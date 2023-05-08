巨咪港姐林鈺洧孖譚嘉儀騷腿跳開心舞 惹負評

夏日來臨，歌手譚嘉儀同巨咪港姐冠軍林鈺洧急不及待遊船河，大晒清涼比堅尼消暑。身形勻稱的譚嘉儀着上白色比堅尼，上圍夾出深長「事業線」。而有「D cup」導彈身形的林鈺洧，雖然着上一件頭泳衣，但仍有逼爆感覺。譚嘉儀透露今年第一次行下水禮，她表示之前同林鈺洧合作過，大讚她好爽朗，好啱傾。