動，一星期至少做4、5日HIIT（高強度間歇訓練），狂跳爆汗。譚嘉儀笑言現在沒有舊年開騷時咁Fit，那時得39kg，現已肥返，她笑言做藝人係永無止境咁減肥，係要好克制。
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