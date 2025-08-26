《巨塔之后》重頭劇播出日期宣布 女主角臨時變陣 網民猜測宣萱成視后大熱！
宣萱臨危受命 原本女主角係佢演！
據消息人士透露，女主角變動是由於張可頤檔期問題，未能配合劇組拍攝日程，因此宣萱受TVB邀請臨危受命。劇集陣容星光熠熠，包括陳展鵬、陳煒、劉佩玥、吳若希、張頴康、蔣家旻等實力派演員。監製鍾澍佳針對臨陣換角一事作出回應，表示因劇本進度緩慢，導致歐洲拍攝計劃延期，張可頤因檔期衝突無奈退出。鍾澍佳透露，宣萱與張可頤均為女主角的理想人選，原本宣萱因拍攝《執法者們》無法參演，但《巨塔之后》開拍延遲，最終促成宣萱接演女主角的契機。
《巨塔之后》明午優酷首播！TVB翡翠台播出時間未定
TVB攜手內地平台優酷打造的醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》，將於8月27日中午12點在優酷率先上線。翡翠台的播出時間則尚未公布，令人期待！
網民猜測宣萱成視后大熱！
鍾澍佳監製重頭合拍劇，繼《新聞女王》及《黑色月光》之後又一齣職業女性主導的「女王/大女主」劇種，2023年《新聞女王》在萬千星輝頒獎典禮狂掃8獎，佘詩曼大熱勝出奪視后，網民亦猜測宣萱有望憑《巨塔之后》成為今年視后大熱！
網民討論換角帶來話題
新劇未播先轟動，不少網民留言表示意外和驚喜，認為宣萱頂上非常合適，更期待她如何演繹這個角色。有觀眾指：「換成宣萱，感覺劇集質感提升！」「宣萱拍劇穩陣，期待新組合！」。亦有支持張可頤的網民覺得可惜，但普遍仍持正面評價。此番臨時換角，間接成就了一次矚目宣傳。
新劇陣容成焦點 引發期待
除了女主角宣萱外，《巨塔之后》還集合了一批實力派演員，劇集主題緊貼時事，相信播出後定必掀起全民討論。
《巨塔之后》故事大綱：明塱集團主席王進濤與著名心臟外科醫生董一妍在歐洲舉行了一場豪華婚禮。婚禮過後，王進濤與他的兩個兒子及孫兒在意外中喪生。這場悲劇讓王家及集團陷人混亂，各方勢力覬覦，進濤的宿敵柯永成更是狼子野心，企圖伺機奪取明塱的核心項目。董一妍不僅要應對王家成員的猜忌與權力鬥爭，還要與外界的陰謀較量。她試圖穩固自己在明塱的地位，並拉攏進濤的兩位兒媳文以珈和陳麗雪來維持大局。然而，新加入的董事方欣，也對明塱虎視眈眈。在這場權力與利益的爭奪戰中，參與者還有一個帶著神秘身份、與以珈有過感情的戴德橋。最終誰能掌控明塱，實現醫療城的宏大願景？而王家剩下的成員可否團結一致，守護這座醫療帝國？