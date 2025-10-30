劉佩玥怒摑陳展鵬！｜驚揭好友竟是殺夫殺子真兇 40秒崩潰爆喊網民勁心痛
昨晚攤牌戲肉緊 劉佩玥超絕巴掌摑到陳展鵬臉歪
昨晚劇情焦點落在文以珈（劉佩玥飾）與戴德橋（陳展鵬飾）的辦公室對質戲。以珈發現德橋一直身在香港卻刻意避見，於是直踩上門攤牌，踢爆對方摧毀明塱醫院的陰謀，更驚悉他就是飛機失事的幕後兇手。面對指控，德橋毫無懼色，更以極盡輕蔑的語氣承認一切：「係意外，或者報應囉！係你阿爸親口承認殺咗我阿哥，宜家個天要佢女婿同佢個孫代佢還債！」當聽到老公與兒子均遭毒手，以珈情緒徹底失控，怒摑德橋一巴並嘶吼：「真係你…我當你係我最好嘅朋友！」這記「超絕硬巴掌」力度十足，摑到陳展鵬整張臉都側向一邊，畫面極具震撼力。
劉佩玥40秒切換3種情緒 撕心裂肺爆喊惹觀眾肉痛
攤牌過後，劉佩玥的獨角戲同樣精彩絕倫。她飾演的以珈步履不穩地走回車上，短短40秒內完美演繹出三種情緒轉變。從得知真相後的震驚呆滯，到逐漸消化摯友竟是滅門仇人的殘酷事實，最後情緒潰堤，在車廂內崩潰嚎哭，場面令人我見猶憐。劉佩玥事後亦在社交平台分享感受，坦言這場戲難度極高：「就算有多傷心，有多悲憤，有多怨恨，都不可以留一滴眼淚，在殺我家人的兇手面前，不可以處於下風，但面前這個人卻是我認識很多年的朋友…一切都回不去了…」剖白角色內心的巨大掙扎，讓觀眾更能代入其痛苦之中。
盤點劉佩玥陳展鵬四度合作 由朋友演到仇家
劉佩玥與陳展鵬已是第四次合作，每次關係都截然不同，今次走向決裂更讓觀眾看得投入。兩人首次合作要回帶到2016年《城寨英雄》，當時他們是互相扶持的好朋友；其後在《超能使者》中關係升級為夫妻，可惜劇中關係惡劣，劉佩玥最終更因與陳展鵬爭執而意外身亡，迎來悲慘結局；而在《隱門》中，二人則飾演一對沒有血緣關係、感情深厚的兄妹。從朋友、夫妻、兄妹，到如今在《巨塔之后》變成不共戴天的仇人，昔日的合作默契，讓這次的背叛與對立更顯張力，也讓觀眾對他們關係的崩潰感到格外唏噓。
陳煒病榻攤牌鬥戲 激讚宣萱最識用眼神做戲
除了劉佩玥與陳展鵬的對決，劇中另一對「煒萱CP」陳煒與宣萱的交鋒同樣火花四濺。昨晚劇情講到方欣（陳煒飾）肺腺癌病情惡化暈倒，幸得董一妍（宣萱飾）及時急救。但方欣即使虛弱躺在病床，依然不改「復仇女王」本色，向對方拋出狠話：「你咪以為你做咗我救命恩人，我會放過明塱，我條命一定會長過明塱！」陳煒早前受訪時表示，這場病榻攤牌戲是她印象最深刻的一場，對於首次與宣萱合作，她更大讚對方是「最識用眼神做戲的女主角」，坦言從沒想過能與宣萱合演鬥爭角色，可謂夢寐以求。
網民洗版式心痛劉佩玥 激讚：應該是真摑！
《巨塔之后》結局周劇情高潮迭起，網民反應極為熱烈，討論區被洗版。對於劉佩玥怒摑陳展鵬一幕，網民一面倒大讚逼真：「應該是真摑吧，展鵬臉都歪了」、「兩個都很專業」。而她其後的崩潰爆喊戲，更引發觀眾集體心痛，紛紛留言：「每一集都要令觀眾咁肉赤」、「阿 Moon 好可憐，最好的朋友害自己失去了老公和兒子」、「給阿 Moon 一個擁抱」。網民對劉佩玥的演出給予高度評價，認為她將角色的悲憤與絕望演繹得淋漓盡致，令人看得非常肉痛。