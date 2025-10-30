劉佩玥怒摑陳展鵬！｜驚揭好友竟是殺夫殺子真兇 40秒崩潰爆喊網民勁心痛

昨晚（29日）台慶劇《巨塔之后》劇情掀起高潮，劉佩玥（Moon）飾演的文以珈終於發現多年好友戴德橋（陳展鵬飾）竟是殺害自己老公與兒子的真兇！面對對方冷血承認，她崩潰狠摑一巴，其後在車上40秒撕心裂肺的爆喊戲更讓觀眾心碎，究竟這段由好友演變成的孽緣將如何了結？